Что вас ожидает

Погружение в мир прекрасного

Наш маршрут пройдет по Столешникову переулку, Театральной площади и Тверской улице. Гуляя по знаковым местам, вы послушаете рассказы об истоках балетного искусства в России, выдающихся хореографах, балетмейстерах и импресарио, знаменитых постановках и нашумевших «Русских сезонах» Сергея Дягилева. Узнаете, что понимается под классикой балетного искусства Большого театра. И поймете, как создавалась уникальная культурная традиция и национальная школа, получившая мировую известность.

Балет в лицах

На встрече я расскажу, что Майя Плисецкая привезла из Англии для всех балерин, как Грибоедов поплатился за дружбу с артисткой балетного театра, за что наложили штраф на итальянскую танцовщицу в России и многое другое. Не обойдем вниманием Марину Семёнову, наставницу Николая Цискаридзе, Галину Уланову, Асафа Мессерера, а также поговорим о том, как повлияла на развитие балета в России Айседора Дункан.

Организационные детали