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В гости к балерине в высотку на Котельнической набережной

5
5 отзывов
Марина
Марина – Гид из Москвы
В Москве раскрылось множество талантов.

Один из них — балерина Галина Уланова.

Сразу же после переезда она получила квартиру на Котельнической набережной.

В ней она и прожила всю жизнь — сейчас здесь расположен музей 🖼.

Предлагаю приоткрыть завесу тайна и узнать, как жила великая балерина и как она проводила свое свободное время.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🖼Музеи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧘На выходные
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 400 ₽ за человека

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В гости к балерине в высотку на Котельнической набережной
В гости к балерине в высотку на Котельнической набережной

Что вы увидите

  • ул. Солянка
  • Храм Всех Святых на Кулишках
  • дом Московского Купеческого общества
  • Храм Пресвятой Богородицы на Стрелке
  • Сквер Пограничников
  • Воспитательный дом
  • кинотеатр "Иллюзион"
  • высотка на Котельнической набережной.
Приглашаю на экскурсию ⛳ в музей-квартиру великой балерины Галины Улановой в высотку на Котельнической набережной. Там все сохранилось именно так, как было при ее жизни: антикварная мебель, балетный реквизит, сценические костюмы, картины Шагала и Бенуа.
Перед посещением музея прогулка 👣 по историческому району Москвы, который в древности назывался Кулишки. Вы узнаете историю 📖 строительства легендарной высотки, ее тайны и легенды.
Что входит
  • Экскурсия по городу
  • Билеты и экскурсия по музею
  • Фото в музее.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Славянская площадь
Место завершения
🏁 Котельническая набережная, 1/15
В гости к балерине в высотку на Котельнической набережной
В гости к балерине в высотку на Котельнической набережной
В гости к балерине в высотку на Котельнической набережной
В гости к балерине в высотку на Котельнической набережной

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Марина
Марина
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5 отзывов оставили туристы

Марина проводит ещё 1 экскурсию

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