Исследуя территорию музея-заповедника, мы погрузимся в историю 📖 возникновения первых поселений в этой необыкновенно красивой местности, восхитимся искусно устроенным каскадом царицынских прудов и насыпных островов, полюбуемся самым крупным светомузыкальным фонтаном Столицы ⭐️ проникнемся великолепием архитектурных изысков резиденции императрицы, ознакомимся с непростой биографией величайших русских архитекторов – Василия Ивановича Баженова и Матвея Фёдоровича Казакова и познаем тонкости их взаимоотношений с самой Великой Екатериной.
В процессе экскурсии 🧭, мы ознакомимся с леденящими кровь легендами о мистических тайнах этих мест, попробуем разгадать главный секрет Московской императорской усадьбы и поговорим о романтике взаимоотношений Государыни и её фаворита – светлейшего князя Потёмкина.
Объекты показа:
В рамках экскурсионной программы мы:
познакомимся с объектами архитектурного ансамбля музея-заповедника «Царицыно»;
прогуляемся по Царицынской плотине;
разберёмся в особенностях устройства Большого и Среднего царицынских прудов;
узнаем как выглядели искусственные острова царицынского комплекса при предыдущих владельцах этих мест;
исследуем Первый, Второй и Третий кавалерские корпуса;
поговорим о судьбе необыкновенных построек, принадлежащих гениальной архитектурной фантазии Василия Ивановича Баженова: Хлебном доме, Малом и Среднем дворцах;
выясним отчего Главный дворец усадьбы так сильно отличается от остальных строений резиденции;
изучим макеты дворцово-паркового комплекса и подивимся тому, каким мог стать ансамбль усадьбы, когда бы архитектором оставался любимец императрицы – Баженов;
совершим прогулку 👣 по Фигурному мосту и Большому мосту через овраг;
осмотрим фундаменты Крестообразного и Шестигранного домиков, Камер-Юнфарского корпуса и Большого Кавалерского дворца;
проясним причины сохранения на территории комплекса храма Иконы Божией Матери Живоносный Источник, отличного по своему архитектурному убранству от других построек усадьбы;
подивимся тому, как изначально были украшены Виноградные ворота, открывающие путь к парковой части заповедника.
Что входит
Услуги экскурсовода
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Царицынская плотина
Место завершения
🏁 Виноградные ворота на территории музея-заповедника «Царицыно».
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.