Теплоход оборудован всеми удобствами, которые помогут вам отвлечься от суетливого ритма городской жизни. В кафе на нижней палубе можно организовать сытный завтрак или своевременный обед на одного или несколько человек.
От погодных сюрпризов с осадками вас укроет нижняя палуба с панорамными окнами. Помимо этого, теплоход оборудован кондиционером, а также позволяет своим гостям комфортно посещать плавание с велосипедом.
+Что входит
Прогулка по реке
–Что не входит
Напитки, питание
Начало и место завершения
🚩 Новоспасский Мост
Экскурсия проводится Ежедневно каждые 20 минут с 11:00 до 20:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.