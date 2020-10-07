6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Таганка — это не только театр

Мы отправимся гулять 👣 по той части Таганского района, которая лежит за пределами Садового кольца. Вы полюбуетесь великолепным архитектурным ансамблем Рогожской ямской слободы; увидите дом, где родился основатель современного театра — К. С. Станиславский; рассмотрите величественный храм Святого Мартина Исповедника и побываете в том уголке Москвы, который получил премию Королевского института британских архитекторов. А другие достопримечательности 🏛️ пусть останутся сюрпризом!

Таганка вчера и сегодня

Попутно я расскажу о жизни и обычаях людей, некогда населявших эту местность. Поделюсь многими любопытными фактами. Вы раскроете, почему Алексеевская слобода так называется и в чем же повезло её главной улице; откуда в имени часовни слово «Проща» и сколько пудов серебра вывезли из храма Сергия Радонежского после революции. Шаг за шагом вы узнаете новый, а может быть, свой родной район.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия ⛳ без дополнительных расходов.