Если мы с Вами проследуем на ВДНХ, то увидим как величественную главную аллею, сопровождающую нас вдоль основной части выставки, так и множество дорожек и тропинок, теряющихся в глубине между павильонами и загадочно зовущих куда-то в уютные уголки. Точно так же и с историей 📖 возникновения, полюбившейся нам выставки, имеются основные этапы развития: идея создания, огромная стройка, трудности, испытания, взлеты и падения, и снова взлеты. Но кроме этого на здесь накопилось множество интересных загадок и деталей, которые делают этот объект по-настоящему интересным, таинственным и уютным. Разгадаем?

Мы поговорим как о причинах возникновения этого огромного арт-объекта (кто был инициатором, почему выбрали именно это место и что вообще этой выставкой хотели сказать), о нелегкой истории (кто был награжден, а чьи жизни оборвались во время великой стройки социализма), о том как кардинально поменялась структура ВДНХ в результате двух больших перестроек выставки (1954 и 60-е годы), о том что осталось от изначального облика.

Но кроме очень сильной истории есть множество загадок, которые мы в силах с вами разгадать. На выставке осталось очень много противоречий, которые стоит подметить: