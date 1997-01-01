Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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Москва Панорамная

Полюбоваться столицей с главных смотровых площадок города на автобусной экскурсии

Ольга
Ольга – экскурсионное агентство из Москвы
Это самый головокружительный маршрут по столице! За один день в группе до 35 человек вы поднимитесь под купол Храма Христа Спасителя, прокатитесь по Московской канатной дороге на Воробьевых горах ⛰️, посетите легендарную смотровую площадку Москва-Сити и услышите любопытные факты о городских достопримечательностях 🏛️.
Задать вопросОбычно отвечает за 26 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏙С городских высот
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 2 200 ₽ за человека

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Москва Панорамная
Москва Панорамная

Что вас ожидает

  • Смотровая площадка под куполом Храма Христа Спасителя с изумительным видом на территорию Кремля, небоскребы Москва-Сити и уютные улочки Замоскворечья. Кроме того, здесь вы рассмотрите знаменитый памятник Петру I, стрелку «Октября», парк 🌳 Зарядье и сталинские высотки.
  • Парящий мост над Москвой-рекой — визитная карточка парка Зарядье. Отсюда вы полюбуетесь панорамой Кремля, колокольней Иван Великий и пряничными куполами храма Василия Блаженного. А мы расскажем, с чего началось высотное строительство в Москве и какие функции выполняли эти здания.
  • Московская канатная дорога на Воробьевых горах: из комфортабельных кабин вы рассмотрите с высоты стадион 🏟️ Лужники, шпиль МГУ, офисы Москва-Сити и панораму всего исторического центра.
  • Пушкинский мост на Фрунзенской набережной, с которого вам откроется замечательный вид на парк Горького, Крымский мост и золотые купола Храма Христа Спасителя.
  • Пожеланию вы подниметесь на смотровую площадку Москва-Сити на 89-ом этаже башни Федерация. С высоты 327 метров вам откроется круговая панорама столицы ⭐️ и ее архитектурных доминант. А приятным дополнением станет безлимитное мороженное каждому посетителю смотровой!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии 🧭 включено: транспортное сопровождение по маршруту (для группы до 16 человек предоставляется туристический микроавтобус), подъем на лифте на смотровую площадку Храма Христа Спасителя с аккредитованным гидом, проезд на канатной дороге от станции Лужники до Воробьевых гор
  • Дополнительно оплачиваются (по желанию) входные билеты 🎫 на смотровую площадку Москва-Сити: 900 руб. в будни и 1400 руб. в выходные дни
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Кропоткинская
Москва Панорамная
Москва Панорамная
Москва Панорамная
Москва Панорамная
Москва Панорамная
Москва Панорамная
Москва Панорамная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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