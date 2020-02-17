20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Комфортная поездка на вокзал или в аэропорт

Мы встретимся на вокзале или у выхода из аэропорта и сразу отправимся знакомиться с главными достопримечательностями Москвы. Путешествовать будем на комфортабельном хэтчбек Мерседесе A-класса, при необходимости в машину можно поставить детское кресло (обязательно согласуйте это заранее с гидом). А конечным пунктом поездки станет нужный вам аэропорт, вокзал или отель.

Экскурсия по главным объектам столицы

С учетом индивидуальных особенностей поездки мы вместе разработаем оптимальный экскурсионный маршрут, чтобы вы увидели как можно больше «визитных карточек» Москвы. Вы посетите Красную площадь, рассмотрите Кремль и храм Василия Блаженного, прогуляетесь по парку «Зарядье» и Александровскому саду, увидите храм Христа Спасителя и памятник Петру I, проедете по Варварке и Замоскворечью, Воробьёвым горам и другим известным местам Москвы. А по пути окунётесь в историю Первопрестольной и сделаете фотографии самых живописных и «открыточных» видов города.