Если мы с Вами проследуем на ВДНХ, то увидим как величественную главную аллею, сопровождающую нас вдоль основной части выставки, так и множество дорожек и тропинок, теряющихся в глубине между павильонами и загадочно зовущих куда-то в уютные уголки. Точно так же и с историей 📖 возникновения, полюбившейся нам выставки, имеются основные этапы развития: идея создания, огромная стройка, трудности, испытания, взлеты и падения, и снова взлеты. Но кроме этого на здесь накопилось множество интересных загадок и деталей, которые делают этот объект по-настоящему интересным, таинственным и уютным. Разгадаем?
Мы поговорим как о причинах возникновения этого огромного арт-объекта (кто был инициатором, почему выбрали именно это место и что вообще этой выставкой хотели сказать), о нелегкой истории (кто был награжден, а чьи жизни оборвались во время великой стройки социализма), о том как кардинально поменялась структура ВДНХ в результате двух больших перестроек выставки (1954 и 60-е годы), о том что осталось от изначального облика.
Но кроме очень сильной истории есть множество загадок, которые мы в силах с вами разгадать. На выставке осталось очень много противоречий, которые стоит подметить:
- почему на белоснежном павильоне “Армения” красуется девушка азиатской внешности?
- каким двум растительным культурам был посвящен изначально павильон “Геология”?
- в каком городе первоначально была собрана скульптура “Рабочий и колхозница”?
- что возвышалось над площадью Механизации (Промышленности) на месте макета ракеты Восток в 1939 году?
- почему именно 16 девушек водят хоровод в центре фонтана ⛲ “Дружба народов” и кто она эта таинственная 16-ая незнакомка?
- какое экзотическое растение вдохновило скульптора на создание фонтана “Золотой колос”?
- Обо всем этом я Вам расскажу.
- Мы также улыбнемся мифам и легендам, которые витают над ВДНХ.
- А в самом конце мы с вами узнаем на какие идеи, а иногда даже творческие безумства вдохновляла выставка наших с вами современников.
- В общем если у Вас пытливый ум, Вы любите прогулки и слово “история” для Вас не пустой звук – приходите, нам будет о чем с Вами поговорить.