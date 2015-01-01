Возможность полюбоваться Москвой с открытой смотровой площадки одного из самых высоких небоскребов в Европе. Площадка, находится на высоте 354 метра, с нее открывается потрясающий вид на мегаполис.

Год постройки башни ОКО — 2015. Высота здания — 354 метра при 92 этажах. Со смотровой площадки «Выше только любовь!» отлично виден весь город 🏙️. Никакие окна, нечистые стекла или блики не помешают сделать качественные фото заката, панорамы мегаполиса или необычных природных явлений.

Пришло время смотреть и видеть мир вокруг, чувствовать ветер и дышать полной грудью чистым и свежим воздухом. На такой высоте воздух всегда чистый. Высота здесь удивляет, впечатляет, шокирует. А выше только любовь!

Каждому посетителю — вкусный Комплимент от «Выше только любовь!» !

Важная информация: