Наверняка многие из вас слышали, кто-то видел по ТВ, но большинство даже не догадываются о существовании реки Неглинной.

Это та самая река, которая наполняла собой ров вокруг западной стороны Кремля, та река, из-за загрязненности и зловония которой в 1819 году был сооружен первый коллектор длинной в три километра.

Все это и многое другое, вы можете узнать на моей экскурсии 🧭 не расскажу вам про трёхметровых крыс и мутировавших животных, но расскажу и, что самое главное, покажу куда больше.

Эта экскурсия ⛳ для тех, кто не боится промокнуть, не боится кромешной темноты и замкнутых пространств.

Важно знать: