Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Новая Третьяковка: билет и аудиоэкскурсия

Познакомиться с постоянной коллекцией музея и понять современное отечественное искусство 20 века

Смысл «Черного квадрата» и летающие влюбленные Шагала, изобретения конструктивистов и бессмертные хиты соцреализма.

С помощью приложения на смартфоне вы получите общее представление об авангарде, соцреализме, суровом стиле, андеграунде и новейших течениях.

И все это — на примере лучших образцов русского искусства прошлого столетия.
Новая Третьяковка: билет и аудиоэкскурсия
Новая Третьяковка: билет и аудиоэкскурсия
Новая Третьяковка: билет и аудиоэкскурсия
Новая Третьяковка: билет и аудиоэкскурсия
Новая Третьяковка: билет и аудиоэкскурсия
Новая Третьяковка: билет и аудиоэкскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

В основе логики маршрута лежит хронологический порядок. Ваше путешествие по музею начнется с представителей русского авангарда. Вы узнаете о Ларионове, Лентулове, Пиросмани, Малевиче, Кандинском, Шагале и других мастерах, которые нарушали традиции, экспериментировали, придумывали новые «-измы» и черпали вдохновение в неожиданных источниках. Летательный аппарат Татлин, геометрические объекты конструктивистов — во всем этом вам поможет разобраться наша аудиоэкскурсия.

Далее вы переместитесь в залы советского искусства. Увидите тружениц и спортсменок Дейнеки и Самохвалова, знакомые с детства картины «Утро» Яблонской и «Опять двойка» Решетникова. В залах неофициального искусства разберетесь в направлениях соц-арта, концептуализма, кинетизма и политического искусства. Узнаете, как понять таблицы Кабакова, почему «Братский поцелуй» на Берлинской стене стал культурным символом начала 90-х и как устроены невозможные объекты Колейчука.

Экскурсия подойдет для первого визита в Третьяковскую галерею на Крымском Валу, для тех, кто хочет понять мир современного искусства.

Продолжительность: 1 час 40 минут — 2 часа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включен входной билет на постоянную экспозицию Новой Третьяковки
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Новой Третьяковки
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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