«Душой исполненный полёт»: история русского балета

Узнать, как формировался символ национального искусства, на прогулке по театральным улицам Москвы

Общеизвестно, что «… в области балета мы впереди планеты всей».

Но немногие знают, когда этот вид искусства появился в России, как развивался и почему наш балет стал мировым брендом.

На экскурсии по центру вы проследите основные этапы его развития и услышите любопытные истории о знаменитых хореографах, непревзойденных танцовщицах и легендарных постановках.
«Душой исполненный полёт»: история русского балета
«Душой исполненный полёт»: история русского балета
«Душой исполненный полёт»: история русского балета
«Душой исполненный полёт»: история русского балета
«Душой исполненный полёт»: история русского балета
«Душой исполненный полёт»: история русского балета
«Душой исполненный полёт»: история русского балета
«Душой исполненный полёт»: история русского балета
«Душой исполненный полёт»: история русского балета
«Душой исполненный полёт»: история русского балета

Что вас ожидает

Погружение в мир прекрасного

Наш маршрут пройдет по Столешникову переулку, Театральной площади и Тверской улице. Гуляя по знаковым местам, вы послушаете рассказы об истоках балетного искусства в России, выдающихся хореографах, балетмейстерах и импресарио, знаменитых постановках и нашумевших «Русских сезонах» Сергея Дягилева. Узнаете, что понимается под классикой балетного искусства Большого театра. И поймете, как создавалась уникальная культурная традиция и национальная школа, получившая мировую известность.

Балет в лицах

На встрече я расскажу, что Майя Плисецкая привезла из Англии для всех балерин, как Грибоедов поплатился за дружбу с артисткой балетного театра, за что наложили штраф на итальянскую танцовщицу в России и многое другое. Не обойдем вниманием Марину Семёнову, наставницу Николая Цискаридзе, Галину Уланову, Асафа Мессерера, а также поговорим о том, как повлияла на развитие балета в России Айседора Дункан.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
  • Позаботьтесь об удобной обуви для пешей прогулки и теплой одежде для прохладной погоды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
напротив Мэрии Москвы, ул. Тверская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, уже более 5 лет я провожу экскурсии по родному и любимому городу — Москве. Я закончила историко-архивный институт, курсы экскурсоводов и постоянно повышаю свою квалификацию. Любимые мною темы -искусство и литература. Стараюсь показать Москву такой, какой ее видели художники, писатели и поэты.
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