Что вас ожидает

«Преступная» Варварка

Наше расследование с погружением в прошлое начнется от самой Красной площади. Мы прогуляемся по одному из старейших районов Москвы: пройдем по Варварке вдоль Зарядья, а по пути выясним, чем жили и промышляли преступники прошлых столетий. Вы увидите, где 300 назад располагалась главная тюрьма города, и узнаете, как она функционировала. Познакомитесь с небезызвестным Ванькой Каином, выясните, как он увеличивал число колодников и чем закончилась история первого вора в законе. А еще осмотрите место, где была заточена самая жестокая преступница 18 века.

Хитровка: ночлежки, дворы и дух 19 века

Затем погрузимся в криминальную атмосферу 19 века: отыщем некогда известные на всю Москву ночлежки Хитровки, поговорим о том, в каких условиях жили хитрованцы, какие здесь были законы и кто за всем этим стоял. Обсудим рецепты самых популярных блюд ночлежников, «бульонки» и «сливок». Мы зайдем во двор самого старого жилого дома в Москве, побываем на местам съемок культового фильма «Брат-2». А по пути я поделюсь с вами любопытными историями из книг 1888 года выпуска!

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет сойти с классических маршрутов и открыть темную сторону московской истории.

Организационные детали

Каждому участнику будет выдан радиогид. Вы можете взять свой наушник со стандартным штекером или воспользоваться многоразовым наушником гида.