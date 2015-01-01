  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Башня ОКО. Билет на открытую смотровую площадку «Выше только любовь!»

4.2
70 отзывов
Mojo 3.
Mojo 3. – Гид из Москвы
Подъём на открытую смотровую площадку «Выше только любовь» башни ОКО в Москва-Сити, расположенную на высоте 354 метров.
Задать вопрос
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🎩Индивидуальная
  • 🥰Романтическая
  • 🏙С городских высот
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи

  • 1 500 ₽ за экскурсию

    Купить билеты
Башня ОКО. Билет на открытую смотровую площадку «Выше только любовь!»
Башня ОКО. Билет на открытую смотровую площадку «Выше только любовь!»

Что вы увидите

  • фантастический панорамный вид на все достопримечательности Москвы
Возможность полюбоваться Москвой с открытой смотровой площадки одного из самых высоких небоскребов в Европе. Площадка, находится на высоте 354 метра, с нее открывается потрясающий вид на мегаполис.
Год постройки башни ОКО — 2015. Высота здания — 354 метра при 92 этажах. Со смотровой площадки «Выше только любовь!» отлично виден весь город 🏙️. Никакие окна, нечистые стекла или блики не помешают сделать качественные фото заката, панорамы мегаполиса или необычных природных явлений.
Пришло время смотреть и видеть мир вокруг, чувствовать ветер и дышать полной грудью чистым и свежим воздухом. На такой высоте воздух всегда чистый. Высота здесь удивляет, впечатляет, шокирует. А выше только любовь!
Каждому посетителю — вкусный Комплимент от «Выше только любовь!» !

Важная информация:

  • Дети до 6-ти лет не допускаются на смотровую площадку.
  • На экскурсию ⛳ нельзя брать животных.
  • Несовершеннолетние посетители до 16 лет допускаются только в сопровождении родителей, законных представителей или иных лиц (учителей, воспитателей и т. д. )
  • Всегда в наличии теплые уютные пледы и дождевики, на случай непогоды.
Что входит
  • входной билет
  • вкусный комплимент
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Пресненская наб., 2, ТРЦ «Афимолл-Сити»
Место завершения
🏁 Пресненская наб., 2
Башня ОКО. Билет на открытую смотровую площадку «Выше только любовь!»
Башня ОКО. Билет на открытую смотровую площадку «Выше только любовь!»
Башня ОКО. Билет на открытую смотровую площадку «Выше только любовь!»
Башня ОКО. Билет на открытую смотровую площадку «Выше только любовь!»
Башня ОКО. Билет на открытую смотровую площадку «Выше только любовь!»
Башня ОКО. Билет на открытую смотровую площадку «Выше только любовь!»
Башня ОКО. Билет на открытую смотровую площадку «Выше только любовь!»

Выберите дату начала действия билетов

  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Mojo 3.
Mojo 3.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

70 отзывов оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1953 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
513 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов