Что вас ожидает

На моторной лодке — с ветерком! На прогулку по Москве-реке вы отправитесь на надувной моторной лодке Badger air line 390 — быстрой, удобной и очень устойчивой. Управлять судном будет наш опытный гид-лодочник, который в пути расскажет вам о реке и ее подводных обитателях.

Панорамы Москвы с воды. Маршрут прогулки протянется от Павшинской поймы до Архангельского и обратно. В пути вы полюбуетесь пейзажами необитаемых речных островов, увидите пешеходный мост в Красногорске, здание Правительства Московской области, Никольский собор с разноцветными куполами, живописные бухточки. А если подгадаем со временем, то застанем и красивый закат над Москвой-рекой.

Развлечения на борту. Любителям легкого водного экстрима скучать не придется: на лодке имеется доска для вейкборда и водная ватрушка, на которых вы сможете прокатиться по Москве-реке.

Купание на диком острове. В теплую погоду для желающих искупаться мы сделаем остановку в районе живописных Безымянных островов: вода реки здесь особенно чистая и приятная. А если захотите, мы можем также доплыть от пляжей в Рублево или Строгино.

Организационные детали