18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Средневековые предания Начнем прогулку с Красной площади – главного «места силы» столицы с сильнейшей энергетикой. Здесь вас ждут легенды и предания московского Средневековья: я расскажу истории о заговоренных кладах, таинственных подземных ходах, духах князей и первых царей земли Русской, которые не хотят покидать места своего былого могущества.
Мистика булгаковской Москвы Дальше мы переместимся на Тверскую улицу и поговорим о населяющих ее призраках Прекрасной эпохи – обитателях роскошных дворцов и особняков. Вы пройдете по старинным переулкам и окунетесь в атмосферу самого мистического романа XX столетия – какой же разговор о московской чертовщине может обойтись без булгаковских Мастера и Маргариты? А после мы спустимся в Московское метро и поговорим о его секретах и призраках – городские легенды, разумеется, не обошли стороной подземные чертоги Москвы.
Современные городские легенды Закончим нашу прогулку, любуясь башнями Москва-Сити, где формируются современная городская реальность. Здесь вы узнаете, где обитают новые призраки Москвы, есть ли доля правды в современном московском фольклоре и как современные гаджеты повлияли на «мистическую ауру» города.
Приходите – будем разбираться!
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам.
Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная.
Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
Отличная экскурсия. Сводила друзей, все остались довольны.
Татьяна
21 мая 2019
Интересная прогулка по центру Москвы в удобном неспешно темпе, увидели неожиданно заброшенные дома в самом центре, услышали разнообразные истории и московские "сплетни" разных времён. Получили большое удовольствие. Галина - лучший гид!
Людмила
13 мая 2019
Спасибо нашему экскурсоводу. Ходила на экскурсию с дочерью 12 лет. Мне понравилось все. Галина очень интересный собеседник и разносторонняя личность. Ребенок от экскурсии ожидал немного другого, то, что было заявлено в описании экскурсии, а именно рассказы про призраков Москвы, духи в старинных особняках, заговоренные клады, таинственные подземные хода, духи князей и первых русских царей. Этого ничего не было.
Наталья
10 февраля 2019
Была на этой экскурсии с сыном 15-и лет. Нам все очень понравилось! Было интересно, живо и увлекательно!
Елена
17 сентября 2018
Галина замечательный рассказчик! мы получили огромное удовольствие. Гуляли в день города, поэтому с передвижением в толпах Москвы могли бы возникнуть проблемы. Но Галина со знанием дела корректировала маршрут. Мы ощутили себя и на празднике и в то же время не праздно шатающимися. Получили массу информации. И подросткам и взрослым было занимательно. Вторая часть прогулки прошла уже в темноте, но от этого она только выиграла).
2 часа вообще пролетели незаметно, 3ий, особенно детям, труднее было воспринимать, но интерес не отпускал внимание. Зато ощутили, что нагулялись вволю!!! А вот Галина как-будто бы совсем не устала и до последней минуты С УЛЫБКОЙ рассказывала истории одна увлекательнее другой. Обязательно пойдем и на другие прогулки с Галиной, и уже разрекламировали ее нашим друзьям!
Ольга
6 сентября 2018
Галина, большое спасибо за интересную прогулку. Истории были интересные, рассказ эмоциональный, а ещё вы открыли для нас новые места в Москве, куда хочется вернуться. Ольга, Денис, Лиза, уставший Марк:))))
Светлана
5 сентября 2018
Спасибо Галине за прекрасно проведённую экскурсию для детей! Все было очень организованно, четко и интересно.
Григорий
27 августа 2018
Галина молодец! Спасибо
Надежда
13 августа 2018
Очень понравилась экскурсия, узнала много нового и интересного о Москве
Дмитрий
22 июля 2018
Единственный минус - подвела погода. Всё остальное замечательно. Интересно. Рекомендую
Взглянуть на моду в СССР через историю о главном магазине страны
Огромный, сверкающий огнями, манящий мороженым и фонтаном ГУМ. Главный магазин страны, знакомый многим с детства. Сейчас здесь все, как в павильоне с кинодекорациями или в мастерской художника-мечтателя: Красная площадь из больших окон, румяные буфетчицы в накрахмаленных фартуках, запах свежей выпечки, исторические туалеты и роскошные бутики. О том, какие этапы прошел ГУМ, какие задачи перед ним ставились в разные времена и существовала ли вообще советская мода, вы узнаете на моей авторской экскурсии.
От Ивана Калиты до наших дней — самая несерьезная прогулка
Говорят, шутки плохо путешествуют во времени и пространстве. И поэтому обычно нам непонятно, над чем смеются родители, а разгадать причину улыбок наших бабушек, порой, просто невозможно. Чтобы вы почувствовали себя «своими» в Москве, я расскажу вам о городских шутках и научу понимать их смысл. И, конечно, мы посмеемся на славу!
История строительства окружной железной дороги и масштабное представление о Москве
Вы проедете по окружной железной дороге и узнаете об истории ее строительства, оригинальных инженерных решениях и досадных просчетах. Даже если вы каждый день проезжаете пару станций МЦК — вам стоит прокатиться по всему большому кругу, чтобы познакомиться с историей и предзназначением дороги, которая была задумана еще Николаем II. Вы увидите современную, порой неприглядную, но живую и вечно спешащую меняться Москву.
Сенсационные самоубийства, грандиозные скандалы, тайные страсти на фоне величавых особняков, в декорациях русского модерна и эклектики. Обо всем этом поговорим на экскурсии по арбатским переулкам. Приходите, будет интересно.
Погружение в историю заповедника в неспешной прогулке
Коломенское — одно из самых загадочных и древнейших мест в Москве. А вместе с тем еще музей-заповедник под открытым небом. Это место помнит каменный век, финно-угоров, великих князей и, наконец русских царей, от зловещего Ивана Грозного до блистательной Екатерины II. После экскурсии история парка обретет для вас структуру и связность, и ваши будущие прогулки по Коломенскому станут более осознанными и ценными.
Познакомиться с историческим районом Москвы и побывать внутри сталинской высотки в квартире балерины
«В нашем доме будут жить наши люди», — сказал вождь народов, и в квартиры сталинской высотки на Котельнической набережной вселился цвет советской элиты. Этот дом и район Солянка помнят множество советских мифов и историй о своих жителях, которыми я с вами с радостью поделюсь, а высотка и по сей день хранит отпечаток былой роскоши.
«— Скажите, Алексей Максимович, а как живут писатели за границей? — На дачах, Иосиф Виссарионович. — А у нас? — К сожалению, нет. — Надо это исправить. Составьте список самых лучших, человек пятьдесят...» Так началась история легендарного поселка. И теперь как нет Пушкина без Болдинской осени, так нет русской литературы ХХ века без Переделкино. И я приглашаю вас в литературно-историческое путешествие по этому удивительному дачному поселку!
Уютная одноэтажная жизнь, когда времена года неспешно сменяют друг друга, заметая аллеи сугробами, усыпая их весенними цветами и осенними листьями, когда знаешь всех соседей в лицо и по имени, когда свои не только квадратные метры, но еще и маленькие садики с фруктовыми деревьями и клумбами... И если это не дальняя загородная дача, а домик в самом центре города. Такое бывает? При некотором стечении обстоятельств — да. И я покажу вам этот удивительный феномен на прогулке по малоизвестному уголку Москвы — поселку художников на Соколе.
Прогулка по тайным уголкам самого фотогеничного парка Москвы
Мы прогуляемся с вами по разным эпохам Царицыно, каждая из которых отразилась на современном облике усадьбы. Поговорим о псевдоготике и классицизме, курганах и идолах вятичей. Вы узнаете, как на территории одного парка уживается народный скалодром, поляна детей цветов, толкиенистские Мандос с мостом троллей и многое-многое другое.
Зайти в столичные храмы разных религий, узнать, как они устроены и какие истории хранят
«В странах, где мирно соседствуют разные религии, их храмы не мешают друг другу...» — именно так живёт наша столица. Сколько раз вы проходили мимо Хоральной синагоги или армянской церкви, не задумываясь о том, что это за храм? Прогулка по Москве со мной станет порталом в мир конфессий города: что такое иудаизм, лютеранство, католицизм и православие, как идеи и символика религий отразились в московской архитектуре и как влияют на жизни верующих? Погрузившись в эту тему, вы откроете для себя целый пласт столичной и мировой культуры.
Мир русской православной старины в Сергиевом Посаде
Троице-Сергиева лавра — сердце русского православия и крупнейший в Европе монастырь. Поездка сюда — это прекрасная возможность отрешиться на один день от суеты, царящей в столице, послушать перезвон колоколов, тающий в воздухе, ощутить прохладу живых ключей, бьющих рядом со стенами лавры, насладиться красотой в камне, созданной руками человека. А главное — познакомиться с историей обители, которая играла заметную роль в политической жизни Руси.
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.
Почувствовать себя пилотом и полюбоваться столицей с впечатляющего ракурса
Тех, кто обожает панорамы; тех, кто горит приключениями; тех мальчишек и девчонок, которые с детства мечтали покорять воздушные просторы, — приглашаем полетать над Москвой. Вас ждут без преувеличения яркие эмоции, возможность подержать штурвал, «горки» и «виражи». Опытный пилот обеспечит комфорт и безопасность, а также расскажет о самолете и аэродроме.
Побывать во всех французских местечках столицы и почувствовать дух Парижа на необычной прогулке
Французские бульвары, легендарные парфюмерные фабрики, католические церкви, маленькие бистро с круассанами и даже Эйфелева башня — всё это можно найти в Москве. За чашечкой кофе с эклером вы узнаете подлинные истории французов, которые отыскали в столице свое дело жизни: открыли рестораны и театры, кинофабрику и парфюмерные магазины. А еще пройдетесь по французскому кварталу и почувствуете настоящую атмосферу Парижа. Бонжур, боншанс!
Почувствовать дух Москвы, еще оставшийся на задворках и пустырях центра
Удивляться и еще раз удивляться! Вы обнаружите, что, гуляя задворками в двух минутах у Кремля, можно наткнуться на очень интересные и неожиданные достопримечательности. Это самая настоящая Москва, непричесанная, контрастная, разная. По пути вас также будут ждать сюрпризы: барельефы с котом из советского мультфильма, «памятник» любовному треугольнику Осип-Лиля-Маяковский, бассейн и секретная европейская улочка. А в конце вас будет ждать еще один большой сюрприз.
Вы готовы к тому, чтобы увидеть Москву такой, какой не видели никогда? Старинной, без современных домов, пустынной, с абсолютной тишиной, и при этом в самом центре? Мы будем безудержно петлять по узким переулкам, живописно ползущим то вверх, то вниз, заглядывать в крохотные цветущие сады, спрятанные в каменных джунглях, в секретные дворики, где живут коренные москвичи и где, кажется, время остановилось. Мы наберемся вдохновения из мест силы, о которых знают единицы.
Увлекательное погружение в безумный, фантастический и такой притягательный мир кинематографа
Задача нашего мини-путешествия — встретиться с волшебной реальностью кинематографа. На моей экскурсии каждый может почувствовать себя частью этого мира, примеряя разные роли и воссоздавая кадры с киноэкрана. Вы увидите места съёмок известных фильмов, узнаете о тонкостях кинопроизводства и закулисных историях. Но главное — мы «сыграем в синематограф», используя костюмы, реквизит и настоящую хлопушку!