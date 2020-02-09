15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти тропой царских особ, полюбоваться претенциозным дворцом и погрузиться в Екатерининскую эпоху

Александр
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Александр – ваш гид
Музей-заповедник Царицыно — одно из лучших мест, где можно приятно прогуляться по ухоженным аллеям парка, вокруг грандиозного светомузыкального фонтана, вдоль каскадов прудов — и вместе с этим погрузиться в удивительную атмосферу 18 века.

Я расскажу вам о прошлом и настоящем парка, об архитекторе и его судьбе, о загадочных масонских знаках и многом другом.
750 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — метро Орехово
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У этой экскурсии15 отзывов
4.93
Усадьба Царицыно и её тайны
Усадьба Царицыно и её тайны

Что вас ожидает

Тропою великих
Начнем экскурсию от станции метро Орехово и по Большой липовой аллее мимо курганов вятичей направимся к Башне-руине, на которую вы сможете забраться по винтовой лестнице. У павильона Миловида полюбуемся прекрасным видом на залив пруда с искусственным островом. Далее, по «Утренней дорожке», созданной английским садовым мастером, направимся к Фигурным воротам, где вы увидите самую известную достопримечательность усадьбы — великолепный дворцовый ансамбль зодчих Баженова и Казакова. Обойдя весь комплекс, спустимся к плотине, разделяющей Царицынские пруды, и подойдем к грандиозному светомузыкальному фонтану. А завершим прогулку около центрального входа в музей-заповедник «Царицыно».

О хрониках усадьбы, веке Екатерины и тайных символах
За время прогулки вы проследите историю усадьбы Царицыно от времен, когда эти земли заселяли вятичи, периода расцвета дворцового комплекса в Екатерининскую эпоху — и до жизни усадьбы в настоящее время. Также познакомитесь с красивейшим архитектурным ансамблем императорской резиденции, в том числе Большим и Малым дворцами, Оперным и Хлебным домами, Кавалерскими корпусами и многим другим.
Вы предположите, почему Екатерине Великой не понравилась построенная Баженовым усадьба и какую роль здесь играли масоны; поищете масонские символы на зданиях и узнаете, в каком архитектурном стиле она построена.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста, семьям с детьми, а также всем любителям загадочных и нескучных историй.

Организационные детали

  • После экскурсии вы можете купить билеты в музеи усадьбы и посетить их самостоятельно
  • Также возможно проведение этой экскурсии в индивидуальном формате (подробности узнавайте в переписке)
Усадьба Царицыно и её тайны
Усадьба Царицыно и её тайны
Усадьба Царицыно и её тайны
Усадьба Царицыно и её тайны
Усадьба Царицыно и её тайны
Усадьба Царицыно и её тайны

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура — метро Орехово.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Александр
Александр
За последние несколько лет проживания в Москве, я настолько увлекся ее интересной историей, красивой архитектурой и огромным числом новых мест, которые можно открывать каждый день, что у меня появилось огромное желание рассказывать об этом вам. Я — профессиональный историк и археолог, специализируюсь на истории средневековой Руси. Мои экскурсии основаны исключительно на исторических фактах, и будут интересны и взрослым, и детям. Мои экскурсии для тех, кто любит ходить пешком, а не смотреть на город из окна автобуса.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 февраля 2020
Я благодарю Александра за знакомство с парком Царицыно! Это была очень интересная и познавательная экскурсия, а солнечная погода только добавила положительный эмоций! Александр остроумный и эрудированный гид, внимательный, хорошо информирован об истории и архитектуре! Рекомендую!
2 февраля 2020
Это просто класс! Мы довольны, остались только положительные эмоции:) Александр отличный гид, всё расскажет, всё покажет, поделиться необычными деталями. Очень понравилось, что были еще и иллюстрации к экскурсии. В парке Царицыно были впервые, и это то место, которое обязательно стоит посетить, приезжая в Москву. Рекомендуем!
14 декабря 2019
Александр провел очень интересную и познавательную экскурсию!👍
24 ноября 2019
Отличная экскурсия!!! Очень удачный и продуманный маршрут и остановки. Рекомендую посетить эту экскурсию тем, кто хочет провести время в прекрасном месте!!!
22 ноября 2019
Отличная и содержательная экскурсия. Узнали много интересного. Огромное спасибо Александру. Рекомендую!
2 ноября 2019
Огромное спасибо нашему гиду Александру за отличную экскурсию, которую не испортила даже холодная ветреная погода. Гид замечательный, рассказывает интересно и с юмором. Маршрут хорошо продуман. Экскурсия подойдёт для тех, кто не был раньше в Царицыно и предпочитает неутомительные пешие прогулки в небольших группах.
26 октября 2019
Экскурсия замечательная, мне понравилось! Очень благодарна Александру за хорошую организацию и интересную информацию. Осенний парк и дворцовый комплекс в отличном состоянии, хочется вернуться снова! Рекомендую всем к посещению!
26 октября 2019
Экскурсия нам понравилась!все было супер! Спасибо гиду👍 Рекомендуем!
25 октября 2019
Очень приятная историческая прогулка по парку с гидом. Не захотелось покинуть место по окочанию экскурсии. Узнала много нового и интереного. Очень благодарна Александру за то, что не отменил экскурсию, хотя была единственным участником. Получилось персональная программа! 5+
25 октября 2019
ОТЛИЧНО ПРОГУЛЯЛИСЬ ПО ЖИВОПИСНОМУ ОСЕННЕМУ ПАРКУ ПОД РАССКАЗ ГИДА, РЕКОМЕНДУЮ
Ещё 5 отзывов

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