Что вас ждёт

Теплоход оборудован всеми удобствами, которые помогут вам отвлечься от суетливого ритма городской жизни. В кафе на нижней палубе можно организовать сытный завтрак или своевременный обед на одного или несколько человек.

От погодных сюрпризов с осадками вас укроет нижняя палуба с панорамными окнами. Помимо этого, теплоход оборудован кондиционером, а также позволяет своим гостям комфортно посещать плавание с велосипедом.