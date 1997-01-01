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Театральные кулуары Москвы

Мос-Тур
Мос-Тур – Гид из Москвы
Театральные истории 📖 вплетены в историю и жизнь Москвы, и одно не может существовать без другого.

Вместе с ведущим этой экскурсии 🧭 — писателем, драматургом, актёром кино 🎥, членом союза писателей России — мы поговорим о судьбе театров и актёров, о наших великих артистах и режиссёрах.

Вы окунётесь в интереснейшие факты и забавные истории, услышите актёрские байки и даже некоторые театральные секреты.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 880 ₽ за человека

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Театральные кулуары Москвы
Театральные кулуары Москвы

Что вы увидите

  • Памятник А. С. Пушкину на Пушкинской площади
  • Театр Ленком
  • Сад Эрмитаж
  • Театр Эрмитаж
  • Театр Новая Опера
  • Театр Сфера
  • МХАТ им. Горького
  • Театр имени А. С. Пушкина
  • Двор дома-музея К. Станиславского
Что вас ждёт
  • У памятника Пушкину вы узнаете, почему великий русский поэт так низко склоняет голову в самом центре Москвы;
  • У театра Ленком мы окунёмся в эпоху великого Марка Захарова и вместе с плеядой его великих артистов вспомним «Юнону и Авось» и первые провокационные спектакли Захаровской эпохи;
  • В саду «Эрмитаж», в свете первого московского фонаря, мы у стен театра «Эрмитаж» вспомним, как именно в этом здании в 1898 году был открыт великим Станиславским и Немировичем-Данченко Московский Художественный театр;
  • На задворках МХАТа Горького вспомним легенды и старинные предания Старого МХАТа от Станиславского до наших дней;
  • У театр им. А. С. Пушкина мы приоткроем тайны эпохи великого Таирова и Алисы Коонен
Важная информация
Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Пушкинская площадь
Место завершения
🏁 Двор дома-музея К. Станиславского
Театральные кулуары Москвы
Театральные кулуары Москвы
Театральные кулуары Москвы
Театральные кулуары Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мос-Тур
Мос-Тур
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