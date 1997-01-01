У памятника Пушкину вы узнаете, почему великий русский поэт так низко склоняет голову в самом центре Москвы;
У театра Ленком мы окунёмся в эпоху великого Марка Захарова и вместе с плеядой его великих артистов вспомним «Юнону и Авось» и первые провокационные спектакли Захаровской эпохи;
В саду «Эрмитаж», в свете первого московского фонаря, мы у стен театра «Эрмитаж» вспомним, как именно в этом здании в 1898 году был открыт великим Станиславским и Немировичем-Данченко Московский Художественный театр;
На задворках МХАТа Горького вспомним легенды и старинные предания Старого МХАТа от Станиславского до наших дней;
У театр им. А. С. Пушкина мы приоткроем тайны эпохи великого Таирова и Алисы Коонен
Важная информация
Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Пушкинская площадь
Место завершения
🏁 Двор дома-музея К. Станиславского
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.