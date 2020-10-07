6 отзывов оставили туристы

Таганка — это не только театр Мы отправимся гулять 👣 по той части Таганского района, которая лежит за пределами Садового кольца. Вы полюбуетесь великолепным архитектурным ансамблем Рогожской ямской слободы; увидите дом, где родился основатель современного театра — К. С. Станиславский; рассмотрите величественный храм Святого Мартина Исповедника и побываете в том уголке Москвы, который получил премию Королевского института британских архитекторов. А другие достопримечательности 🏛️ пусть останутся сюрпризом!
Таганка вчера и сегодня Попутно я расскажу о жизни и обычаях людей, некогда населявших эту местность. Поделюсь многими любопытными фактами. Вы раскроете, почему Алексеевская слобода так называется и в чем же повезло её главной улице; откуда в имени часовни слово «Проща» и сколько пудов серебра вывезли из храма Сергия Радонежского после революции. Шаг за шагом вы узнаете новый, а может быть, свой родной район.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия ⛳ без дополнительных расходов.
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Площадь Ильича/Римская
Экскурсия проводится в среду и воскресенье в 12:00 и 15:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Большое спасибо Анне за увлекательную экскурсию! Вроде бы проходишь/проезжаешь мимо каких-то мест десятки раз, а даже не подозреваешь какие истории они хранят :) В целом этот район очень уютный, много интересных зданий, мало людей - поэтому если хочется полного погружения в атмосферу, то обязательно нужно идти на эту прогулку!
Елена
28 сентября 2020
Очень рада, что мы с друзьями побывали на этой прогулке. Много информации, но для меня это была не только экскурсия, но чудесная осенняя прогулка. Раньше гуляла в районе Таганки с другими гидами, но в этот раз Анна открыла для нас новое чудесное место, где я еще не бывала, и которое я надолго запомню. Приходите, не пожалеете, не устанете, а наберетесь новых знаний, позитивных эмоций. Анна легкая, контактная и относительно организационных и информационных вопросов. Спасибо ей!
Андрей
28 сентября 2020
Очень инткресно и познавательно!!!
Юлия
13 сентября 2020
Экскурсия для тех, кому нужно восполнить свои знания о Таганке. Достаточно объёмная, с большим количеством фактов, историй и фотографий для визуализации архитектуры прошлого. Нам было очень комфортно с Анной, тёплая и приятная атмосфера открытого диалога + неспешная прогулка. Отдельно благодарю за воскресное утро по Б. Алексеевской улице! :) До новых встреч!
Ольга
7 сентября 2020
Отличная экскурсия, спасибо. Действительно неизведанная Таганка. Анна нарисовала перед глазами историческую картинку, погрузила в историю этих мест. Показала укромные прекраснейшие места. Ждем от Анны еще экскурсий по Москве
Igor
7 сентября 2020
Экскурсия прошла просто замечательно. Мы получили удовольствие от прогулки и узнали много интересного об истории Таганки и Рогожской заставы. Спасибо!