Александр проводит ещё 3 экскурсии

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  4. Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья

Пройти по семи векам города и познакомиться с его главными достопримечательностями

Александр
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Александр – ваш гид
Уютный город на Наре некогда был крупнейшим в области, а его земли помнят времена монгольских набегов.

На провинциально-неспешной прогулке вы узнаете историю старинных святынь и древнего кремля; пройдете по стопам Толстого и Чехова; услышите о славном купеческом прошлом и откроете немало любопытных фактов!
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у здания вокзала станции Серпухов
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Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья

Что вас ожидает

Объемное представление о Серпухове
Я — сторонник рассказывать о городе, не выдирая из его истории куски и составляя разные маршруты. Поэтому на экскурсии вы услышите обо всех важных фрагментах из жизни Серпухова и составите полную картину его судьбы. Поговорим о знаменитых местных святынях: Высоцком мужском и Введенском Владычном монастырях. О древнем Серпохове (именно «о»!) речь пойдет на прогулке вокруг Соборной горы, где вы взглянете на фрагменты белокаменного Серпуховского кремля 16 века. Узнаете о славном купеческом и промышленном прошлом города в 19 веке. А также о подвигах серпуховичей и причинах, по которым ему присвоили почётное звание «Населенный пункт воинской доблести».

Вокзал — уцелевшие ворота города
Здесь мы с вами и встретимся. Как ни парадоксально, но вокзалы часто остаются незамеченными — из-за суеты и спешки. Мы же ненадолго задержимся у трёхэтажного здания с большими арочными окнами. Я расскажу о ценности сохранившегося строения, его «братьях-близнецах» в Туле, Орле, Курске и других городах. А также о том, почему вокзал построили в стороне от Серпухова — так, что до него приходилось добираться по единственной дороге через поля.

Страницы Старого города
Затем мы сядем на городской автобус и проедем полторы-две версты до исторического центра. А дальше вас ждет витиеватый маршрут по первым улочкам города, составленный таким образом, чтобы вы охватили максимум памятников архитектуры. По пути я буду демонстрировать дореволюционные снимки исчезнувших объектов старины. Познакомлю с третьим, «секретным» монастырём. И, кроме того, в программе — Базарная площадь, Коломенская улица, почтовое отделение, куда захаживал Лев Толстой, и здание Серпуховской земской управы, где часто бывал Антон Чехов.

Во время прогулки вы сможете перекусить в интересном кафе, хозяин которого постарался восстановить интерьер прежде находившегося здесь дореволюционного магазина.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входит билет на автобус по городу.
  • В качестве дополнительных расходов также могут быть личные траты в кафе и билеты в музеи, которые мы будем проходить, но которых нет в базовой программе.
  • Участники добираются до места встречи самостоятельно. От Москвы до Серпухова удобно доехать на электричке: от Курского вокзала каждые полчаса-час отходят поезда до вокзала Серпухова, у здания которого начинается экскурсия. Время в пути — примерно полтора часа, стоимость билета — от 250 рублей.
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у здания вокзала станции Серпухов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Здравствуйте! Меня зовут Александр. Любой выходной день — перспектива временно отвлечься от рутинных забот, возможность быстро сменить обстановку. Приятное общение, новые впечатления, укрепление здоровья. Прогулки я любил с детства, усидеть во дворе никогда не мог. Незаметно во мне рос интерес к изучению истории родного края. И вот уже более пятнадцати лет я собираю информацию о различных достопримечательностях, выезжаю, фотографирую! За годы собралось более 200 маршрутов. Цель проведения экскурсий — это попытка обратить внимание на то, что находится вокруг нас, заинтересовать и побудить всех к дальнейшему участию в поездках, сохранении исторических материалов и воспоминаний. Даже в самом современном городе можно услышать немало интересных историй и увидеть массу достопримечательностей. Многое и сам я смогу вам рассказать и продемонстрировать за время нашей прогулки!
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