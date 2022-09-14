Даже если вы задаетесь вопросом: «Чего я не видел(а) на вашей Красной площади?», мне найдется, чем удивить. Вы увидите, как за дорогими улицами скрывается мрачная обратная сторона люкса, буквально пройдете по следам Ломоносова, узнаете, где появились первый ресторан, небоскреб и газета, и посмотрите на центр столицы новым взглядом. А в качестве бонуса — попробуете самый вкусный сбитень в городе:)

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Описание

Что вас ожидает

Все самое первое

На территории Китай-города появились первые газета и кофейня, ценники и звуковая телепередача, высшее учебное заведение и асфальт. Ни один другой район Москвы не хранит в себе столько древних артефактов. Во время нашей пешей прогулки я открою вам неочевидную историю Китай-города, расскажу о корректной геолокации района и покажу, как витринные нарядные улицы соседствуют с настоящими трущобами.

Присмотреться к знакомым местам

Мы думаем, что хорошо знаем Красную площадь, улицы Никольская, Варварка и Ильинка. Но я точно смогу вас удивить, даже если вы ходите по ним изо дня в день. Я сама продолжаю регулярно открывать здесь новые места.

На экскурсии мы:

Буквально пройдем по следам Ломоносова

Найдем настоящий огород с томатами в центре города

Прикоснемся руками к 1535 году (тоже буквально)

Посмотрим на дворики Никольской из окон третьего этажа

Найдем аж двух единорогов

Зайдем в одну из самых респектабельных гостиниц 1915 года

Попробуем самый вкусный сбитень в Москве

И это только малая часть программы нашего увлекательнейшего путешествия во времени!

Организационные детали

Не забывайте про удобную обувь, зонт в случае непогоды и головной убор. На маршруте много остановок внутри помещений, поэтому дождь и холод нам не страшны, но одевайтесь, пожалуйста, теплее.