По Подмосковью: 2 усадьбы и пикник на пленэре

Сбежать за город, чтобы гулять в парках, любоваться архитектурой 18 века и трапезничать на лужайке

Всего в получасе езды от Москвы в сторону Подольска есть два имения.

Раньше там жили и бывали знатные особы, а теперь пройтись по ухоженным дорожкам и восхититься фасадами зданий отправимся мы с вами.

Посёлок Дубровицы знаменит своим пышным храмом в стиле «голицынского» барокко, а Александрово-Щапово живописностью мест — везде хочется задержаться подольше.
По Подмосковью: 2 усадьбы и пикник на пленэре
По Подмосковью: 2 усадьбы и пикник на пленэре
По Подмосковью: 2 усадьбы и пикник на пленэре
По Подмосковью: 2 усадьбы и пикник на пленэре
По Подмосковью: 2 усадьбы и пикник на пленэре
По Подмосковью: 2 усадьбы и пикник на пленэре

Что вас ожидает

Музей-усадьба Щапово

Это не только имение, но и агропредприятие с историей — одним из хозяев был крупнейший в России промышленник. На территории есть церковь 18 века, куда мы заглянем оценить убранство, а также господский дом, здание школы, сам музей и парк. На прогулке вы познакомитесь с жизнью и укладом усадьбы в прошлом и больше узнаете о её владельцах. А также неспешно прогуляетесь по аллеям из лип или отдохнёте в тени дуба-долгожителя напротив господского корпуса.

Дубровицы

«Коронованный» Знаменский храм — одна из причин, по которым сюда стоит приехать. Он спроектирован не по православным канонам и оттого долго стоял неосвящённым. Такая постройка, несомненно, интересна с архитектурной точки зрения, поэтому на её внешний и внутренний осмотр мы выделим достаточно времени. Кроме церкви отправимся посмотреть, из чего состоит усадьба, а после — устроим лёгкий пикник с видом на реку Пахра. За трапезой мы продолжим беседу и поговорим об особенностях пикников разных эпох.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в музей за себя и гида — 200 руб. /человек (поход в музей по желанию), а также оплата парковок. У нас профессиональный фотограф, которого можно пригласить по договорённости (о цене в переписке).
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек на микроавтобусе или на большом туристическом. За подробной информацией об условиях обращайтесь лично.
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— метро «Бульвар Дмитрия Донского»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Оксана
Оксана
Дорогие друзья, я лицензированный экскурсовод в Москве (аккредитация Ассоциации гидов и переводчиков), коренная москвичка, москвовед. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Москве на русском, сербском и хорватском языках. Работаю с командой профессиональных увлечённых гидов. На экскурсиях мы откроем вам тайны, о которых знает не каждый москвич. Любим свой город, любим знакомить гостей с нашей прекрасной столицей. Кремль, Красная площадь, Китай-город, Замоскворечье, усадьбы и дворцы — про эти и другие места мы расскажем вам то, что не найти в справочнике, книге или интернете. По признанию гостей, после наших экскурсий они открывают для себя новую Москву — красивый современный город с богатейшей историей. Обзорные экскурсии проводим на собственном транспорте: микроавтобусе Hunday Grand Starex (7 пассажиров) или на автомобиле Mercedes A класса (2-3 пассажира). По вашему желанию экскурсии могут дополнить фотографии, сделанные профессиональным фотографом.
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