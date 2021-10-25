Московский университет — это не только Воробьевы горы!

История легенды в лицах, знаменитых фасадах и потайных двориках в двух шагах от кремля

5
1 отзыв
За главным университетом страны прочно закрепился образ сталинской высотки над излучиной Москвы-реки.

Но немногие знают о временах, когда учебное заведение основали, и эпохе, когда он гремел на весь мир своими выпускниками.

Что изучали студенты в 18 веке, где было первое здание, как университет развивался и «перемещался» по Москве? Поговорим на прогулке по самому центру столицы!
Московский университет — это не только Воробьевы горы!
Московский университет — это не только Воробьевы горы!
Московский университет — это не только Воробьевы горы!
Московский университет — это не только Воробьевы горы!
Московский университет — это не только Воробьевы горы!
Московский университет — это не только Воробьевы горы!

Что вас ожидает

История первого российского университета

На улице Моховой и ее окрестностях вы пролистаете более 250 лет жизни Московского университета. Выясните, как и когда он родился, как развивался университетский городок, что сохранилось в нем до наших дней, а что утрачено навсегда. Послушаете рассказы об ученых и студентах, писателях и артистах, благотворителях, царях и самых выдающихся людях России, которые оставили след в стенах этих корпусов и отечественной науке.

Неизведанный центр Москвы

Улицы и площади столичного центра настолько исторически многослойны, что, кажется, их можно открывать заново бесконечно. Вы погрузитесь в академическую жизнь города начала 20 века, зайдете в секретные дворы, которые находятся буквально «под носом» и мимо которых вы наверняка проходили не раз. Я покажу малоизвестные здания лабораторий, музеев, библиотек, институтов — и все это в шаговой доступности от Красной площади.

Организационные детали

  • Весь маршрут проходит в районе ст. метро «Охотный ряд»
  • Посещение учебных корпусов не предусмотрено, заходы в другие помещения возможны, в зависимости от дня и времени экскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе станции метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Анна
Анна
Я родилась и выросла в Москве, и с детства интересовалась ее историей. Всегда хотелось представить, как это — приехать в Москву впервые. Поэтому хочется встречаться с путешественниками, чтобы вместе открывать этот удивительный город, рассказывать о его истории и показывать во всей красе. На своих экскурсиях стараюсь показать, что Москва — разная, но всегда интересная и единственная в своем роде.
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1 реальный отзыв

О
25 окт 2021
Благодарим Анну! За отличную и интересную экскурсию. Были двоем с мужем. Анна очень интересно рассказывает. Много чего узнали и увидели. Позадавали вопросы, очень мило побеседовали. Остались очень довольны.

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