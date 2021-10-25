Что вас ожидает

История первого российского университета

На улице Моховой и ее окрестностях вы пролистаете более 250 лет жизни Московского университета. Выясните, как и когда он родился, как развивался университетский городок, что сохранилось в нем до наших дней, а что утрачено навсегда. Послушаете рассказы об ученых и студентах, писателях и артистах, благотворителях, царях и самых выдающихся людях России, которые оставили след в стенах этих корпусов и отечественной науке.

Неизведанный центр Москвы

Улицы и площади столичного центра настолько исторически многослойны, что, кажется, их можно открывать заново бесконечно. Вы погрузитесь в академическую жизнь города начала 20 века, зайдете в секретные дворы, которые находятся буквально «под носом» и мимо которых вы наверняка проходили не раз. Я покажу малоизвестные здания лабораторий, музеев, библиотек, институтов — и все это в шаговой доступности от Красной площади.

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