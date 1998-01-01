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Незабываемая Оптина пустынь

Владислав Д.
Владислав Д. – Гид из Москвы
Незабываемая Оптина пустынь
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧘На выходные
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Незабываемая Оптина пустынь
Незабываемая Оптина пустынь

Что вы увидите

  • монастырь Оптина пустынь
Монастырь Свято-Введенская Оптина Пустынь, расположенная в живописном сосновом лесу 🌲 недалеко от города Козельска, по праву считается одним из мощнейших очагов духовной жизни России. Несмотря на то, что обитель существует с XV века, наибольшую известность и влияние Оптина пустынь приобрела только в XIX веке. Это было связано с жизнью святых оптинских старцев, таких как Амвросий, Нектарий, Макарий, Варсонофий, Анатолий, оставивших значительный духовный след и влияние на русское православие. Их собеседниками являлись такие великие представители российской культуры, как Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, К. Н. Леонтьев, С. А. Нилус, донесших до нас духовное наследие этих святых подвижников.
Архитектурный ансамбль Оптиной пустыни не раз перестраивался, до наших дней дошли храмы XVIII-XIX веков: Введенский собор (1750-1771 гг. ), церковь ⛪ во имя Казанской иконы Божией Матери (1805-1811), храм преподобной Марии Египетской (1824 с перестройками второй половины XIX в. Есть и церкви современной эпохи: храм во имя Владимирской иконы Божией Матери (1998 г. ), храм Преображения Господня (2005-2007 гг. ).
Главными святынями большинства храмов монастыря являются мощи святых оптинских старцев (преподобных Амвросия, Нектария, Макария, Льва, Илариона, Варсонофия, Анатолия, Иосифа Оптинских), и новомучеников Оптинских; чтимая «Казанская» икона Божией Матери.
Что входит
  • услуги гида
  • транспортные расходы
Что не входит
  • личные траты
Начало
🚩 парковка возле м. Юго-Западная
Место завершения
🏁 по желанию клиента
Незабываемая Оптина пустынь
Незабываемая Оптина пустынь

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владислав Д.
Владислав Д.
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