Приглашаю на экскурсию ⛳ в музей-квартиру великой балерины Галины Улановой в высотку на Котельнической набережной. Там все сохранилось именно так, как было при ее жизни: антикварная мебель, балетный реквизит, сценические костюмы, картины Шагала и Бенуа.
Перед посещением музея прогулка 👣 по историческому району Москвы, который в древности назывался Кулишки. Вы узнаете историю 📖 строительства легендарной высотки, ее тайны и легенды.
Что входит
Экскурсия по городу
Билеты и экскурсия по музею
Фото в музее.
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Славянская площадь
Место завершения
🏁 Котельническая набережная, 1/15
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.