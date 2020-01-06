16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Советская история на ВДНХ

Узнать о достижениях и мифах Советского Союза и понять, почему не стало этой великой страны

Виктор
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Виктор – ваш гид
Кандидат исторических наук, автор телепрограммы «Власть факта» на телеканале «Культура» и сценарист 15 фильмов об истории и культуре нашей страны расскажет о грандиозных достижениях и пропагандистских мифах Советского Союза в районе ВДНХ — самой знаменитой в нашей стране выставки и объяснит, почему не стало этой большой и великой страны.
5460 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии16 отзывов
4.94
Советская история на ВДНХ
Советская история на ВДНХ

ВДНХ была не просто главной выставкой Советского Союза, она была воплощенным в реальности мифом о возможности коммунизма в одной отдельно взятой стране. С конца 1930-х именно здесь гости столицы открывали для себя достижения Страны Советов. В павильонах ВДНХ советские люди увидели первый Спутник и автомат по производству котлет, действующий атомный реактор и первые компьютеры. Но достижения не спасли Советский Союз. Пожалуй, самый грустный памятник выставки — фонтан «Дружбы народов». Памятник стране, которой уже нет.

Район ВДНХ — это не только Выставка и не просто маленький кусочек Москвы. Это образ великой страны, занимавшей 1/6 часть суши. Здесь расположены знаковые символы страны: памятник «Рабочему и Колхознице» Веры Мухиной — участник всемирной выставки в Париже, монумент «Покорителям космоса» — летопись космических достижений, Останкинская телебашня, самое крупное здание в Европе и многое другое.

Программа

  • На три часа мы погрузимся в атмосферу советской истории и мифологии. Я расскажу об истории строительства и планирования выставки, о роли пропаганды в советской культуре.
  • На Площади колхозов (или площади Дружбы народов) мы узнаем, как менялся Советский Союз, какие республики и по каким причинам входили в его состав. И чего было больше на ВДНХ реальных достижений или пропаганды.
  • По ходу экскурсии я расскажу об известных фильмах, которые снимались на выставке, организации общественного питания, транспорта, торговли.
  • При желании гости смогут перекусить в ресторанчиках национальной кухни или на фермерском рынке.
  • Пройдя через тенистый Останкинский парк, мы выйдем к московскому Телецентру и Останкинской телебашне, где и завершим прогулку.

Дополнительно

После экскурсии желающие могут посетить множество развлечений и музеев, расположенных на ВДНХ и в ее окрестностях: Москвапарк, Музей космонавтики, Кинопанораму и др. Цена аттракционов не входит в стоимость экскурсии. О планах посещения некоторых из них (смотровая площадка Останкинской телебашни) необходимо предупредить заранее для согласования времени.

Советская история на ВДНХ
Советская история на ВДНХ
Советская история на ВДНХ
Советская история на ВДНХ
Советская история на ВДНХ
Советская история на ВДНХ
Советская история на ВДНХ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктор
Виктор
Мне 42 года. Я профессиональный историк, кандидат исторических наук, доцент и журналист. Многолетний автор телепрограммы «Власть факта» (Культура), а также сценарист 15 фильмов об истории и культуре нашей страны. Лично для меня район ВДНХ — это моя малая родина. Я хотел бы подарить вам чувство сопричастности к истории, которое я испытываю каждый раз, проходя по аллеям выставки и смотря из своего окна на монументальный памятник Веры Мухиной.
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 января 2020
Все супер! Виктор ,большое спасибо,за интересную экскурсию!
20 октября 2019
Интересно, легко, познавательно
28 сентября 2019
Спасибо Виктору за интересную экскурсию.
2 июля 2019
Виктор провёл нам 3 экскурсии: революция, Вднх и китай город. Полный восторг!
Интересный многознающий экскурсовод, жизнерадостней человек с которым хочется общаться.
Ждём новых экскурсий, которые он обещал придумать на будущее. Очень осень рекомендуем!
6 января 2019
Большое спасибо Виктору за экскурсию, узнали много интересного из истории ВДНХ, вспомнили старые советские фильмы, где есть кадры с видами ВДНХ, глядя на старые фотографии, видели как менялся облик, это была одновременно прогулка и по прошлому, и по настоящему ВДНХ.
Виктор очень хорошо знает историю этого места. С самого начала и до конца было интересно и время экскурсии прошло незаметно, а главное, было ощущение, что мы давно знакомые люди...
Отдельно хочется заметить, что ВДНХ возвращает себе славу выставочного комплекса. Многое уже отреставрировано, по территории приятно гулять и любоваться уникальной архитектурой.
27 декабря 2018
Виктор замечательный рассказчик.
Познавательно и интересно.
30 июля 2018
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ экскурсия и экскурсовод.
Несмотря на очень жаркий день, удалось сохранить интерес до самого конца экскурсии.
Много авторского отношения. Прекрасный язык. Тонкая настройка под аудиторию.
7 июня 2018
Замечательная экскурсия с Виктором по ВДНХ. Виктор интересный собеседник, интеллигентный и эрудированный. Рекомендую всем.
Элина
11 апреля 2018
Виктор - замечательный экскурсовод. Во-первых, он очень любит то, что делает и рассказывает он с неподдельным интересом и жаждой. ВДНХ сейчас на реконструкции и только его собственный живой интерес помогли увидеть красоту ВДНХ и его историю за грязью и пылью стройки. Во-вторых, маршрут был адаптирован под наши требования, Виктор звонил несколько раз, чтобы договориться о максимально удобном маршруте.
31 июля 2017
Благодарю за интересную экскурсию по неизвестному мне ранее (странно звучит!) ВДНХ. Виктор был остроумен, приветлив, эрудирован, внимателен и весел. Спасибо!
Ещё 6 отзывов

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