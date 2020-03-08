4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века

Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе

Анна
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Анна – представитель гидов
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века.

Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.
500 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в Мерзляковском переулоке
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У этой экскурсии4 отзыва
4.5
Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века
Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века

Что вас ожидает

🍬 Сладкие хроники столицы
Вы окажетесь в сердце квартала, где в 18 веке располагались лавочки поставщиков императорского двора. Именно здесь примостился музей «КонфеКтная Лавка», воссозданный магазинчик конца 19 века. Здесь вы рассмотрите винтажные коробочки, баночки и фантики сладостей царской эпохи, выясните, почему «конфектная лавка» напоминает аптеку. Поймете, как лекарственное средство превратилось в угощение и что скрывается за необычным словом «конфект». Мы пробежимся по истории русских конфет — от времен свёкольного сахара до сладостей знаменитого конфетчика Абрикосова. И поговорим о купцах и промышленниках, которые могут побороться за звание «русского Вилли Вонки».

Как кофе Москву покорял: факты и дегустация
Один из разделов музея посвящён — и не случайно — истории кофе. Вы узнаете любопытные факты об обработке, ферментации и приготовлении напитка, который стал идеальным сопровождением традиционных сладостей. А завершится наше путешествие на вкусной ноте: дегустацией чая, кофе и, конечно, угощений.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Также при желании после экскурсии вы сможете поучаствовать в кондитерском мастер-классе: своими руками приготовить конфекты 19 века, расписные пряники и другие лакомства. Стоимость — от 400 рублей с человека.
Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века
Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века
Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века
Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века
Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века
Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века
Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Мерзляковском переулоке.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Добрый день! Мы команда одного из самых душевных музеев в центре Москвы. На нашей познавательной экскурсии вы узнаете всё о кондитерской истории столицы, а после сможете поучаствовать в различных арт-классах и журфиксах. Или просто после долгого трудового дня выпить чашечку кофе, сваренного в турке по особому «музейному» рецепту.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Елена
8 марта 2020
Огромное спасибо! Экскурсия прошла на одном дыхании!
18 февраля 2020
Спасибо! Все было замечательно!
13 января 2020
Я любитель сладостей и старой Москвы,поэтому я заинтересовалась этой темой.Миниатюрный музей,где собраны старинные вещи,фотографии,упаковка,связанные с кондитерским производством.По желанию можете сделать собственными руками сладости.
4 января 2020
Мало информации, не захватывающая. Больше подходит детям, чем взрослым.

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