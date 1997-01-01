Ольга проводит ещё 6 экскурсий

Смотровая площадка под куполом Храма Христа Спасителя с изумительным видом на территорию Кремля, небоскребы Москва-Сити и уютные улочки Замоскворечья. Кроме того, здесь вы рассмотрите знаменитый памятник Петру I, стрелку «Октября», парк 🌳 Зарядье и сталинские высотки.
Парящий мост над Москвой-рекой — визитная карточка парка Зарядье. Отсюда вы полюбуетесь панорамой Кремля, колокольней Иван Великий и пряничными куполами храма Василия Блаженного. А мы расскажем, с чего началось высотное строительство в Москве и какие функции выполняли эти здания.
Московская канатная дорога на Воробьевых горах: из комфортабельных кабин вы рассмотрите с высоты стадион 🏟️ Лужники, шпиль МГУ, офисы Москва-Сити и панораму всего исторического центра.
Пушкинский мост на Фрунзенской набережной, с которого вам откроется замечательный вид на парк Горького, Крымский мост и золотые купола Храма Христа Спасителя.
Пожеланию вы подниметесь на смотровую площадку Москва-Сити на 89-ом этаже башни Федерация. С высоты 327 метров вам откроется круговая панорама столицы ⭐️ и ее архитектурных доминант. А приятным дополнением станет безлимитное мороженное каждому посетителю смотровой!
Организационные детали
В стоимость экскурсии 🧭 включено: транспортное сопровождение по маршруту (для группы до 16 человек предоставляется туристический микроавтобус), подъем на лифте на смотровую площадку Храма Христа Спасителя с аккредитованным гидом, проезд на канатной дороге от станции Лужники до Воробьевых гор
Дополнительно оплачиваются (по желанию) входные билеты 🎫 на смотровую площадку Москва-Сити: 900 руб. в будни и 1400 руб. в выходные дни
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Кропоткинская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!