Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Из Москвы — в городки Калязин и Кашин

Прочувствовать характер селений, затерявшихся на Волге, и услышать сюжеты о старине и современности

Дмитрий
Дмитрий – Гид из Москвы
200 километров от Москвы — и вот вы уже погружаетесь в историю 📖, которая началась еще до нашествия татаро-монголов.

Защемит сердце от красоты русской природы, деревянных домиков и блестящих на солнце ☀️ куполов.

Пока два города очаровывают вас своей душевностью, я расскажу о местных преданиях и приметах и объясню, какой след оставило время на их облике.
Задать вопросОбычно отвечает за 38 ч.

Экскурсия

16 400 ₽ за экскурсию

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Из Москвы — в городки Калязин и Кашин
Из Москвы — в городки Калязин и Кашин

Что вас ожидает

Город 🏙️ с колокольней среди волн
Из Москвы мы отправимся по Троицкому тракту в сторону Тверской области. По пути увидим стены Троице-Сергиевой Лавры. А первым на маршруте станет Калязин.
Здесь вы услышите о торговом прошлом города и разберетесь, почему он так притягивал судостроителей, ремесленников и мастериц. Поговорим и о том, почему город 🏙️ так сильно изменился, увидим знаменитую колокольню посреди водохранилища и обсудим, почему она оказалась окружена водой.

Маковки города Кашина
Следующий в программе — Кашин, украшенный куполами: в старину здесь было более 50 храмов и монастырей! Вы проникнитесь атмосферой городка и поймете, почему его называют городом русского сердца. Полюбуетесь старинной архитектурой и осмотрите уникальный памятник, связанный с торговлей. Кроме того, разговор зайдет и о современности — ведь я покажу вам самый большой в Европе радиотелескоп.

Организационные детали

  • В стоимость не входит обед. Также мы можем устроить пикник на природе, для этого возьмите с собой перекус.
  • Отдельно оплачивается посещение музеев в городе Кашин, если вы захотите их посетить
🚩 Начало и место завершения: у метро ВДНХ
Из Москвы — в городки Калязин и Кашин
Из Москвы — в городки Калязин и Кашин
Из Москвы — в городки Калязин и Кашин
Из Москвы — в городки Калязин и Кашин
Из Москвы — в городки Калязин и Кашин
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Я гид-энтузиаст. Вот уже более семи лет изучаю различные уголки Подмосковья, Золотого кольца и окрестностей. Их историю, мифы и легенды, культуру и традиции. Стремлюсь быть гидом вне привычного всем понимания: показываю необычные интересные места и достопримечательности, рассказываю их историю. Я создаю альтернативу обыденным экскурсиям, маршрутам, рассказам. Стараюсь смотреть за привычные вещи, знакомить с обратной стороной и непубличной историей главных памятников Золотого кольца, Подмосковья и Москвы. То, чего нет у других, можно увидеть и узнать со мной!
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