Мещанская слобода с гидом-историком

Узнать, чем примечателен старинный район, и уютными улицами прогуляться до Аптекарского огорода

Не секрет, что Москва в 14-18 веках делилась на слободы, где проживали разные классы людей — в зависимости от рода занятий или происхождения.

Сейчас эти районы стали современными, но след ушедших эпох отыскать нетрудно.

Не спеша мы пройдёмся по одной из таких слобод и перенесёмся на несколько столетий назад.

Вы удивитесь, как разнообразна и увлекательна история столицы.
Мещанская слобода с гидом-историком
Мещанская слобода с гидом-историком
Мещанская слобода с гидом-историком
Мещанская слобода с гидом-историком
Мещанская слобода с гидом-историком
Мещанская слобода с гидом-историком
Мещанская слобода с гидом-историком
Мещанская слобода с гидом-историком
Мещанская слобода с гидом-историком

Что вас ожидает

Пазл московский — Мещанская слобода

Наш маршрут пройдёт от Рижского вокзала через Мещанскую слободу и до Аптекарского огорода. Акцент программы на районе, где мы проведём большую часть экскурсии. Я обращу ваше внимание на ряд исторических зданий, которые сформировали облик слободы. Например, вы увидите больницу, построенную при Екатерине II во время чумы; несколько домов известного купца. Также я покажу вам один из древнейших храмов столицы. А закончим прогулку у Аптекарского огорода — живописного и любимого многими горожанами уголка Москвы. Посетить ботанический сад вы можете уже самостоятельно после нашей встречи.

О прошлом без сухих фактов

Любому месту историю делает человек, поэтому мы с вами будем говорить о разных личностях, так или иначе участвовавших в формировании района. Вы услышите, кто населял слободу и каким образом появились названия местных улиц. Обязательно вспомним господина Солодникова — неординарную и нашумевшую фигуру. Он обладал миллионами, но обедал за гроши — а чем ещё «прославился», расскажу на экскурсии:) И конечно, вы больше узнаете об Аптекарском огороде: многие не раз посещали его, но только единицы знают историю сада.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Дополнительных расходов не предвидится

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Рижского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Александр — историк, кандидат исторических наук (МГУ им. М. В. Ломоносова), доцент московского ВУЗа, гид-переводчик по Москве. Работаю с командой гидов. Ждем встречи с вами в Москве!
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