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«Загадки Царицыно. Московский секрет Государыни императрицы... »

5
7 отзывов
Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Мы отправимся в Царицыно, чтобы увидеть и понять роскошную архитектуру XVIII века.

Мы прогуляемся по этим местам, увидим самые яркие и самые значимые здания.

А также выясним, как могла бы выглядеть усадьба, если бы события сложились немного иначе.

Я расскажу историю 📖 усадьбы с самого начала и до наших дней и поведаю самые пугающие легенды о мистических тайнах этих мест.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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«Загадки Царицыно. Московский секрет Государыни императрицы... »
«Загадки Царицыно. Московский секрет Государыни императрицы... »

Что вы увидите

  • Царицыно

Что вас ожидает:

  • Исследуя территорию музея-заповедника, мы погрузимся в историю 📖 возникновения первых поселений в этой необыкновенно красивой местности, восхитимся искусно устроенным каскадом царицынских прудов и насыпных островов, полюбуемся самым крупным светомузыкальным фонтаном Столицы ⭐️ проникнемся великолепием архитектурных изысков резиденции императрицы, ознакомимся с непростой биографией величайших русских архитекторов – Василия Ивановича Баженова и Матвея Фёдоровича Казакова и познаем тонкости их взаимоотношений с самой Великой Екатериной.
  • В процессе экскурсии 🧭, мы ознакомимся с леденящими кровь легендами о мистических тайнах этих мест, попробуем разгадать главный секрет Московской императорской усадьбы и поговорим о романтике взаимоотношений Государыни и её фаворита – светлейшего князя Потёмкина.

Объекты показа:

    В рамках экскурсионной программы мы:

    • познакомимся с объектами архитектурного ансамбля музея-заповедника «Царицыно»;
    • прогуляемся по Царицынской плотине;
    • разберёмся в особенностях устройства Большого и Среднего царицынских прудов;
    • узнаем как выглядели искусственные острова царицынского комплекса при предыдущих владельцах этих мест;
    • исследуем Первый, Второй и Третий кавалерские корпуса;
    • поговорим о судьбе необыкновенных построек, принадлежащих гениальной архитектурной фантазии Василия Ивановича Баженова: Хлебном доме, Малом и Среднем дворцах;
    • выясним отчего Главный дворец усадьбы так сильно отличается от остальных строений резиденции;
    • изучим макеты дворцово-паркового комплекса и подивимся тому, каким мог стать ансамбль усадьбы, когда бы архитектором оставался любимец императрицы – Баженов;
    • совершим прогулку 👣 по Фигурному мосту и Большому мосту через овраг;
    • осмотрим фундаменты Крестообразного и Шестигранного домиков, Камер-Юнфарского корпуса и Большого Кавалерского дворца;
    • проясним причины сохранения на территории комплекса храма Иконы Божией Матери Живоносный Источник, отличного по своему архитектурному убранству от других построек усадьбы;
    • подивимся тому, как изначально были украшены Виноградные ворота, открывающие путь к парковой части заповедника.
    Что входит
    • Услуги экскурсовода
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало
    🚩 Царицынская плотина
    Место завершения
    🏁 Виноградные ворота на территории музея-заповедника «Царицыно».
    «Загадки Царицыно. Московский секрет Государыни императрицы... »
    «Загадки Царицыно. Московский секрет Государыни императрицы... »
    «Загадки Царицыно. Московский секрет Государыни императрицы... »
    «Загадки Царицыно. Московский секрет Государыни императрицы... »
    «Загадки Царицыно. Московский секрет Государыни императрицы... »

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Лера Б.
    Лера Б.
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    7 отзывов оставили туристы

    Лера Б. проводит ещё 5 экскурсий

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