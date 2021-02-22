1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Высотная Москва вчера и сегодня

Вы взглянете на сталинские высотки, парковые зоны, крошечные машины на дорогах-артериях и соседние башни Сити. На панно рассмотрите город 🏙️ с его самой высокой точки в 1867 году и узнаете, как Москва росла вверх. Увидите утопические арх-проекты СССР и прототипы современных небоскребов.

Культурный код Москва-Сити

Кто автор концепции? Правда ли, что всё началось с градостроительной ошибки? Вы услышите ответы на эти и другие вопросы о популярной московской достопримечательности 🏛️ и раскроете, что ждет ее в будущем.

Организационные детали