Что вас ожидает

Музей-усадьба Щапово

Это не только имение, но и агропредприятие с историей — одним из хозяев был крупнейший в России промышленник. На территории есть церковь 18 века, куда мы заглянем оценить убранство, а также господский дом, здание школы, сам музей и парк. На прогулке вы познакомитесь с жизнью и укладом усадьбы в прошлом и больше узнаете о её владельцах. А также неспешно прогуляетесь по аллеям из лип или отдохнёте в тени дуба-долгожителя напротив господского корпуса.

Дубровицы

«Коронованный» Знаменский храм — одна из причин, по которым сюда стоит приехать. Он спроектирован не по православным канонам и оттого долго стоял неосвящённым. Такая постройка, несомненно, интересна с архитектурной точки зрения, поэтому на её внешний и внутренний осмотр мы выделим достаточно времени. Кроме церкви отправимся посмотреть, из чего состоит усадьба, а после — устроим лёгкий пикник с видом на реку Пахра. За трапезой мы продолжим беседу и поговорим об особенностях пикников разных эпох.

Организационные детали