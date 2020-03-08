4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

🍬 Сладкие хроники столицы

Вы окажетесь в сердце квартала, где в 18 веке располагались лавочки поставщиков императорского двора. Именно здесь примостился музей «КонфеКтная Лавка», воссозданный магазинчик конца 19 века. Здесь вы рассмотрите винтажные коробочки, баночки и фантики сладостей царской эпохи, выясните, почему «конфектная лавка» напоминает аптеку. Поймете, как лекарственное средство превратилось в угощение и что скрывается за необычным словом «конфект». Мы пробежимся по истории русских конфет — от времен свёкольного сахара до сладостей знаменитого конфетчика Абрикосова. И поговорим о купцах и промышленниках, которые могут побороться за звание «русского Вилли Вонки».

☕ Как кофе Москву покорял: факты и дегустация

Один из разделов музея посвящён — и не случайно — истории кофе. Вы узнаете любопытные факты об обработке, ферментации и приготовлении напитка, который стал идеальным сопровождением традиционных сладостей. А завершится наше путешествие на вкусной ноте: дегустацией чая, кофе и, конечно, угощений.