Что вас ожидает

Дивное Подмосковье

«Декорациями» для экскурсии станут постройки усадьбы Дубровицы, которая расположилась на слиянии рек Пахра и Десна в зеленом районе Московской области. Мы рассмотрим усадебный дом в классическом стиле и Знаменскую чудо-церковь, непохожую ни на один другой православный храм. А заодно полюбуемся пейзажами со смотровых точек.

События и люди в Дубровицах

Вы откроете хроники тайного Ордена Русских Рыцарей, познакомитесь с глубокой историей усадьбы и Подольска. Узнаете, где начинали карьеру президент «Кинотавра» Марк Рудинштейн и генеральный директор Первого Канала Константин Эрнст, почему император Петр лично присутствовал на освящении церкви Знамения. За пару часов будет много сюжетов о людях, которые формировали или формируют атмосферу этого удивительного места.

Организационные детали