в среду и четверг в 20:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 19:00

Ребята, техники безопасности почти ноль. Мы спустились в коллектор, высота воды в котором за два часа до экскурсии была выше пояса (!) - гид показал отметку на стене. Шли мы не "по щиколотку" в воде, как сказано в описании, а почти по колено, так как шел дождь (но экскурсию не отменили). При этом поток почти сразу стал очень сильный, во время дождя там текут настоящие подземные реки. На этот случай очень бы пригодился обещанный костюм химзащиты, но дали только защитную обувь, и все равно мокрые были все и потом выливали воду из сапог.

Экскурсовод был один и сам нервничал по поводу того, что вода поднимается. Ряд туристов никто не замыкал, никто их не пересчитывал. Один раз гид отправил людей в боковой коллектор с формулировкой "Надеюсь, вы сами выберетесь куда надо и не придется вас искать".

Основная претензия в том, что описание не соответствует действительности. Это не "прогулка с диггером", а "сплав по подземной реке". И да, спецодежда, чтобы не вымокнуть целиком осенью, нужна обязательно. И да, надо отменять экскурсию, если идет дождь. Никто не сказал, что сухим не будет ничего. По чистой случайности у меня почти не намок паспорт и наличка и остался целым телефон, но у кого-то из группы телефон пострадал от воды. В описании вообще не сказано, что надо оставить дома все ценное - паспорта, деньги, телефоны.

Собственно содержание экскурсии было очень скупым. "Вас ждут легенды подземелий, по которым мы следуем, а также захватывающие истории, байки и слухи, которые бытуют в среде московских диггеров" - впечатление намного слабее. Зато запомнилось, что гид особо не помогал физически никому, ни женщинам, ни мужчинам ("гид-диггер поможет на сложных участках маршрута" - помощь оказалась так себе). Мне вообще сложно себе представить, что было бы, если бы кто-то вывихнул ногу. В итоге вымокли все (а на улице +10), у кого-то была паническая атака, кто-то свалился в воду, а многого можно было избежать, если бы 1) экскурсия была правдоподобно описана, 2) людям предоставили бы правильную экипировку.

С учетом того, как быстро поднимается уровень воды в коллекторе, возникают вопросы к законности всего мероприятия. У моих трех спутников такие же ощущения.