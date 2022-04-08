По Москве-реке на моторной лодке

Проплыть от Павшинской поймы до Архангельского и искупаться на необитаемом острове

Индивидуальная
Эта прогулка — не неспешное плавание на теплоходе в толпе туристов, а настоящее водное приключение только для вас и вашей компании! Вы выйдете в акваторию Москвы-реки на быстрой и устойчивой моторной лодке, пронесетесь мимо заповедных островков, рассматривая храмы, мосты и панорамы столицы.

Искупаетесь на диком пляже и даже сможете встать на вейкборд.
По Москве-реке на моторной лодке
По Москве-реке на моторной лодке
По Москве-реке на моторной лодке
По Москве-реке на моторной лодке
По Москве-реке на моторной лодке
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Что вас ожидает

На моторной лодке — с ветерком! На прогулку по Москве-реке вы отправитесь на надувной моторной лодке Badger air line 390 — быстрой, удобной и очень устойчивой. Управлять судном будет наш опытный гид-лодочник, который в пути расскажет вам о реке и ее подводных обитателях.

Панорамы Москвы с воды. Маршрут прогулки протянется от Павшинской поймы до Архангельского и обратно. В пути вы полюбуетесь пейзажами необитаемых речных островов, увидите пешеходный мост в Красногорске, здание Правительства Московской области, Никольский собор с разноцветными куполами, живописные бухточки. А если подгадаем со временем, то застанем и красивый закат над Москвой-рекой.

Развлечения на борту. Любителям легкого водного экстрима скучать не придется: на лодке имеется доска для вейкборда и водная ватрушка, на которых вы сможете прокатиться по Москве-реке.

Купание на диком острове. В теплую погоду для желающих искупаться мы сделаем остановку в районе живописных Безымянных островов: вода реки здесь особенно чистая и приятная. А если захотите, мы можем также доплыть от пляжей в Рублево или Строгино.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на надувной лодке Badger air line 390 (такие модели использует также МЧС). Судно отличается повышенной устойчивостью, оборудовано подвесным мотором, на борту имеются весла, спасательная подушка, аптечка.
  • Желательно взять с собой воду, купальные костюмы, полотенца, удобную обувь. Также на борт можно взять напитки и еду (в разумном количестве).
  • Водная прогулка доступна для всех путешественников от 6 лет
  • Обратите внимание: сопровождение гида на лодке не предполагается. С вами на борту будет опытный лодочник из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Мякинино
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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