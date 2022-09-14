Китай-город с нового ракурса: пешая прогулка со знатоком

Отправиться на поиск первой печатной книги, небоскреба и асфальта и найти огород у стен Кремля

5
1 отзыв
Даже если вы задаетесь вопросом: «Чего я не видел(а) на вашей Красной площади?», мне найдется, чем удивить.

Вы увидите, как за дорогими улицами скрывается мрачная обратная сторона люкса, буквально пройдете по следам Ломоносова, узнаете, где появились первый ресторан, небоскреб и газета, и посмотрите на центр столицы новым взглядом. А в качестве бонуса — попробуете самый вкусный сбитень в городе:)
Китай-город с нового ракурса: пешая прогулка со знатоком
Китай-город с нового ракурса: пешая прогулка со знатоком
Китай-город с нового ракурса: пешая прогулка со знатоком
Китай-город с нового ракурса: пешая прогулка со знатоком
Китай-город с нового ракурса: пешая прогулка со знатоком
Китай-город с нового ракурса: пешая прогулка со знатоком
Китай-город с нового ракурса: пешая прогулка со знатоком
Китай-город с нового ракурса: пешая прогулка со знатоком
Китай-город с нового ракурса: пешая прогулка со знатоком
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Описание

Что вас ожидает

Все самое первое

На территории Китай-города появились первые газета и кофейня, ценники и звуковая телепередача, высшее учебное заведение и асфальт. Ни один другой район Москвы не хранит в себе столько древних артефактов. Во время нашей пешей прогулки я открою вам неочевидную историю Китай-города, расскажу о корректной геолокации района и покажу, как витринные нарядные улицы соседствуют с настоящими трущобами.

Присмотреться к знакомым местам

Мы думаем, что хорошо знаем Красную площадь, улицы Никольская, Варварка и Ильинка. Но я точно смогу вас удивить, даже если вы ходите по ним изо дня в день. Я сама продолжаю регулярно открывать здесь новые места.
На экскурсии мы:

  • Буквально пройдем по следам Ломоносова
  • Найдем настоящий огород с томатами в центре города
  • Прикоснемся руками к 1535 году (тоже буквально)
  • Посмотрим на дворики Никольской из окон третьего этажа
  • Найдем аж двух единорогов
  • Зайдем в одну из самых респектабельных гостиниц 1915 года
  • Попробуем самый вкусный сбитень в Москве

И это только малая часть программы нашего увлекательнейшего путешествия во времени!

Организационные детали

Не забывайте про удобную обувь, зонт в случае непогоды и головной убор. На маршруте много остановок внутри помещений, поэтому дождь и холод нам не страшны, но одевайтесь, пожалуйста, теплее.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро Лубянка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инна
14 сен 2022
Я раньше не очень любила экскурсии (воспоминания о школьных поездках не оставляют меня), но встреча с Алёной полностью перевернула моё представление! Решили с девочками устроить интеллектуальный девичник и выбор пал на эту экскурсию. Когда ещё погуляешь по центру, по знакомым ранее местам, но узнаёшь о них такие факты, что не сразу поверится! Плюс это была не банальная экскурсия, а настоящая Прогулка «с подругой»! И с вкусным сбитнем) Очень эмоционально, чётко, размеренно, со всей любовью к этому городу, которую Алёна вселит и в вас. В общем, строго рекомендую! А сама жду новые экскурсии. Тёплые дни по календарю ещё остались, надо их использовать с умом!

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