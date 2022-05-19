Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
В основе логики маршрута лежит хронологический порядок. Ваше путешествие по музею начнется с представителей русского авангарда. Вы узнаете о Ларионове, Лентулове, Пиросмани, Малевиче, Кандинском, Шагале и других мастерах, которые нарушали традиции, экспериментировали, придумывали новые «-измы» и черпали вдохновение в неожиданных источниках. Летательный аппарат Татлин, геометрические объекты конструктивистов — во всем этом вам поможет разобраться наша аудиоэкскурсия.
Далее вы переместитесь в залы советского искусства. Увидите тружениц и спортсменок Дейнеки и Самохвалова, знакомые с детства картины «Утро» Яблонской и «Опять двойка» Решетникова. В залах неофициального искусства разберетесь в направлениях соц-арта, концептуализма, кинетизма и политического искусства. Узнаете, как понять таблицы Кабакова, почему «Братский поцелуй» на Берлинской стене стал культурным символом начала 90-х и как устроены невозможные объекты Колейчука.
Экскурсия подойдет для первого визита в Третьяковскую галерею на Крымском Валу, для тех, кто хочет понять мир современного искусства.
Продолжительность: 1 час 40 минут — 2 часа.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
В стоимость экскурсии включен входной билет на постоянную экспозицию Новой Третьяковки
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
около Новой Третьяковки
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Москве
Провёл 197 экскурсий для 154 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат еще и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или email.