1 отзыв оставили туристы

Высотная Москва вчера и сегодня Вы взглянете на сталинские высотки, парковые зоны, крошечные машины на дорогах-артериях и соседние башни Сити. На панно рассмотрите город 🏙️ с его самой высокой точки в 1867 году и узнаете, как Москва росла вверх. Увидите утопические арх-проекты СССР и прототипы современных небоскребов.
Культурный код Москва-Сити Кто автор концепции? Правда ли, что всё началось с градостроительной ошибки? Вы услышите ответы на эти и другие вопросы о популярной московской достопримечательности 🏛️ и раскроете, что ждет ее в будущем.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ проходит в панорамном музее Москва-Сити на 56 этаже и длится около 40 минут
После экскурсии 🧭 вы сможете остаться на смотровой площадке на неограниченное время до закрытия в 22:00
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Выставочная/Деловой центр
Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Представляю Музей-смотровую Москва-Сити, который открылся 1 июля 2017 года на 56 этаже делового комплекса при участии Музея Москвы. Экскурсии проводятся нашими опытными аккредитованными гидами — сотрудниками музея. Будем рады видеть вас!