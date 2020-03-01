Дмитрий проводит ещё 4 экскурсии

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Как появился и чем живет стеклянный «город в городе»? Разобраться на авто-пешеходной экскурсии

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Москва-Сити давно закрепилась в списке главных достопримечательностей столицы и добавила ей контрастов.

Каждая следующая точка маршрута будет приближать вас к стеклянным башням и погружать в историю делового центра.

Мы заедем на Воробьевы горы, исследуем территорию Москва-Сити и поговорим о развитии комплекса.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Встреча у метро Университет
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Москва-Сити со всех сторон
Москва-Сити со всех сторон

Что вас ожидает

Москва-Сити издалека
В первую очередь я провезу вас по уголкам столицы, с которых открывается лучший обзор на Москва-Сити. Вы оцените, как башни вписались в городской ландшафт, любуясь панорамами на Воробьевых горах. Увидите контраст небоскребов и старого квартала. Сделаете открыточные фотографии на набережной напротив Сити. Попутно я расскажу, когда, как и где в мире начали строить небоскрёбы.

Москва-Сити вблизи
Мы погуляем по территории делового комплекса, не упустив ни одну его деталь. Вы узнаете о рождении идеи о Сити и о создателях комплекса, о строительстве, которое не обошлось без скандалов, и особенностях зданий. Рассмотрите модные инсталляции между башнями; услышите, кто из звезд купил апартаменты в Москва-Сити, каково жить в этом месте и какие мероприятия здесь проходят.

Москва-Сити внутри
Экскурсию удобно совместить с подъемом на одну из смотровых площадок — например, полюбоваться круговой панорамой столицы на 89 этаже башни Федерация или видами с открытой смотровой площадки небоскрёба Око. Билеты можно купить заранее — буду рад помочь.

Организационные детали

  • Длительность экскурсии — 2,5-3 часа без учета посещения смотровых площадок
  • Экскурсия может проводиться и днем, и вечером. При начале после 19:00 стоимость увеличивается на 20%.
  • Билеты на смотровые площадки не включены в стоимость (в зависимости от выбранной башни: от 590 до 1500 руб. за взрослого, от 400 до 1000 руб. за ребенка)
  • Подняться на смотровые вы можете самостоятельно или с гидом. Во втором случае вы также покупаете билет для гида + необходима доплата за продление экскурсии (от 500 до 1000 руб.)

Дополнительные опции

  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников:
    — для 4-8 человек (на минивэне, стоимость — 8000 руб.)
    — для 9-18 человек (на комфортабельном автобусе, стоимость — 10000 руб.)
  • По предварительной договоренности за доплату возможен трансфер до места начала экскурсии и обратно из любого района Москвы или города Московской области.
Москва-Сити со всех сторон
Москва-Сити со всех сторон
Москва-Сити со всех сторон
Москва-Сити со всех сторон
Москва-Сити со всех сторон
Москва-Сити со всех сторон
Москва-Сити со всех сторон
Москва-Сити со всех сторон
Москва-Сити со всех сторон
Москва-Сити со всех сторон
Москва-Сити со всех сторон
Москва-Сити со всех сторон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Университет.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Занимаюсь любимым делом для себя и близких мне людей. А теперь приглашаю и вас на мои экскурсии по Москве и ее пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест, где каждый искушенный, или не очень, путешественник почерпнет для себя что-то новое и интересное. Всегда готов разработать маршрут с учетом ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!
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