Обзорные экскурсии по Москве

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  4. «Островок Парижа» в Москве и окрестности

Коллекция отборных фактов о Кузнецком мосте и прилегающих улицах — на душевной прогулке

Ирина
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Ирина – ваш гид
Пройдёмся по исчезнувшему мосту через исчезнувшую реку? «Святилище роскоши и моды» — Кузнецкий мост, а ещё Неглинная, Петровка, Рождественка, великолепный Столешников...

В истории этих улиц есть всё: любовь и предательство, мистика и научный прогресс, деловой расчёт и полёт фантазии — я увлеку вас эпизодами из их жизни, а вы попробуете по-новому взглянуть на знаменитые столичные места.
3500 ₽
2800 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча — Театральная площадь
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«Островок Парижа» в Москве и окрестности
«Островок Парижа» в Москве и окрестности

Что вас ожидает

Кузнецкий мост без моста и ещё 1001 история
Начнём нашу встречу на Театральной площади, пройдёмся по Рождественке, Кузнецкому мосту, Неглинной, Петровке. Заглянем в самобытные московские переулки: гламурный Столешников, уютные Петровские Линии, сегодня тихий, а некогда зловещий Варсонофьевский.

У каждой улицы есть свои сюжеты и легенды, о которых мы будем говорить по пути. Вы узнаете самые любопытные из них, например:

  • почему мост назвали «Кузнецким», а реку «Неглинкой», где они сейчас и что значит выражение «концы в воду»;
  • какие сорта тюльпанов высаживают перед Большим театром и почему отец маленькой Наташи Сац получил нагоняй от жены за театральный дебют дочери;
  • кто такие «мюрмерилизочки» и чем ещё славился ЦУМ до того, как стал ЦУМом;
  • почему московский батюшка посчитал пожар в гостинице «Метрополь» «Божьей карой»;
  • где проходил знаменитый аукцион из романа И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев», а также увидите дом, где проживала Эллочка-людоедка;
  • почему магазины Кузнецкого моста не пострадали в пожаре 1812 года и где в 19 веке находился единственный на всю округу магазин русских товаров;
  • где впервые в Москве появилась световая реклама, телефонная станция, ресторан самообслуживания и где можно было послушать оперу по телефону;
  • почему книготорговцы и журналисты побаиваются призрака французской манекенщицы и что случится, если сесть в серые «Жигули».

Эти и другие неожиданные истории вас ждут на нашей насыщенной прогулке!

Организационные детали

Также возможно проведение экскурсии в будни после 18:00 (подробности в переписке).

«Островок Парижа» в Москве и окрестности
«Островок Парижа» в Москве и окрестности
«Островок Парижа» в Москве и окрестности
«Островок Парижа» в Москве и окрестности
«Островок Парижа» в Москве и окрестности
«Островок Парижа» в Москве и окрестности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Театральная площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Друзья, давайте знакомиться! Меня зовут Ирина, я аккредитованный экскурсовод. Моя работа — это любимое занятие, ставшее судьбой. Ведь это настоящее счастье: любить прекрасный город и делиться своей любовью с вами! Кривые переулочки и широкие проспекты, золотые купола соборов и «ласточкины хвосты» Кремлевских стен, роскошный модерн и сдержанный классицизм, судьбы людей и судьбы домов, предания старины и драйв мегаполиса, и, конечно же, идеальная приправа из городских легенд — таинственных, забавных и мистических... И это все — Москва! И это всё — для вас! Моя цель — помочь вам увидеть Москву во всех её обликах и проявлениях. Но не просто увидеть, а влюбиться раз и навсегда, ведь наша столица, как прекрасная дама, никогда не бывает одинаковой и скучной!
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