Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что вас ожидает

Город 🏙️ с колокольней среди волн

Из Москвы мы отправимся по Троицкому тракту в сторону Тверской области. По пути увидим стены Троице-Сергиевой Лавры. А первым на маршруте станет Калязин.

Здесь вы услышите о торговом прошлом города и разберетесь, почему он так притягивал судостроителей, ремесленников и мастериц. Поговорим и о том, почему город 🏙️ так сильно изменился, увидим знаменитую колокольню посреди водохранилища и обсудим, почему она оказалась окружена водой.

Маковки города Кашина

Следующий в программе — Кашин, украшенный куполами: в старину здесь было более 50 храмов и монастырей! Вы проникнитесь атмосферой городка и поймете, почему его называют городом русского сердца. Полюбуетесь старинной архитектурой и осмотрите уникальный памятник, связанный с торговлей. Кроме того, разговор зайдет и о современности — ведь я покажу вам самый большой в Европе радиотелескоп.

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