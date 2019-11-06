7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Истории и детали

Мы начнем с архитектуры Владимиро-Суздальского княжества и закончим путешествие европейским классицизмом. Вы узнаете, что западного — в самом русском стиле. Полюбуетесь главками храма Григория Неокесарийского и поймете, почему купола стали делать для красоты, а не для света. Мы рассмотрим единственные в Москве солнечные часы на стенах церкви и поговорим о том, когда петушиные гребни сменили горку кокошников. А у храма иконы Божией матери «Всех Скорбящих Радость» я расскажу, как губернская реформа Екатерины «насадила» классицизм по всей России.

Архитектурная философия и предпосылки стилей

Я помогу вам разобраться в языке архитектуры и услышать голоса камней. Расскажу, как на внешний вид храма влияла мода, исторические события и вкус заказчиков. Вы узнаете, почему отказались от суровых белокаменных церквей и начали строить жизнерадостные расписные церкви узорочья — и как вернулись к лаконичной классике, минуя пышное барокко. А иллюстрации и изображения современников храма покажут вам, насколько органично костюмы эпохи сочетались с архитектурой.