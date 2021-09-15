в среду и четверг в 20:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 19:00

Прогулка с диггером по подземной Неглинке

Спуститься в подземелья исторического центра и прикоснуться к диггерской культуре Москвы

4
6 отзывов
Многие москвичи даже не догадываются о существовании «города под городом» — целой сети подземелий, скрывающих немало секретов столицы.

Мы спустимся на нижний ярус Москвы и исследуем коллекторы реки Неглинки, пролегающие под историческим центром.

Вам предстоит погрузиться в культуру диггерства, оказаться в кромешной темноте и изучить подземные закоулки города.
Прогулка с диггером по подземной Неглинке
Прогулка с диггером по подземной Неглинке
Прогулка с диггером по подземной Неглинке
Прогулка с диггером по подземной Неглинке
Прогулка с диггером по подземной Неглинке
Прогулка с диггером по подземной Неглинке
Прогулка с диггером по подземной Неглинке
Прогулка с диггером по подземной Неглинке

Что вас ожидает

Подземелья старой Москвы

Наш маршрут пройдет под старейшими районами столицы, вдоль русла Неглинки — реки, которая когда-то заполняла ров вокруг западной стороны Кремля. Именно для неё в 1819 году был сооружен первый коллектор длиной 3 км. Мы проследуем по арочному тоннелю 200-летней давности, а затем переместимся в более молодые подземные коммуникации — вплоть до бетонных коридоров 80-х. Вы зайдете по щиколотку в воду, получите невероятный опыт, передвигаясь в кромешной тьме, а гид-диггер поможет на сложных участках маршрута.

Истории и байки городских диггеров

Мы не расскажем вам про трехметровых крыс и привидения, никаких легенд и баек — только факты о московских подземельях и событиях из мира диггеров. Вы получите ответы на любые вопросы о подземной Москве: например, какие объекты подземки тщательно охраняются, почему диггерство оказалось под запретом и многое другое.

Мы пройдем 300 метров по лабиринту Неглинной под Цветным бульваром в кромешной тьме без фонаря. Сможем посетить старый участок коллектора 1817-19 годов постройки, и разберемся, почему Неглинную и ее притоки целиком забрали под землю.

Организационные детали

Экипировка

  • На время экскурсии мы предоставим вам: защитную обувь или бахилы ОЗК для прохода по воде, мощный фонарь, перчатки
  • Для экскурсии следует выбрать одежду по погоде, которую не жалко испачкать (при этом после экскурсии у вас все отстирается)

Как проходит экскурсия

  • На экскурсию допускаются участники старше 18 лет. Несовершеннолетние могут присоединиться только при сопровождении взрослых.
  • Экскурсия обязательно отменяется и/или переносится на другое время, если в день заказа пойдет дождь. Ваша безопасность для нас важнее всего, поэтому этот момент принципиален.
  • Опционально к экскурсии может присоединиться фотограф (оплачивается отдельно)
  • Любую дополнительную информацию вы можете уточнить, написав мне

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро «Цветной бульвар» и «Достоевская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 20:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в среду и четверг в 20:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 19:00

Никита
Никита
Мы команда московских диггеров, которая проводит экскурсии под землей в Москве с 2013 года, а некоторые наши участники занимаются проблематикой московских подземелий с 2008 года. За годы работы мы познакомили тысячи москвичей и гостей столицы с уникальным миром московской подземки, и мы будем рады приобщить к этому числу и вас!
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6 реальных отзывов от туристов

Т
15 сен 2021
Впечатления самые отличные! Необычно все: время экскурсии, экипировка, точка входа-выхода, само пребывание в русле подземной реки. И представьте себе глаза людей, мирно выгуливающих питомцев, когда кто-то подходит к люку почти в центре сквера, открывает его (конечно, это Никита) и все лезут внутрь? Надо сказать, на выходе была та же самая картина, только место еще люднее:)
По ходу экскурсии была пара моментов, когда я спросила себя: зачем я согласилась на это? А вот сын сказал, что ему вообще было не страшно. Ага! Но с безопасностью все ок, даже когда мы прошли 300 м по воде в полной темноте.
Короче, если вам уже не интересно ходить на экскурсии по улицам, вэлкам с Никитой Дубасом под землю! Он, конечно, очень крут. От сына вам, Никита, большой привет. Наконец-то хоть что-то ему понравилось:)
Татьяна
12 сен 2021
Для тех, кому интересно узнать, кто такие диггеры и чем они занимаются, то экскурсия для вас. Для среднестатистического человека это немного экстримально, но стоит того, чтобы попробовать, гарантированы 2 часа необычных ощущений. Из живности встретили буквально: 1у черепаху, 1у лягушку, 1го таракана.
Людям, трепетно относящимся к личному комфорту, не советую, не портите настроение ни себе и ни другим.
Лично мне "прогулка" понравилась.

P.S. Не уверены в собственной координации или способности концентрации на ходьбе - берите запасные штанишки…
Н
6 сен 2021
Большое спасибо Никите и Константину, экскурсия очень понравилась! Захватывающие истории, и колоритная атмосфера молниеносно погружают в мир диггеров. В меру экстремально, периодически очень темно и немного мокро. После экскурсии гарантировано хорошее приподнятое настроение и много впечатлений!
Александр
5 сен 2021
Благодарю за очень интересный опыт! Хорошо организованная экскурсия, дающая первое впечатление о подземном мире нашего мегаполиса.
И
4 сен 2021
Ребята, техники безопасности почти ноль. Мы спустились в коллектор, высота воды в котором за два часа до экскурсии была выше пояса (!) - гид показал отметку на стене. Шли мы не "по щиколотку" в воде, как сказано в описании, а почти по колено, так как шел дождь (но экскурсию не отменили). При этом поток почти сразу стал очень сильный, во время дождя там текут настоящие подземные реки. На этот случай очень бы пригодился обещанный костюм химзащиты, но дали только защитную обувь, и все равно мокрые были все и потом выливали воду из сапог.
Экскурсовод был один и сам нервничал по поводу того, что вода поднимается. Ряд туристов никто не замыкал, никто их не пересчитывал. Один раз гид отправил людей в боковой коллектор с формулировкой "Надеюсь, вы сами выберетесь куда надо и не придется вас искать".
Основная претензия в том, что описание не соответствует действительности. Это не "прогулка с диггером", а "сплав по подземной реке". И да, спецодежда, чтобы не вымокнуть целиком осенью, нужна обязательно. И да, надо отменять экскурсию, если идет дождь. Никто не сказал, что сухим не будет ничего. По чистой случайности у меня почти не намок паспорт и наличка и остался целым телефон, но у кого-то из группы телефон пострадал от воды. В описании вообще не сказано, что надо оставить дома все ценное - паспорта, деньги, телефоны.
Собственно содержание экскурсии было очень скупым. "Вас ждут легенды подземелий, по которым мы следуем, а также захватывающие истории, байки и слухи, которые бытуют в среде московских диггеров" - впечатление намного слабее. Зато запомнилось, что гид особо не помогал физически никому, ни женщинам, ни мужчинам ("гид-диггер поможет на сложных участках маршрута" - помощь оказалась так себе). Мне вообще сложно себе представить, что было бы, если бы кто-то вывихнул ногу. В итоге вымокли все (а на улице +10), у кого-то была паническая атака, кто-то свалился в воду, а многого можно было избежать, если бы 1) экскурсия была правдоподобно описана, 2) людям предоставили бы правильную экипировку.
С учетом того, как быстро поднимается уровень воды в коллекторе, возникают вопросы к законности всего мероприятия. У моих трех спутников такие же ощущения.
Никита
Ответ гида:
Добрый день.
Нам очень жаль, что вы получили негативные впечатления от нашей экскурсии.
Действительно, во время дождя экскурсия не проводится, на момент старта вашей группы был кратковременный проходящий дождь, который в свою очередь не вызвал требуемых для отмены последствий. Нами был проверен уровень перед спуском группы в коллектор, кроме того, снаружи оставался напарник гида, который был готов прийти на помощь в любой момент.
В данном случае в группе было 14 человек, все были подсчитаны перед началом экскурсии, на нескольких контрольных точках внутри, и на выходе. Из 14 человек промокли трое, из которых один участник не смог удержаться на ногах перед водопадом и упал. Исходя из имеющейся видеозаписи с регистратора гида, гид помог преодолеть водопад нескольких девушкам, а так же оказывал помощь всем, кто сообщал о такой необходимости. К сожалению, при прохождении водопада, многие из участников промокают, так как спускаются не слушая инструкций гида по спуску("Обмотать вокруг левой руки веревку один раз, и держась двумя руками и отклоняя спину назад двинуться вниз стараясь переместить весь вес на пятку. "). Костюмы Л-1 предоставляются на других экскурсиях либо при прохождении Неглинной в сторону перекрытого русла, в данном случае, всем участникам, как и гиду были предоставлены Бахилы от ОЗК(Общевойскогового защитного комплекта), налобные или ручные фонари, перчатки.
Я так же не смог найти на видеозаписи с регистратора гида фразы: "Надеюсь, вы сами выберетесь куда надо и не придется вас искать". Проход в ответвление коллектора Неглинной - Петровский ручей, входит в стандартный маршрут, потеряться там - невозможно физически, так как проход далее выходной точки затруднен величиной коллектора.
Нами так же не было замечено приступов панической атаки (внезапный, часто беспричинный приступ тяжёлой тревоги, сопровождаемый мучительными ощущениями (например, сердцебиение, чувство удушья, боль в груди, головокружение, диарея). ПА характеризуются быстрым нарастанием страха и, в большинстве случаев, кратковременностью. Обычно это состояние сопровождается различными страхами, например, страхом смерти, страхом сойти с ума или потерять контроль над собой. ), в случае подобных проявлений Вам было необходимо сообщить гиду об этом для принятия мер и сопровождения Вас на поверхность, мы сожалеем, что гид не заметил подобных проявлений и не пришел вам на помощь, в дальнейшем с ним будет проведена разъяснительная работа.
В рамках экскурсионной программы гид также рассказывает о заполнении коллектора во время сильных осадков практически под крышку, а так же показывает на стене отметки уровней воды. Это входит в стандартную практику.
Ардрей
2 сен 2021
Несколько слов об экскурсии.
Трудно назвать содержательной экскурсией простое перемещение по коллектору реки Неглинки. Очень быстрый темп. Мало информации. Просто движение из точки А в точку Б. Бесспорно необычные ощущения и впечатления. Насчет безопасности большой вопрос. Второго помощника не было. Мероприятие подкупает своей необычностью и совершенно не объясняет зачем же люди становятся диггерами.

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