Александр проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Удивительная церковь ⛪ в стиле барокко

История 📖 Дубровиц длится уже больше 4 веков: за это время усадьба сменила немало владельцев. Морозовы и Потемкины, Дмитриевы-Мамонтовы и Голицыны — мы поговорим о знаменитых фамилиях и раскроем тайну одного из хозяев. Вы осмотрите величественный господский дом, загадаете желание на желание на «Заветном холме». И, конечно, увидите один из самых впечатляющих храмов в России: Знаменскую церковь. Я расскажу, в чем его загадка, объясню, почему на куполе появилась корона, а также связаны ли создатели храма с масонами.

Сюжеты усадьбы Ивановское

После направимся в имение Закревских — территорию усадьбы Ивановское. Вы узнаете, чем она прославилась в 19 веке, познакомитесь с театральными пристрастиями знаменитых владельцев и поймете, почему все боялись хозяина Ивановского. Кроме того, мы поговорим о деталях классической архитектуры и раскроем секрет старинного цветника.

Организационные детали