Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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По Москве на велосипеде

Исследовать лучшие места столицы на динамичной велопрогулке и услышать городские истории

Denis
Denis – Гид из Москвы
Знакомиться с Москвой можно бесконечно: в ней много граней и полутонов.

Я предлагаю экспресс-курс по её изучению.

Мы прокатимся по ВДНХ и Музеону, побываем в уютном Замоскворечье и на набережных Москвы-реки.

Я расскажу, как менялась столица ⭐️, чем она живёт сегодня, и вы поймёте, каково это — жить в лучшем городе Земли.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚲На велосипеде
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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По Москве на велосипеде
По Москве на велосипеде

Что вас ожидает

С ветёрком по красивейшим местам столицы
Красная площадь и Кремль не войдут в наш маршрут, но я покажу вам другие, не менее интересные, локации Москвы. Вы побываете в четырёх парках: рассмотрите экспозицию под открытым небом в Музеоне, прокатитесь по огромной территории ВДНХ, полюбуетесь диковинными растениями Ботанического сада и отдохнёте в парке Горького. Улицы Замоскворечья помогут понять, как выглядел город 🏙️ столетие назад, а Пречистенка порадует инстаграмными точками. Широкие набережные Москвы-реки, сталинские высотки и потаённые уголки — столица ⭐️ запомнится вам надолго.

Дореволюционная, советская, настоящая: Москва в эпохах
Конечно, во время недолгих остановок мы поговорим о посещаемых местах, чтобы картина города была полной. Вы разберётесь, когда и почему появилась ВДНХ, как она менялась и что можно посмотреть здесь в разное время года. Узнаете, кто из знаменитых людей жил на Пречистенке и какие культурные заведения на этой улице стоит посетить. Услышите историю 📖 парка Горького и поймёте, почему москвичи так любят Ботанический сад. Как попасть в Китайский домик, что было раньше в Португальском и кого из советских деятелей можно «встретить» в Музеоне — я расскажу вам интересные факты о Москве и отвечу на вопросы о её современной жизни.

Организационные детали

Прокат велосипедов включён в стоимость экскурсии 🧭.

Начало и место завершения
🚩 на Тверской улице
По Москве на велосипеде
По Москве на велосипеде
По Москве на велосипеде
По Москве на велосипеде
По Москве на велосипеде
По Москве на велосипеде
По Москве на велосипеде
По Москве на велосипеде
По Москве на велосипеде
По Москве на велосипеде
По Москве на велосипеде
По Москве на велосипеде
По Москве на велосипеде
По Москве на велосипеде
По Москве на велосипеде
По Москве на велосипеде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Denis
Denis
Я живу в Москве уже 12 лет, работаю в туризме более 6 лет, непосредственно гидом — 4 года. Cтрессоустойчивый, весёлый и общительный человек. Я стараюсь вести экскурсию так, чтобы мне самому было нескучно и хотелось повторить:) Я постараюсь рассказать вам всё самое интересное, что знаю о Москве, покажу места, связанные с историей нашей страны, отвечу на ваши вопросы и расскажу, что же впечатляет меня в этом замечательном городе.
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