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С диггером по подземной реке Неглинке

4.8
139 отзывов
ПодземныйГид
ПодземныйГид – Гид из Москвы
Если вы прошлись по всем достопримечательностям Москвы или видите их каждый день по пути на работу, то эта экскурсия ⛳ для вас.

Я профессиональный диггер, мне нравится путешествовать по тёмным тоннелям под Москвой.

Здесь много интересного, о чём я вам обязательно расскажу (и это не крысы-мутанты).

Я проведу вас по подземной реке Неглинке, которую давно спрятали от москвичей.

Мы исследуем несколько коллекторов реки.

Эта экскурсия безопасна, всё необходимое я вам выдам.
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  • 👥Групповая
  • Подземная
  • 👣Пешеходная
  • 🏆Активный отдых
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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С диггером по подземной реке Неглинке
С диггером по подземной реке Неглинке

Что вы увидите

  • Коллектор у Екатерининского сада 1906 года постройки
  • Коллектор 1817-1819 года постройки
  • Бетонный коллектор 1974-89 годов постройки
  • Щекотовский тоннель 1914 года постройки
Наверняка многие из вас слышали, кто-то видел по ТВ, но большинство даже не догадываются о существовании реки Неглинной.
Это та самая река, которая наполняла собой ров вокруг западной стороны Кремля, та река, из-за загрязненности и зловония которой в 1819 году был сооружен первый коллектор длинной в три километра.
Все это и многое другое, вы можете узнать на моей экскурсии 🧭 не расскажу вам про трёхметровых крыс и мутировавших животных, но расскажу и, что самое главное, покажу куда больше.
Эта экскурсия ⛳ для тех, кто не боится промокнуть, не боится кромешной темноты и замкнутых пространств.

Важно знать:

  • На экскурсию допускаются только граждане старше 18 лет.
  • Несовершеннолетние только при сопровождении взрослых.
  • Любую дополнительную информацию вы можете уточнить написав мне. Я отвечу на любые ваши вопросы.
  • По соображениями безопасности в зависимости от погодных условий экскурсия может быть перенесена.
Что входит
  • Специальные защитные бахилы (до колена) для комфортной прогулки
  • Персональный светодиодный фонарь
  • Полное экскурсионное сопровождение гида — ответы на любые ваши вопросы касательно Московских подземелий
  • Бесплатное посещение экскурсии для вашего переводчика (для группы иностранных туристов)
  • Несколько профессиональных фотографий (по возможности)
Что не входит
  • Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии
  • Переводчик для иностранцев
  • Защитная одежда — одевайте то, что не жалко испачкать.
  • Ремень
  • Страховка для спуска — для спуска есть лестница и скобы, главное не боятся — еще никто не падал.
Начало
🚩 Улица Дурова, 4с4
Место завершения
🏁 Цветной б-р, 2
С диггером по подземной реке Неглинке
С диггером по подземной реке Неглинке
С диггером по подземной реке Неглинке
С диггером по подземной реке Неглинке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ПодземныйГид
ПодземныйГид
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139 отзывов оставили туристы

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