Москва: по улицам Никольская и Тверская

5
1 отзыв
Excursions. city
Excursions. city – Гид из Москвы
Пешеходная прогулка 👣 по улицам Никольская и Тверская познакомит вас с наиболее впечатляющими и однозначно стоящими увидеть достопримечательностями 🏛️ Москвы.
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Экскурсия

990 ₽ за человека

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Москва: по улицам Никольская и Тверская
Москва: по улицам Никольская и Тверская

Что вы увидите

  • Большой Театр
  • Кузнецкий Мост
  • Лубянка
  • Никольская улица
  • Памятник Жукову
  • Тверская улица
  • Гастроном Елисеевский
  • Пушкинская площадь
Первая часть
Пешеходная прогулка 👣 познакомит вас с наиболее впечатляющими и однозначно стоящими увидеть достопримечательностями 🏛️ Москвы. Мы начнем с Площади Революции, увидим здание, где заседала Государственная Дума в эпоху Николая I, легендарные гостиницы «Москва» и Метрополь», знаменитый памятник Карлу Марксу, здание современной Государственной Думы.
Совершим остановку на театральной площади, увидим Большой и Малый театры, обязательно устроим фотоссесию. Пойдём мимо знаменитого ЦУМа и по Кузнецкому Мосту. Увидим первый Банк, самое секретное здание Москвы – ФСБ, Центральный Детский Мир, после чего погрузимся в атмосферу настоящей сказки – Никольскую улицу. Увидим ГУМ, могилу Сталина, прогуляемся по Красной Площади, пройдем через Воскресенские ворота, и загадаем желание на Нулевом километре.
Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию ⛳.
Продолжение
Во второй части экскурсии 🧭 увидим достопримечательностей 🏛️ Тверской улицы. Улица видела историю 📖 становления столицы ⭐️ с давних времен, ее нельзя не заметить. Выходя с Красной площади, так и тянет прогуляться 👣 вверх и поглазеть на величественные здания и памятники.
На нашей прогулке 👣 мы не сможем пройти мимо лучших конкурирующих отелей, здания Телеграфа, домов для советской элиты с соответствующими памятными табличками, министерства, офиса московского мэра, так много делающего для столицы ⭐️ и горожан, памятника основателю города в далеком 1147 году.
Обязательно поговорим о том, куда ведет Тверская и почему она именно так и называется, вспомним про электрификацию Москвы, а также увидим воочию результат реконструкции улицы во время правления Сталина, заглянем в один из лучших столичных книжных, в один из дворов и закончим наше мини-путешествие в роскошном особняке, который стал культовым гастрономом как до революции, так и в советское время. Посочувствуем, а может и позлорадствуем о судьбе купцов Елисеевых и директора Елисеевского гастронома Соколова Ю. К. и, конечно же, насладимся интерьерами здания.
+Что входит
  • Профессиональный гид
  • Кофе/чай
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 У памятника Жукову (Манежная пл., Москва, 109012)
Место завершения
🏁 У памятника Пушкину (Тверская ул., Москва, 125009)
Москва: по улицам Никольская и Тверская
Москва: по улицам Никольская и Тверская
Москва: по улицам Никольская и Тверская

Экскурсия проводится Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Excursions. city
Excursions. city
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