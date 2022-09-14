Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Все самое первое
На территории Китай-города появились первые газета и кофейня, ценники и звуковая телепередача, высшее учебное заведение и асфальт. Ни один другой район Москвы не хранит в себе столько древних артефактов. Во время нашей пешей прогулки я открою вам неочевидную историю Китай-города, расскажу о корректной геолокации района и покажу, как витринные нарядные улицы соседствуют с настоящими трущобами.
Присмотреться к знакомым местам
Мы думаем, что хорошо знаем Красную площадь, улицы Никольская, Варварка и Ильинка. Но я точно смогу вас удивить, даже если вы ходите по ним изо дня в день. Я сама продолжаю регулярно открывать здесь новые места. На экскурсии мы:
Буквально пройдем по следам Ломоносова
Найдем настоящий огород с томатами в центре города
Прикоснемся руками к 1535 году (тоже буквально)
Посмотрим на дворики Никольской из окон третьего этажа
Найдем аж двух единорогов
Зайдем в одну из самых респектабельных гостиниц 1915 года
Попробуем самый вкусный сбитень в Москве
И это только малая часть программы нашего увлекательнейшего путешествия во времени!
Организационные детали
Не забывайте про удобную обувь, зонт в случае непогоды и головной убор. На маршруте много остановок внутри помещений, поэтому дождь и холод нам не страшны, но одевайтесь, пожалуйста, теплее.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у станции метро Лубянка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваш гид в Москве
Ваш душевный гид по Москве на связи! И я очень хочу, чтобы вы стали туристами в своем городе! Я уверена, что в каждом городе можно найти много всего интересного, если по-настоящему захотеть его рассмотреть и позволить ему раскрыться. Ну а Москва говорит с нами голосом прошлого на каждом шагу! На ее историю мы смотрим с увлечением: а что если Манеж не просто громадное сооружение у Кремля, а место, где Толстой учился ездить на велосипеде?;)
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инна
14 сен 2022
Я раньше не очень любила экскурсии (воспоминания о школьных поездках не оставляют меня), но встреча с Алёной полностью перевернула моё представление! Решили с девочками устроить интеллектуальный девичник и выбор пал на эту экскурсию. Когда ещё погуляешь по центру, по знакомым ранее местам, но узнаёшь о них такие факты, что не сразу поверится! Плюс это была не банальная экскурсия, а настоящая Прогулка «с подругой»! И с вкусным сбитнем) Очень эмоционально, чётко, размеренно, со всей любовью к этому городу, которую Алёна вселит и в вас. В общем, строго рекомендую! А сама жду новые экскурсии. Тёплые дни по календарю ещё остались, надо их использовать с умом!