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ВДНХ: история и загадки великого достояния республики

Татьяна К.
Татьяна К. – Гид из Москвы
ВДНХ: история и загадки великого достояния республики
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 600 ₽ за человека

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ВДНХ: история и загадки великого достояния республики
ВДНХ: история и загадки великого достояния республики

Что вы увидите

  • Фонтаны: Дружба народов, Каменный цветок, Золотой колос
  • ипподром
  • павильоны: Мясная промышленность, Геология, Космос, Армения и многие другие (посещение платных выставок данный павильонов не входит в программу)
  • первоначальный главный вход выставки, построенный в 1939 году.
Если мы с Вами проследуем на ВДНХ, то увидим как величественную главную аллею, сопровождающую нас вдоль основной части выставки, так и множество дорожек и тропинок, теряющихся в глубине между павильонами и загадочно зовущих куда-то в уютные уголки. Точно так же и с историей 📖 возникновения, полюбившейся нам выставки, имеются основные этапы развития: идея создания, огромная стройка, трудности, испытания, взлеты и падения, и снова взлеты. Но кроме этого на здесь накопилось множество интересных загадок и деталей, которые делают этот объект по-настоящему интересным, таинственным и уютным. Разгадаем?
Мы поговорим как о причинах возникновения этого огромного арт-объекта (кто был инициатором, почему выбрали именно это место и что вообще этой выставкой хотели сказать), о нелегкой истории (кто был награжден, а чьи жизни оборвались во время великой стройки социализма), о том как кардинально поменялась структура ВДНХ в результате двух больших перестроек выставки (1954 и 60-е годы), о том что осталось от изначального облика.

Но кроме очень сильной истории есть множество загадок, которые мы в силах с вами разгадать. На выставке осталось очень много противоречий, которые стоит подметить:

  • почему на белоснежном павильоне “Армения” красуется девушка азиатской внешности?
  • каким двум растительным культурам был посвящен изначально павильон “Геология”?
  • в каком городе первоначально была собрана скульптура “Рабочий и колхозница”?
  • что возвышалось над площадью Механизации (Промышленности) на месте макета ракеты Восток в 1939 году?
  • почему именно 16 девушек водят хоровод в центре фонтана ⛲ “Дружба народов” и кто она эта таинственная 16-ая незнакомка?
  • какое экзотическое растение вдохновило скульптора на создание фонтана “Золотой колос”?
  • Обо всем этом я Вам расскажу.
  • Мы также улыбнемся мифам и легендам, которые витают над ВДНХ.
  • А в самом конце мы с вами узнаем на какие идеи, а иногда даже творческие безумства вдохновляла выставка наших с вами современников.
  • В общем если у Вас пытливый ум, Вы любите прогулки и слово “история” для Вас не пустой звук – приходите, нам будет о чем с Вами поговорить.
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 из метро ВДНХ по указателям к ВВЦ (ВДНХ)
Место завершения
🏁 Окончание на терртиории выставки у павильона Геология (минту пешком до метро по терртиории выставки)
ВДНХ: история и загадки великого достояния республики
ВДНХ: история и загадки великого достояния республики
ВДНХ: история и загадки великого достояния республики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна К.
Татьяна К.
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Татьяна К. проводит ещё 1 экскурсию

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