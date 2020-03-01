Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Дмитров — младший брат Москвы

Открыть увлекательную историю древнерусского города Великих Князей

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Куда съездить на день из Москвы? Самобытный Дмитров на реке Яхрома — один из лучших ответов на этот вопрос.

Приглашаю вас погулять по его красивым площадям, изучить церкви и монастыри, забраться на высокие валы и найти старинные дома.

Вы вспомните русских князей, узнаете о Дмитрове как защитнике Москвы и о его современной жизни.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в городе Дмитров
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Дмитров — младший брат Москвы
Дмитров — младший брат Москвы

Что вас ожидает

Святыни, валы и улочки Дмитрова
За 2 часа мы успеем обойти главные достопримечательности уютного города. Погуляем по территории древнего Дмитровского кремля, где держали оборону русские воины, и посетим белоснежный Успенский собор 16 века — здесь сохранился дивный резной иконостас. Дальше по плану Борисоглебский монастырь — старинное, намоленное и умиротворенное место с интересной судьбой. А еще погуляем по парку «Подлипичье» и поговорим о его связи с красивейшей Казанской церковью 18 века.

Если захотите, можно также посетить музей «Дмитровский Кремль», дом-музей Кропоткина и даже музей Лягушки с коллекцией, собранной любителями этих земноводных!

Прогулка сквозь века Дмитрова
На фоне старинных «брендов» города я расскажу о его пути от основания до наших дней. Вы узнаете, кем были Дмитрий Солунский и князь Всеволод, как они связаны с Дмитровом и друг с другом. Услышите, где в городе находится памятник с фамилией генерала-предателя Власова и что роднит Дмитров, Звенигород и Москву.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается уже в Дмитрове, куда вам нужно добраться самостоятельно
  • Возможен трансфер из Москвы и ближайшего Подмосковья (по предварительной договорённости)
  • Посещение платных музеев по желанию. Входные билеты не включены в стоимость.
Дмитров — младший брат Москвы
Дмитров — младший брат Москвы
Дмитров — младший брат Москвы
Дмитров — младший брат Москвы
Дмитров — младший брат Москвы
Дмитров — младший брат Москвы
Дмитров — младший брат Москвы
Дмитров — младший брат Москвы
Дмитров — младший брат Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в городе Дмитров.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Занимаюсь любимым делом для себя и близких мне людей. А теперь приглашаю и вас на мои экскурсии по Москве и ее пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест, где каждый искушенный, или не очень, путешественник почерпнет для себя что-то новое и интересное. Всегда готов разработать маршрут с учетом ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!
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