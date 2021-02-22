1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Москва-Сити: смотровая площадка и музей на 56 этаже

Понять, как и зачем появился город небоскребов, а заодно полюбоваться столицей с высоты

5
1 отзыв
Александра
Александра – экскурсионное агентство из Москвы
Музей 🖼 Москва-Сити расположен на 56 этаже стеклянного небоскреба — поэтому вся экскурсия ⛳ пройдет на фоне видов с высоты птичьего полета! В интерактивных залах вы вспомните, с чего начинался древний город 🏙️, услышите историю 📖 делового центра и местные любопытные факты.

Есть 2 варианта билетов: стандартный и с VR-очками, в которых вы совершите полет над столицей ⭐️.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🗽Самое популярное
  • 🏙С городских высот
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 790 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Москва-Сити: смотровая площадка и музей на 56 этаже
Москва-Сити: смотровая площадка и музей на 56 этаже

Что вас ожидает

Высотная Москва вчера и сегодня
Вы взглянете на сталинские высотки, парковые зоны, крошечные машины на дорогах-артериях и соседние башни Сити. На панно рассмотрите город 🏙️ с его самой высокой точки в 1867 году и узнаете, как Москва росла вверх. Увидите утопические арх-проекты СССР и прототипы современных небоскребов.

Культурный код Москва-Сити
Кто автор концепции? Правда ли, что всё началось с градостроительной ошибки? Вы услышите ответы на эти и другие вопросы о популярной московской достопримечательности 🏛️ и раскроете, что ждет ее в будущем.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит в панорамном музее Москва-Сити на 56 этаже и длится около 40 минут
  • После экскурсии 🧭 вы сможете остаться на смотровой площадке на неограниченное время до закрытия в 22:00
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Выставочная/Деловой центр
Москва-Сити: смотровая площадка и музей на 56 этаже
Москва-Сити: смотровая площадка и музей на 56 этаже
Москва-Сити: смотровая площадка и музей на 56 этаже
Москва-Сити: смотровая площадка и музей на 56 этаже
Москва-Сити: смотровая площадка и музей на 56 этаже
Москва-Сити: смотровая площадка и музей на 56 этаже

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Добрый день! Представляю Музей-смотровую Москва-Сити, который открылся 1 июля 2017 года на 56 этаже делового комплекса при участии Музея Москвы. Экскурсии проводятся нашими опытными аккредитованными гидами — сотрудниками музея. Будем рады видеть вас!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

22 фев 2021
все понравилось

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
2049 отзывов
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
537 отзывов
Бункер Сталина-42. Гриф снят
900
1.17 часа
Бункер Сталина-42. Гриф снят
346 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по Москве
590
2 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Москве
325 отзывов
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
550
1.5 часа
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
302 отзыва
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
скидка10%
700
630
3 часа
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
199 отзывов
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки