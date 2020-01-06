16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

ВДНХ была не просто главной выставкой Советского Союза, она была воплощенным в реальности мифом о возможности коммунизма в одной отдельно взятой стране. С конца 1930-х именно здесь гости столицы открывали для себя достижения Страны Советов. В павильонах ВДНХ советские люди увидели первый Спутник и автомат по производству котлет, действующий атомный реактор и первые компьютеры. Но достижения не спасли Советский Союз. Пожалуй, самый грустный памятник выставки — фонтан «Дружбы народов». Памятник стране, которой уже нет.

Район ВДНХ — это не только Выставка и не просто маленький кусочек Москвы. Это образ великой страны, занимавшей 1/6 часть суши. Здесь расположены знаковые символы страны: памятник «Рабочему и Колхознице» Веры Мухиной — участник всемирной выставки в Париже, монумент «Покорителям космоса» — летопись космических достижений, Останкинская телебашня, самое крупное здание в Европе и многое другое.

Программа

На три часа мы погрузимся в атмосферу советской истории и мифологии. Я расскажу об истории строительства и планирования выставки, о роли пропаганды в советской культуре.

На Площади колхозов (или площади Дружбы народов) мы узнаем, как менялся Советский Союз, какие республики и по каким причинам входили в его состав. И чего было больше на ВДНХ реальных достижений или пропаганды.

реальных достижений или пропаганды. По ходу экскурсии я расскажу об известных фильмах, которые снимались на выставке, организации общественного питания, транспорта, торговли.

При желании гости смогут перекусить в ресторанчиках национальной кухни или на фермерском рынке.

Пройдя через тенистый Останкинский парк, мы выйдем к московскому Телецентру и Останкинской телебашне, где и завершим прогулку.

Дополнительно

После экскурсии желающие могут посетить множество развлечений и музеев, расположенных на ВДНХ и в ее окрестностях: Москвапарк, Музей космонавтики, Кинопанораму и др. Цена аттракционов не входит в стоимость экскурсии. О планах посещения некоторых из них (смотровая площадка Останкинской телебашни) необходимо предупредить заранее для согласования времени.