Что вас ожидает

Пазл московский — Мещанская слобода

Наш маршрут пройдёт от Рижского вокзала через Мещанскую слободу и до Аптекарского огорода. Акцент программы на районе, где мы проведём большую часть экскурсии. Я обращу ваше внимание на ряд исторических зданий, которые сформировали облик слободы. Например, вы увидите больницу, построенную при Екатерине II во время чумы; несколько домов известного купца. Также я покажу вам один из древнейших храмов столицы. А закончим прогулку у Аптекарского огорода — живописного и любимого многими горожанами уголка Москвы. Посетить ботанический сад вы можете уже самостоятельно после нашей встречи.

О прошлом без сухих фактов

Любому месту историю делает человек, поэтому мы с вами будем говорить о разных личностях, так или иначе участвовавших в формировании района. Вы услышите, кто населял слободу и каким образом появились названия местных улиц. Обязательно вспомним господина Солодникова — неординарную и нашумевшую фигуру. Он обладал миллионами, но обедал за гроши — а чем ещё «прославился», расскажу на экскурсии:) И конечно, вы больше узнаете об Аптекарском огороде: многие не раз посещали его, но только единицы знают историю сада.

Организационные детали