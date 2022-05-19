Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Смысл «Черного квадрата» и летающие влюбленные Шагала, изобретения конструктивистов и бессмертные хиты соцреализма. С помощью приложения на смартфоне вы получите общее представление об авангарде, соцреализме, суровом стиле, андеграунде и новейших течениях. И все это — на примере лучших образцов русского искусства прошлого столетия.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

В основе логики маршрута лежит хронологический порядок. Ваше путешествие по музею начнется с представителей русского авангарда. Вы узнаете о Ларионове, Лентулове, Пиросмани, Малевиче, Кандинском, Шагале и других мастерах, которые нарушали традиции, экспериментировали, придумывали новые «-измы» и черпали вдохновение в неожиданных источниках. Летательный аппарат Татлин, геометрические объекты конструктивистов — во всем этом вам поможет разобраться наша аудиоэкскурсия.

Далее вы переместитесь в залы советского искусства. Увидите тружениц и спортсменок Дейнеки и Самохвалова, знакомые с детства картины «Утро» Яблонской и «Опять двойка» Решетникова. В залах неофициального искусства разберетесь в направлениях соц-арта, концептуализма, кинетизма и политического искусства. Узнаете, как понять таблицы Кабакова, почему «Братский поцелуй» на Берлинской стене стал культурным символом начала 90-х и как устроены невозможные объекты Колейчука.

Экскурсия подойдет для первого визита в Третьяковскую галерею на Крымском Валу, для тех, кто хочет понять мир современного искусства.

Продолжительность: 1 час 40 минут — 2 часа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно