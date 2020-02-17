20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал

Александр
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Александр – ваш гид
Эта экскурсия идеальна для путешественников, которым предстоит сделать в Москве пересадку на другой рейс или поезд с запасом времени.

Чтобы не терять даром драгоценные часы, предлагаю вам проехать на комфортабельном Мерседесе по главным достопримечательностям столицы: Красной площади, Воробьёвым горам, Замоскворечью и другим культовым местам города.

Вы познакомитесь с историей города, сделаете прекрасные фотографии, а после я отвезу вас в нужный аэропорт или на вокзал, откуда вы продолжите своё путешествие!
8000 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии20 отзывов
4.85
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров

Что вас ожидает

Комфортная поездка на вокзал или в аэропорт
Мы встретимся на вокзале или у выхода из аэропорта и сразу отправимся знакомиться с главными достопримечательностями Москвы. Путешествовать будем на комфортабельном хэтчбек Мерседесе A-класса, при необходимости в машину можно поставить детское кресло (обязательно согласуйте это заранее с гидом). А конечным пунктом поездки станет нужный вам аэропорт, вокзал или отель.

Экскурсия по главным объектам столицы
С учетом индивидуальных особенностей поездки мы вместе разработаем оптимальный экскурсионный маршрут, чтобы вы увидели как можно больше «визитных карточек» Москвы. Вы посетите Красную площадь, рассмотрите Кремль и храм Василия Блаженного, прогуляетесь по парку «Зарядье» и Александровскому саду, увидите храм Христа Спасителя и памятник Петру I, проедете по Варварке и Замоскворечью, Воробьёвым горам и другим известным местам Москвы. А по пути окунётесь в историю Первопрестольной и сделаете фотографии самых живописных и «открыточных» видов города.

Организационные детали

  • Окончательный маршрут зависит от загруженности дорог в центре города и конечного пункта экскурсии
  • По желанию вы можете продлить экскурсию за отдельную плату (уточняйте у гида)
  • Парковки оплачиваются дополнительно
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Приветствую вас, дорогие путешественники! Давайте знакомиться! Меня зовут Александр. Очень люблю Москву и хочу вам показать как самые интересные места, так и нетуристические уголки столицы. Очень люблю рассказывать историю, легенды и традиции города, а также знакомить с сегодняшней жизнью Москвы. Предпочитаю живой диалог, а не нудные лекции. Я к вашим услугам: являюсь в одном лице гидом и водителем с большим опытом вождения. Говорят, что лучшая приправа при приготовлении пищи, — любовь. Думаю, все, что ты делаешь с любовью, становится вкусным, в том числе и экскурсии. С удовольствием покажу вам удивительную Москву, и вы её полюбите также, как и я!
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
Отличная экскурсия по Москве. Александр интересный собеседник, а также тактичный и пунктуальный, что немаловажно для гида. Экскурсия с ним оправдала ожидания, мы успели посмотреть, что запланировали, затем он отвез нас обратно в аэропорт. Экскурсией остались очень довольны и нисколько не пожалели о том, что поехали. Идеально для транзитных пассажиров, чтобы не терять зря время в аэропорту, а познакомиться с Москвой.
9 февраля 2020
Очень хорошо, удобно и интересно! Рекомендую!
1 ноября 2019
Советую Александра!!! Пунктуален, внимателен, отлично знает материал. Детям очень понравился рассказ о Москве, хотя сын привередлив. Огромное спасибо.
30 августа 2019
Большое спасибо, Александр прекрасный рассказчик, очень заинтересовал мальчишек (отправляли с ним двух подростков 15 лет) и маршрут интересный и времени не пожалел. Рекомендую!!!
Елена
29 июля 2019
Большое спасибо за замечательную экскурсию.
24 июля 2019
Спасибо Александру за очень уютный, интересный и абсолютно не утомительный день в Москве. Замечательный формат для транзитных пассажиров, даже для тех, кто неплохо знает Москву.
С уважением!
23 июня 2019
Спасибо ,команде Трипстера, Особое спасибо Александру, Экскурсия понравилась. Все замечательно. Встретил, интересно все рассказал. Желаю успехов в вашей работе.
11 мая 2019
Добрый день! Экскурсия очень понравилась! Александр доходчиво и подробно рассказывал. Александр спокойный, уравновешенный. Прислушивается к пожеланиям клиентов. Аккуратно водит машину. Хорошо ориентируется.
25 апреля 2019
Здравствуйте. Экскурсия была интересной..жалко по времени было маловато...из за пробках на дорогах. Было хорошо организованно. Нас забрали прямо из аэропорта...мы были в Москве транзитом. Спасибо огромное.
27 марта 2019
Огромное спасибо нашему гиду Александру, за прекрасно проведенную экскурсию по Москве. Были проездом в Москве,наша экскурсия началась прямо от Казанского вокзала, где нас встретил наш гид (он заранее планирует маршрут, когда встречает гостей столицы) очень удобно и приятно даже, когда вас встречают и не надо добираться до места начала экскурсии. Несмотря на ветреную погоду, получили большое удовольствие, узнали много нового, увидели красивый парк "ЗАРЯДЬЕ" и невероятные архитектурные творения Храма "Христа Спасителя". Большое впечатление произвел Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь, сопровождаемый рассказом нашего гида о царевне Софье сестры Петра I. Побывали на Красной Площади, а так же увидели "Воробьевы горы" и главное здание МГУ. Экскурсия проводилась индивидуально,только для нас (2 человека), что позволяет, двигаясь по маршруту где то подольше задержаться, и наслаждаться увлекательным рассказом гида, а не слушать разговоры 20 человек, которые галдят и перебивают гида, от чего портятся все впечатления. Он потрясающе знает историю и так увлеченно рассказывает, что мы ходили за ним, как завороженные, не замечая усталости. После экскурсии Александр отвез нас в аэропорт и пожелал счастливого пути!))) Еще раз огромное спасибо! Ольга и Светлана.
Ещё 10 отзывов

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