Ольга проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Достояние русской живописи

Вы рассмотрите подлинники картин выдающихся мастеров 18 — 19 веков, которые сыграли ключевую роль в развитии русской живописи. Мы поговорим о художественных деталях картины «Явление Христа народу» Иванова, вспомним сказочных «Богатырей» Васнецова, расшифруем символику полотен «Боярыня Морозова» и «Утро стрелецкой казни» Сурикова, обсудим сюжет картины «Иван Грозный убивает своего сына» Репина и другие знаменитые творения. Вы узнаете о творческом становлении русских художников, услышите истории 📖 создания их знаковых работ. А после у вас будет время для самостоятельного знакомства с коллекцией галереи.

С чего начиналась Третьяковка

Интересна не только богатейшая экспозиция, но и история Третьяковской галереи — о ней мы поговорим отдельно. Вы узнаете, как формировалась коллекция музея, как отбирались картины, появлялись мастерские и даже целый новый «Инженерный» корпус, кем были директоры галереи и как спасали полотна в период Второй мировой войны. Услышите о создателе музея, Павле Михайловиче Третьякове, предпринимателе, меценате и коллекционере произведений искусства, подарившем Москве один из её ведущих культурных центров. А еще мы откроем секрет эмблемы Третьяковки — знаменитого фасада, созданного по рисунку Васнецова.

Истории купеческого Замоскворечья

Экскурсию ⛳ по залам галереи мы дополним нескучной прогулкой по старинному району Замоскворечье, где издавна селились представители московского купечества и где жил основатель галереи Павел Третьяков. Вы прогуляетесь 👣 по живописным улицам Пятницкая и Большая Ордынка, заглянете в уютный Лаврушинский переулок и встретите на пути изящную белокаменную Марфо-Мариинскую обитель, спроектированную легендарным архитектором Щусевым.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет ближе познакомиться с русской живописью. Программа также будет интересна детям с 10 — 12 лет.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в Третьяковскую галерею входят в стоимость экскурсии 🧭.