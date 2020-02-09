15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тропою великих

Начнем экскурсию от станции метро Орехово и по Большой липовой аллее мимо курганов вятичей направимся к Башне-руине, на которую вы сможете забраться по винтовой лестнице. У павильона Миловида полюбуемся прекрасным видом на залив пруда с искусственным островом. Далее, по «Утренней дорожке», созданной английским садовым мастером, направимся к Фигурным воротам, где вы увидите самую известную достопримечательность усадьбы — великолепный дворцовый ансамбль зодчих Баженова и Казакова. Обойдя весь комплекс, спустимся к плотине, разделяющей Царицынские пруды, и подойдем к грандиозному светомузыкальному фонтану. А завершим прогулку около центрального входа в музей-заповедник «Царицыно».

О хрониках усадьбы, веке Екатерины и тайных символах

За время прогулки вы проследите историю усадьбы Царицыно от времен, когда эти земли заселяли вятичи, периода расцвета дворцового комплекса в Екатерининскую эпоху — и до жизни усадьбы в настоящее время. Также познакомитесь с красивейшим архитектурным ансамблем императорской резиденции, в том числе Большим и Малым дворцами, Оперным и Хлебным домами, Кавалерскими корпусами и многим другим.

Вы предположите, почему Екатерине Великой не понравилась построенная Баженовым усадьба и какую роль здесь играли масоны; поищете масонские символы на зданиях и узнаете, в каком архитектурном стиле она построена.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста, семьям с детьми, а также всем любителям загадочных и нескучных историй.