Приглашаю на экскурсию ⛳ в музей-квартиру великой балерины Галины Улановой в высотку на Котельнической набережной. Там все сохранилось именно так, как было при ее жизни: антикварная мебель, балетный реквизит, сценические костюмы, картины Шагала и Бенуа.

Перед посещением музея прогулка 👣 по историческому району Москвы, который в древности назывался Кулишки. Вы узнаете историю 📖 строительства легендарной высотки, ее тайны и легенды.