Первая часть

Пешеходная прогулка 👣 познакомит вас с наиболее впечатляющими и однозначно стоящими увидеть достопримечательностями 🏛️ Москвы. Мы начнем с Площади Революции, увидим здание, где заседала Государственная Дума в эпоху Николая I, легендарные гостиницы «Москва» и Метрополь», знаменитый памятник Карлу Марксу, здание современной Государственной Думы.

Совершим остановку на театральной площади, увидим Большой и Малый театры, обязательно устроим фотоссесию. Пойдём мимо знаменитого ЦУМа и по Кузнецкому Мосту. Увидим первый Банк, самое секретное здание Москвы – ФСБ, Центральный Детский Мир, после чего погрузимся в атмосферу настоящей сказки – Никольскую улицу. Увидим ГУМ, могилу Сталина, прогуляемся по Красной Площади, пройдем через Воскресенские ворота, и загадаем желание на Нулевом километре.

Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию ⛳.

Продолжение

Во второй части экскурсии 🧭 увидим достопримечательностей 🏛️ Тверской улицы. Улица видела историю 📖 становления столицы ⭐️ с давних времен, ее нельзя не заметить. Выходя с Красной площади, так и тянет прогуляться 👣 вверх и поглазеть на величественные здания и памятники.

На нашей прогулке 👣 мы не сможем пройти мимо лучших конкурирующих отелей, здания Телеграфа, домов для советской элиты с соответствующими памятными табличками, министерства, офиса московского мэра, так много делающего для столицы ⭐️ и горожан, памятника основателю города в далеком 1147 году.

Обязательно поговорим о том, куда ведет Тверская и почему она именно так и называется, вспомним про электрификацию Москвы, а также увидим воочию результат реконструкции улицы во время правления Сталина, заглянем в один из лучших столичных книжных, в один из дворов и закончим наше мини-путешествие в роскошном особняке, который стал культовым гастрономом как до революции, так и в советское время. Посочувствуем, а может и позлорадствуем о судьбе купцов Елисеевых и директора Елисеевского гастронома Соколова Ю. К. и, конечно же, насладимся интерьерами здания.