Лера Б. – Гид из Москвы

Мы отправимся в Царицыно, чтобы увидеть и понять роскошную архитектуру XVIII века.



Мы прогуляемся по этим местам, увидим самые яркие и самые значимые здания.



А также выясним, как могла бы выглядеть усадьба, если бы события сложились немного иначе.



Я расскажу историю 📖 усадьбы с самого начала и до наших дней и поведаю самые пугающие легенды о мистических тайнах этих мест.