Променад по Театральной к Метрополю

Исследовать одну из самых красивых площадей Москвы и рассмотреть в деталях отель в стиле модерн

В 19 веке в жизнь Первопрестольной ворвался театр.

Москва всегда славилась размахом: и в этот раз под здания императорских театров отвели целую площадь.

При этом в городе продолжала бурлить коммерческая жизнь.

Рядом с театрами возвели торгово-развлекательный центр — будущий Метрополь.

Что происходило с этими местами дальше? Об этом вы узнаете на экскурсии!
Променад по Театральной к Метрополю
Променад по Театральной к Метрополю
Променад по Театральной к Метрополю
Променад по Театральной к Метрополю
Променад по Театральной к Метрополю
Променад по Театральной к Метрополю

Что вас ожидает

Тайны Театральной площади

Гуляя по элегантной Театральной площади, вы услышите интересные факты о Молодежном, Большом и Малом театрах. Полюбуетесь квадригой Аполлона на фасаде одного из них и узнаете, какие коллизии с ней связаны. Кроме того, мы покажем главный ЦУМ в стране и расскажем, чем удивили москвичей шотландцы Мюр и Мерлиз и что от них взяли современные интернет-магазины.

Метрополь, гостиница Москва и не только

Вы раскроете, как на фасаде Метрополя появилось панно «Принцесса Греза» и как Савва Мамонтов увековечил художника Врубеля. Как шалила река Неглинка и как купец Челышев решал вопрос с общественными банями на Петровской площади. А еще мы отыщем памятники Островскому и Марксу, оценим архитектурный комплекс гостиницы Москва и представим, как менялся центр города с течением времени.

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе м. Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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