Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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Купеческое Замоскворечье и Шедевры Третьяковки по воскресеньям

Знакомство с сокровищами русской живописи и прогулка по самому колоритному району Москвы

Ольга
Ольга – экскурсионное агентство из Москвы
Третьяковская галерея, будто старинная резная шкатулка, наполнена жемчужинами русской живописи.

Во время нашей экскурсии 🧭 вы совершите путешествие в историю 📖 изобразительного искусства: рассмотрите полотна Васнецова, Репина, Сурикова и других мастеров кисти, откроете секреты знаменитых картин и научитесь понимать их символику.

А кроме того, услышите нетривиальные истории из прошлого и настоящего самой галереи.
Задать вопросОбычно отвечает за 13 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 950 ₽ за человека

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Купеческое Замоскворечье и Шедевры Третьяковки по воскресеньям
Купеческое Замоскворечье и Шедевры Третьяковки по воскресеньям

Что вас ожидает

Достояние русской живописи
Вы рассмотрите подлинники картин выдающихся мастеров 18 — 19 веков, которые сыграли ключевую роль в развитии русской живописи. Мы поговорим о художественных деталях картины «Явление Христа народу» Иванова, вспомним сказочных «Богатырей» Васнецова, расшифруем символику полотен «Боярыня Морозова» и «Утро стрелецкой казни» Сурикова, обсудим сюжет картины «Иван Грозный убивает своего сына» Репина и другие знаменитые творения. Вы узнаете о творческом становлении русских художников, услышите истории 📖 создания их знаковых работ. А после у вас будет время для самостоятельного знакомства с коллекцией галереи.

С чего начиналась Третьяковка
Интересна не только богатейшая экспозиция, но и история Третьяковской галереи — о ней мы поговорим отдельно. Вы узнаете, как формировалась коллекция музея, как отбирались картины, появлялись мастерские и даже целый новый «Инженерный» корпус, кем были директоры галереи и как спасали полотна в период Второй мировой войны. Услышите о создателе музея, Павле Михайловиче Третьякове, предпринимателе, меценате и коллекционере произведений искусства, подарившем Москве один из её ведущих культурных центров. А еще мы откроем секрет эмблемы Третьяковки — знаменитого фасада, созданного по рисунку Васнецова.

Истории купеческого Замоскворечья
Экскурсию ⛳ по залам галереи мы дополним нескучной прогулкой по старинному району Замоскворечье, где издавна селились представители московского купечества и где жил основатель галереи Павел Третьяков. Вы прогуляетесь 👣 по живописным улицам Пятницкая и Большая Ордынка, заглянете в уютный Лаврушинский переулок и встретите на пути изящную белокаменную Марфо-Мариинскую обитель, спроектированную легендарным архитектором Щусевым.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет ближе познакомиться с русской живописью. Программа также будет интересна детям с 10 — 12 лет.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в Третьяковскую галерею входят в стоимость экскурсии 🧭.

Начало и место завершения
🚩 метро Третьяковская
Купеческое Замоскворечье и Шедевры Третьяковки по воскресеньям
Купеческое Замоскворечье и Шедевры Третьяковки по воскресеньям
Купеческое Замоскворечье и Шедевры Третьяковки по воскресеньям
Купеческое Замоскворечье и Шедевры Третьяковки по воскресеньям
Купеческое Замоскворечье и Шедевры Третьяковки по воскресеньям
Купеческое Замоскворечье и Шедевры Третьяковки по воскресеньям
Купеческое Замоскворечье и Шедевры Третьяковки по воскресеньям
Купеческое Замоскворечье и Шедевры Третьяковки по воскресеньям
Купеческое Замоскворечье и Шедевры Третьяковки по воскресеньям
Купеческое Замоскворечье и Шедевры Третьяковки по воскресеньям
Купеческое Замоскворечье и Шедевры Третьяковки по воскресеньям

Экскурсия проводится в воскресенье в 11:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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