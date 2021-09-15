в среду и четверг в 20:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 19:00

Ответ гида:
Добрый день.
Нам очень жаль, что вы получили негативные впечатления от нашей экскурсии.
Действительно, во время дождя экскурсия не проводится, на момент старта вашей группы был кратковременный проходящий дождь, который в свою очередь не вызвал требуемых для отмены последствий. Нами был проверен уровень перед спуском группы в коллектор, кроме того, снаружи оставался напарник гида, который был готов прийти на помощь в любой момент.
В данном случае в группе было 14 человек, все были подсчитаны перед началом экскурсии, на нескольких контрольных точках внутри, и на выходе. Из 14 человек промокли трое, из которых один участник не смог удержаться на ногах перед водопадом и упал. Исходя из имеющейся видеозаписи с регистратора гида, гид помог преодолеть водопад нескольких девушкам, а так же оказывал помощь всем, кто сообщал о такой необходимости. К сожалению, при прохождении водопада, многие из участников промокают, так как спускаются не слушая инструкций гида по спуску("Обмотать вокруг левой руки веревку один раз, и держась двумя руками и отклоняя спину назад двинуться вниз стараясь переместить весь вес на пятку. "). Костюмы Л-1 предоставляются на других экскурсиях либо при прохождении Неглинной в сторону перекрытого русла, в данном случае, всем участникам, как и гиду были предоставлены Бахилы от ОЗК(Общевойскогового защитного комплекта), налобные или ручные фонари, перчатки.
Я так же не смог найти на видеозаписи с регистратора гида фразы: "Надеюсь, вы сами выберетесь куда надо и не придется вас искать". Проход в ответвление коллектора Неглинной - Петровский ручей, входит в стандартный маршрут, потеряться там - невозможно физически, так как проход далее выходной точки затруднен величиной коллектора.
Нами так же не было замечено приступов панической атаки (внезапный, часто беспричинный приступ тяжёлой тревоги, сопровождаемый мучительными ощущениями (например, сердцебиение, чувство удушья, боль в груди, головокружение, диарея). ПА характеризуются быстрым нарастанием страха и, в большинстве случаев, кратковременностью. Обычно это состояние сопровождается различными страхами, например, страхом смерти, страхом сойти с ума или потерять контроль над собой. ), в случае подобных проявлений Вам было необходимо сообщить гиду об этом для принятия мер и сопровождения Вас на поверхность, мы сожалеем, что гид не заметил подобных проявлений и не пришел вам на помощь, в дальнейшем с ним будет проведена разъяснительная работа.
В рамках экскурсионной программы гид также рассказывает о заполнении коллектора во время сильных осадков практически под крышку, а так же показывает на стене отметки уровней воды. Это входит в стандартную практику.