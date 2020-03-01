Дмитрий проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Москва-Сити издалека

В первую очередь я провезу вас по уголкам столицы, с которых открывается лучший обзор на Москва-Сити. Вы оцените, как башни вписались в городской ландшафт, любуясь панорамами на Воробьевых горах. Увидите контраст небоскребов и старого квартала. Сделаете открыточные фотографии на набережной напротив Сити. Попутно я расскажу, когда, как и где в мире начали строить небоскрёбы.

Москва-Сити вблизи

Мы погуляем по территории делового комплекса, не упустив ни одну его деталь. Вы узнаете о рождении идеи о Сити и о создателях комплекса, о строительстве, которое не обошлось без скандалов, и особенностях зданий. Рассмотрите модные инсталляции между башнями; услышите, кто из звезд купил апартаменты в Москва-Сити, каково жить в этом месте и какие мероприятия здесь проходят.

Москва-Сити внутри

Экскурсию удобно совместить с подъемом на одну из смотровых площадок — например, полюбоваться круговой панорамой столицы на 89 этаже башни Федерация или видами с открытой смотровой площадки небоскрёба Око. Билеты можно купить заранее — буду рад помочь.