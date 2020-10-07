6 отзывов оставили туристы

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Неизведанная Таганка

Погулять по одному московскому району, слушая его удивительные сюжеты

5
6 отзывов
Анна
Анна – Гид из Москвы
Таганскую ассоциируют с театром, бывшей тюрьмой, высоткой на Котельнической набережной.

Но в этой части города есть уголок не менее интересный, даже заповедный.

Это Рогожская ямская и Алексеевская слободы.

Здесь вы погуляете между двух исторических границ Москвы, по уютной улице и стильному бизнес-центру, увидите храмы и погрузитесь в уютную атмосферу Таганки.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 500 ₽ за человека

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Неизведанная Таганка
Неизведанная Таганка

Что вас ожидает

Таганка — это не только театр
Мы отправимся гулять 👣 по той части Таганского района, которая лежит за пределами Садового кольца. Вы полюбуетесь великолепным архитектурным ансамблем Рогожской ямской слободы; увидите дом, где родился основатель современного театра — К. С. Станиславский; рассмотрите величественный храм Святого Мартина Исповедника и побываете в том уголке Москвы, который получил премию Королевского института британских архитекторов. А другие достопримечательности 🏛️ пусть останутся сюрпризом!

Таганка вчера и сегодня
Попутно я расскажу о жизни и обычаях людей, некогда населявших эту местность. Поделюсь многими любопытными фактами. Вы раскроете, почему Алексеевская слобода так называется и в чем же повезло её главной улице; откуда в имени часовни слово «Проща» и сколько пудов серебра вывезли из храма Сергия Радонежского после революции. Шаг за шагом вы узнаете новый, а может быть, свой родной район.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия ⛳ без дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 в районе метро Площадь Ильича/Римская
Неизведанная Таганка
Неизведанная Таганка
Неизведанная Таганка
Неизведанная Таганка
Неизведанная Таганка

Экскурсия проводится в среду и воскресенье в 12:00 и 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Меня зовут Анна. Аккредитованный гид, влюбленный в Москву. С увлечением открываю для себя её разные грани и щедро делюсь своими открытиями с теми, кто также неравнодушен к столице.
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6 отзывов оставили туристы

7 октября 2020
Большое спасибо Анне за увлекательную экскурсию! Вроде бы проходишь/проезжаешь мимо каких-то мест десятки раз, а даже не подозреваешь какие истории они хранят :) В целом этот район очень уютный, много интересных зданий, мало людей - поэтому если хочется полного погружения в атмосферу, то обязательно нужно идти на эту прогулку!
28 сентября 2020
Очень рада, что мы с друзьями побывали на этой прогулке. Много информации, но для меня это была не только экскурсия, но чудесная осенняя прогулка. Раньше гуляла в районе Таганки с другими гидами, но в этот раз Анна открыла для нас новое чудесное место, где я еще не бывала, и которое я надолго запомню. Приходите, не пожалеете, не устанете, а наберетесь новых знаний, позитивных эмоций. Анна легкая, контактная и относительно организационных и информационных вопросов. Спасибо ей!
28 сентября 2020
Очень инткресно и познавательно!!!
Юлия
13 сентября 2020
Экскурсия для тех, кому нужно восполнить свои знания о Таганке. Достаточно объёмная, с большим количеством фактов, историй и фотографий для визуализации архитектуры прошлого. Нам было очень комфортно с Анной, тёплая и приятная атмосфера открытого диалога + неспешная прогулка. Отдельно благодарю за воскресное утро по Б. Алексеевской улице! :) До новых встреч!
7 сентября 2020
Отличная экскурсия, спасибо. Действительно неизведанная Таганка. Анна нарисовала перед глазами историческую картинку, погрузила в историю этих мест. Показала укромные прекраснейшие места. Ждем от Анны еще экскурсий по Москве
Igor
7 сентября 2020
Экскурсия прошла просто замечательно. Мы получили удовольствие от прогулки и узнали много интересного об истории Таганки и Рогожской заставы. Спасибо!

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