Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает

С ветёрком по красивейшим местам столицы

Красная площадь и Кремль не войдут в наш маршрут, но я покажу вам другие, не менее интересные, локации Москвы. Вы побываете в четырёх парках: рассмотрите экспозицию под открытым небом в Музеоне, прокатитесь по огромной территории ВДНХ, полюбуетесь диковинными растениями Ботанического сада и отдохнёте в парке Горького. Улицы Замоскворечья помогут понять, как выглядел город 🏙️ столетие назад, а Пречистенка порадует инстаграмными точками. Широкие набережные Москвы-реки, сталинские высотки и потаённые уголки — столица ⭐️ запомнится вам надолго.

Дореволюционная, советская, настоящая: Москва в эпохах

Конечно, во время недолгих остановок мы поговорим о посещаемых местах, чтобы картина города была полной. Вы разберётесь, когда и почему появилась ВДНХ, как она менялась и что можно посмотреть здесь в разное время года. Узнаете, кто из знаменитых людей жил на Пречистенке и какие культурные заведения на этой улице стоит посетить. Услышите историю 📖 парка Горького и поймёте, почему москвичи так любят Ботанический сад. Как попасть в Китайский домик, что было раньше в Португальском и кого из советских деятелей можно «встретить» в Музеоне — я расскажу вам интересные факты о Москве и отвечу на вопросы о её современной жизни.

Организационные детали

Прокат велосипедов включён в стоимость экскурсии 🧭.