Что вас ожидает

Тайны Театральной площади

Гуляя по элегантной Театральной площади, вы услышите интересные факты о Молодежном, Большом и Малом театрах. Полюбуетесь квадригой Аполлона на фасаде одного из них и узнаете, какие коллизии с ней связаны. Кроме того, мы покажем главный ЦУМ в стране и расскажем, чем удивили москвичей шотландцы Мюр и Мерлиз и что от них взяли современные интернет-магазины.

Метрополь, гостиница Москва и не только

Вы раскроете, как на фасаде Метрополя появилось панно «Принцесса Греза» и как Савва Мамонтов увековечил художника Врубеля. Как шалила река Неглинка и как купец Челышев решал вопрос с общественными банями на Петровской площади. А еще мы отыщем памятники Островскому и Марксу, оценим архитектурный комплекс гостиницы Москва и представим, как менялся центр города с течением времени.

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