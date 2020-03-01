Обзорные экскурсии по Москве

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Кузнецкий мост без моста и ещё 1001 история

Начнём нашу встречу на Театральной площади, пройдёмся по Рождественке, Кузнецкому мосту, Неглинной, Петровке. Заглянем в самобытные московские переулки: гламурный Столешников, уютные Петровские Линии, сегодня тихий, а некогда зловещий Варсонофьевский.

У каждой улицы есть свои сюжеты и легенды, о которых мы будем говорить по пути. Вы узнаете самые любопытные из них, например:

почему мост назвали «Кузнецким», а реку «Неглинкой», где они сейчас и что значит выражение «концы в воду»;

какие сорта тюльпанов высаживают перед Большим театром и почему отец маленькой Наташи Сац получил нагоняй от жены за театральный дебют дочери;

кто такие «мюрмерилизочки» и чем ещё славился ЦУМ до того, как стал ЦУМом;

до того, как стал ЦУМом; почему московский батюшка посчитал пожар в гостинице «Метрополь» «Божьей карой»;

где проходил знаменитый аукцион из романа И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев», а также увидите дом, где проживала Эллочка-людоедка;

почему магазины Кузнецкого моста не пострадали в пожаре 1812 года и где в 19 веке находился единственный на всю округу магазин русских товаров;

где впервые в Москве появилась световая реклама, телефонная станция, ресторан самообслуживания и где можно было послушать оперу по телефону;

почему книготорговцы и журналисты побаиваются призрака французской манекенщицы и что случится, если сесть в серые «Жигули».

Эти и другие неожиданные истории вас ждут на нашей насыщенной прогулке!