«Центральный маршрут Москвы» — речная прогулка от причала Новоспасский мост

4.6
6 отзывов
Teplohod I.
Teplohod I. – Гид из Москвы
Что может быть лучше прогулки по Москве? Только теплоходная прогулка! Если у вас не так много времени или вы хотите увидеть столицы ⭐️ с непривычного ракурса — добро пожаловать на борт нашего теплохода.

За 2 часа вы проплывите от Павелецкого вокзала до Воробьевых гор ⛰️ и обратно.

Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️ — Храм Христа Спасителя, парк 🌳 Зарядье, Московский Кремль, высотка на Котельнической набережной…
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Экскурсия

490 ₽ за человека

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«Центральный маршрут Москвы» — речная прогулка от причала Новоспасский мост
«Центральный маршрут Москвы» — речная прогулка от причала Новоспасский мост

Что вы увидите

  • Дом Музыки
  • Краснохолмский мост
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Причал Большой Устьинский мост
  • Парящий мост
  • Парк Зарядье
  • Собор Василия Блаженного
  • Московский Кремль
  • Театр Эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру Первому
  • Парк Музеон
  • Причал Крымский мост
  • Парк Горького
  • Пушкинский мост
  • Лужники
  • Московская канатная дорога
  • причал Воробьевы горы
  • причал ЦКПиО им. Горького
  • причал Большой каменный мост
  • причал Новоспасский мост
Что вас ждёт
Теплоход оборудован всеми удобствами, которые помогут вам отвлечься от суетливого ритма городской жизни. В кафе на нижней палубе можно организовать сытный завтрак или своевременный обед на одного или несколько человек.
От погодных сюрпризов с осадками вас укроет нижняя палуба с панорамными окнами. Помимо этого, теплоход оборудован кондиционером, а также позволяет своим гостям комфортно посещать плавание с велосипедом.
+Что входит
  • Прогулка по реке
Что не входит
  • Напитки, питание
Начало и место завершения
🚩 Новоспасский Мост
«Центральный маршрут Москвы» — речная прогулка от причала Новоспасский мост
«Центральный маршрут Москвы» — речная прогулка от причала Новоспасский мост
«Центральный маршрут Москвы» — речная прогулка от причала Новоспасский мост
«Центральный маршрут Москвы» — речная прогулка от причала Новоспасский мост

Экскурсия проводится Ежедневно каждые 20 минут с 11:00 до 20:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Teplohod I.
Teplohod I.
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