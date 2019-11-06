7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Храмы Замоскворечья: 5 стилей архитектуры

Прогуляться по старинному району Москвы и разобраться в языке храмового зодчества

Галина
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Галина – ваш гид
Златоглавая Москва, город сорока сороков — не случайно нашу столицу так прозвали.

На экскурсии вы прогуляетесь по району, где церкви встречаются почти на каждом шагу.

На их примере вы познакомитесь с пятью архитектурными стилями, узнаете об их особенностях и поймете, как время, контекст и другие факторы повлияли на оформление храмов.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Встреча у метро Полянка
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Храмы Замоскворечья: 5 стилей архитектуры
Храмы Замоскворечья: 5 стилей архитектуры

Что вас ожидает

Истории и детали
Мы начнем с архитектуры Владимиро-Суздальского княжества и закончим путешествие европейским классицизмом. Вы узнаете, что западного — в самом русском стиле. Полюбуетесь главками храма Григория Неокесарийского и поймете, почему купола стали делать для красоты, а не для света. Мы рассмотрим единственные в Москве солнечные часы на стенах церкви и поговорим о том, когда петушиные гребни сменили горку кокошников. А у храма иконы Божией матери «Всех Скорбящих Радость» я расскажу, как губернская реформа Екатерины «насадила» классицизм по всей России.

Архитектурная философия и предпосылки стилей
Я помогу вам разобраться в языке архитектуры и услышать голоса камней. Расскажу, как на внешний вид храма влияла мода, исторические события и вкус заказчиков. Вы узнаете, почему отказались от суровых белокаменных церквей и начали строить жизнерадостные расписные церкви узорочья — и как вернулись к лаконичной классике, минуя пышное барокко. А иллюстрации и изображения современников храма покажут вам, насколько органично костюмы эпохи сочетались с архитектурой.

Организационные детали

  • Это архитектурно-историческая экскурсия, мы не будем затрагивать религиозную тематику
  • Экскурсия пешеходная — пожалуйста, выбирайте удобную обувь
Храмы Замоскворечья: 5 стилей архитектуры
Храмы Замоскворечья: 5 стилей архитектуры
Храмы Замоскворечья: 5 стилей архитектуры
Храмы Замоскворечья: 5 стилей архитектуры
Храмы Замоскворечья: 5 стилей архитектуры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Полянка.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Меня зовут Галина. Уверена, что чем больше мы знаем о городе, тем больше любим его! Свою огромную любовь к Москве я спешу передать и вам. Свои прогулки всегда стараюсь сделать легкими и веселыми. А для того, чтобы мой рассказ был на профессиональном уровне, я закончила «Школу гида» от проекта «Москва глазами инженера», а сейчас получаю классическое экскурсоводческое образование.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 ноября 2019
Очень интересная,подробная,позна
вательная экскурсия ! Прекрасно изложен материал,Галина необыкновенно увлеченный своим делом человек ,прекрасно знает материал !Рассказывает понятно и доступно для запоминания, заряжает своей энергией и любовью к Москве ! Всем настоятельно рекомендую сходить с Галиной ,еще больше узнать о храмах нашего прекрасного города . Вся наша компания (нас было 8 человек) в восторге от экскурсии ! Благодарим Галину !
Александр
14 октября 2019
понравилась, экскурсовод -Галина ведет очень эмоционально , со знанием предмета и с любовью к теме
7 октября 2019
Гид очень понятно и простым языком рассказала о храмовых стилях архитектуры. Экскурсия была похожа на очень интересную познавательную и дружескую прогулку. Даже далекому от архитектуры человеку будет все предельно понятно и интересно. Буду советовать эту экскурсию и этого гида всем друзьям!
6 октября 2019
Всё понравилось! разобрались в стилях московской архитектуры с 12 по 19 века!
Галина - отличный гид, рассказывала с энтузиазмом и знанием дела, может заинтересовать даже тех, кто далек от понимания архитектуры в принципе (меня:)
Спасибо!
6 октября 2019
Второй раз гуляем с Галиной, она замечательный рассказчик! Очень живое повествование, множество интересных фактов, и целостное впечатление об эволюции русской церковной архитектуры в итоге. С нетерпением ждём новых экскурсий от Галины!
Екатерина
16 сентября 2019
Экскурсия Галины нам с мужем и дочкой очень понравилась. Великолепный маршрут! Удивительно продумано все до мелочей. Материал интересный, изложен доступным языком, структурирован, хорошо запоминается. Галина, как говорится, все "разложила все по полочкам". Галина была очень внимательна к нам, подстраивалась под наши потребности, экскурсия с годовалой малышкой прошла легко и комфортно. Настоятельно рекомендуем любой публике,
16 сентября 2019
Супер! Галина увлекательно рассказала про развитие храмовой архитектуры в России на протяжении веков. Прогулка прошла живо, легко и интересно, всем рекомендую!

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