16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

ВДНХ была не просто главной выставкой Советского Союза, она была воплощенным в реальности мифом о возможности коммунизма в одной отдельно взятой стране. С конца 1930-х именно здесь гости столицы открывали для себя достижения Страны Советов. В павильонах ВДНХ советские люди увидели первый Спутник и автомат по производству котлет, действующий атомный реактор и первые компьютеры. Но достижения не спасли Советский Союз. Пожалуй, самый грустный памятник выставки — фонтан «Дружбы народов». Памятник стране, которой уже нет.
Район ВДНХ — это не только Выставка и не просто маленький кусочек Москвы. Это образ великой страны, занимавшей 1/6 часть суши. Здесь расположены знаковые символы страны: памятник «Рабочему и Колхознице» Веры Мухиной — участник всемирной выставки в Париже, монумент «Покорителям космоса» — летопись космических достижений, Останкинская телебашня, самое крупное здание в Европе и многое другое.
После экскурсии желающие могут посетить множество развлечений и музеев, расположенных на ВДНХ и в ее окрестностях: Москвапарк, Музей космонавтики, Кинопанораму и др. Цена аттракционов не входит в стоимость экскурсии. О планах посещения некоторых из них (смотровая площадка Останкинской телебашни) необходимо предупредить заранее для согласования времени.