Александр проводит ещё 2 экскурсии

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Из Москвы — к усадьбам Дубровицы и Ивановское в Подольске

Прогуляться по парку, осмотреть знаменитую церковь с короной и раскрыть тайны владельцев усадеб

Александр
Александр – Гид из Москвы
Всего полчаса езды от Москвы — и мы у живописного берега, где сливаются реки Пахра и Десна.

Вы пройдете по дорожкам парка в Дубровицах, познакомитесь с судьбами хозяев и поймете, почему у Знаменской церкви такой необычный облик.

А после посетите имение Закревских, вникните в детали архитектуры и услышите о театре 19 века.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Из Москвы — к усадьбам Дубровицы и Ивановское в Подольске
Из Москвы — к усадьбам Дубровицы и Ивановское в Подольске

Что вас ожидает

Удивительная церковь ⛪ в стиле барокко
История 📖 Дубровиц длится уже больше 4 веков: за это время усадьба сменила немало владельцев. Морозовы и Потемкины, Дмитриевы-Мамонтовы и Голицыны — мы поговорим о знаменитых фамилиях и раскроем тайну одного из хозяев. Вы осмотрите величественный господский дом, загадаете желание на желание на «Заветном холме». И, конечно, увидите один из самых впечатляющих храмов в России: Знаменскую церковь. Я расскажу, в чем его загадка, объясню, почему на куполе появилась корона, а также связаны ли создатели храма с масонами.

Сюжеты усадьбы Ивановское
После направимся в имение Закревских — территорию усадьбы Ивановское. Вы узнаете, чем она прославилась в 19 веке, познакомитесь с театральными пристрастиями знаменитых владельцев и поймете, почему все боялись хозяина Ивановского. Кроме того, мы поговорим о деталях классической архитектуры и раскроем секрет старинного цветника.

Организационные детали

  • Экскурсия — автомобильно-пешеходная, проходит на моем легковом автомобиле 🚘, где с комфортом поместятся 3 человека
  • Парковки и входные билеты 🎫 в музей 🖼 оплачиваются дополнительно
  • Рекомендую дополнить экскурсию ⛳ профессиональной фотосессией нашего фотографа, подробности уточняйте в переписке
Начало и место завершения
🚩 у метро «Бульвар Дмитрия Донского» или по договоренности
Из Москвы — к усадьбам Дубровицы и Ивановское в Подольске
Из Москвы — к усадьбам Дубровицы и Ивановское в Подольске
Из Москвы — к усадьбам Дубровицы и Ивановское в Подольске
Из Москвы — к усадьбам Дубровицы и Ивановское в Подольске
Из Москвы — к усадьбам Дубровицы и Ивановское в Подольске
Из Москвы — к усадьбам Дубровицы и Ивановское в Подольске
Из Москвы — к усадьбам Дубровицы и Ивановское в Подольске
Из Москвы — к усадьбам Дубровицы и Ивановское в Подольске
Из Москвы — к усадьбам Дубровицы и Ивановское в Подольске
Из Москвы — к усадьбам Дубровицы и Ивановское в Подольске
Из Москвы — к усадьбам Дубровицы и Ивановское в Подольске
Из Москвы — к усадьбам Дубровицы и Ивановское в Подольске
Из Москвы — к усадьбам Дубровицы и Ивановское в Подольске
Из Москвы — к усадьбам Дубровицы и Ивановское в Подольске

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Приветствую вас, дорогие путешественники! Давайте знакомиться! Меня зовут Александр. Очень люблю Москву и хочу вам показать как самые интересные места, так и нетуристические уголки столицы. Очень люблю рассказывать историю, легенды и традиции города, а также знакомить с сегодняшней жизнью Москвы. Предпочитаю живой диалог, а не нудные лекции. Я к вашим услугам: являюсь в одном лице гидом и водителем с большим опытом вождения. Говорят, что лучшая приправа при приготовлении пищи, — любовь. Думаю, все, что ты делаешь с любовью, становится вкусным, в том числе и экскурсии. С удовольствием покажу вам удивительную Москву, и вы её полюбите также, как и я!
Напишите мне

Александр проводит ещё 2 экскурсии

Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
8 000
4 часа
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
20 отзывов
Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал
К царю на дачу — в Коломенский дворец
3 900
1.5 часа
К царю на дачу — в Коломенский дворец
Посетить роскошную летнюю резиденцию Алексея Михайловича и узнать о жизни царских особ

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1953 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
514 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов