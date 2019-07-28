18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если верить авторам сборников мистических историй, в Москве обитает около 30 призраков, которые привязаны к определенным местам или заметным историческим событиям. Большинство духов обитает в старинных особняках или культовых домах города: именно эти знаковые места станут целью нашей экскурсии. На прогулке вы услышите самые загадочные легенды Москвы и узнаете, как с течением веков менялось столичное общество, его призраки и мифы.

Что вас ожидает

Средневековые предания

Начнем прогулку с Красной площади – главного «места силы» столицы с сильнейшей энергетикой. Здесь вас ждут легенды и предания московского Средневековья: я расскажу истории о заговоренных кладах, таинственных подземных ходах, духах князей и первых царей земли Русской, которые не хотят покидать места своего былого могущества.

Мистика булгаковской Москвы

Дальше мы переместимся на Тверскую улицу и поговорим о населяющих ее призраках Прекрасной эпохи – обитателях роскошных дворцов и особняков. Вы пройдете по старинным переулкам и окунетесь в атмосферу самого мистического романа XX столетия – какой же разговор о московской чертовщине может обойтись без булгаковских Мастера и Маргариты? А после мы спустимся в Московское метро и поговорим о его секретах и призраках – городские легенды, разумеется, не обошли стороной подземные чертоги Москвы.

Современные городские легенды

Закончим нашу прогулку, любуясь башнями Москва-Сити, где формируются современная городская реальность. Здесь вы узнаете, где обитают новые призраки Москвы, есть ли доля правды в современном московском фольклоре и как современные гаджеты повлияли на «мистическую ауру» города.

Приходите – будем разбираться!