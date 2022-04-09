Преступный мир старой Москвы: экскурсия-расследование

Прогуляться от Красной площади до Хитровки, открывая темную изнанку города

Индивидуальная
Приготовьтесь на пару часов стать детективом и погрузиться в криминальное прошлое Москвы 18-19 веков.

Мы прогуляемся по легендарным районам Зарядья и Хитровки, по пути распутаем закрученные сюжеты вековой давности, отыщем артефакты тех времен, обсудим меню старинных ночлежек и заглянем во двор, где снимали «Брат-2», фильм о лихих 90-х.
Преступный мир старой Москвы: экскурсия-расследование
Преступный мир старой Москвы: экскурсия-расследование
Преступный мир старой Москвы: экскурсия-расследование
Преступный мир старой Москвы: экскурсия-расследование
Преступный мир старой Москвы: экскурсия-расследование
Преступный мир старой Москвы: экскурсия-расследование
Преступный мир старой Москвы: экскурсия-расследование
Преступный мир старой Москвы: экскурсия-расследование
Преступный мир старой Москвы: экскурсия-расследование
Преступный мир старой Москвы: экскурсия-расследование
Преступный мир старой Москвы: экскурсия-расследование
Преступный мир старой Москвы: экскурсия-расследование
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

«Преступная» Варварка

Наше расследование с погружением в прошлое начнется от самой Красной площади. Мы прогуляемся по одному из старейших районов Москвы: пройдем по Варварке вдоль Зарядья, а по пути выясним, чем жили и промышляли преступники прошлых столетий. Вы увидите, где 300 назад располагалась главная тюрьма города, и узнаете, как она функционировала. Познакомитесь с небезызвестным Ванькой Каином, выясните, как он увеличивал число колодников и чем закончилась история первого вора в законе. А еще осмотрите место, где была заточена самая жестокая преступница 18 века.

Хитровка: ночлежки, дворы и дух 19 века

Затем погрузимся в криминальную атмосферу 19 века: отыщем некогда известные на всю Москву ночлежки Хитровки, поговорим о том, в каких условиях жили хитрованцы, какие здесь были законы и кто за всем этим стоял. Обсудим рецепты самых популярных блюд ночлежников, «бульонки» и «сливок». Мы зайдем во двор самого старого жилого дома в Москве, побываем на местам съемок культового фильма «Брат-2». А по пути я поделюсь с вами любопытными историями из книг 1888 года выпуска!

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет сойти с классических маршрутов и открыть темную сторону московской истории.

Организационные детали

Каждому участнику будет выдан радиогид. Вы можете взять свой наушник со стандартным штекером или воспользоваться многоразовым наушником гида.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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