Мос-Тур – Гид из Москвы

Театральные истории 📖 вплетены в историю и жизнь Москвы, и одно не может существовать без другого.



Вместе с ведущим этой экскурсии 🧭 — писателем, драматургом, актёром кино 🎥, членом союза писателей России — мы поговорим о судьбе театров и актёров, о наших великих артистах и режиссёрах.



Вы окунётесь в интереснейшие факты и забавные истории, услышите актёрские байки и даже некоторые театральные секреты.