Экскурсия по Киевскому вокзалу

Исследовать эффектное здание в деталях и услышать его истории

Киевский вокзал — пожалуй, самый интересный из московских для изучения.

Даже если вы видели это здание бесчисленное количество раз, на экскурсии вы откроете его для себя с новой стороны.

Познакомитесь с особенностями архитектуры и интерьерами, поймете, как и почему отличаются залы, расшифруете символику и технические решения.
Экскурсия по Киевскому вокзалу
Экскурсия по Киевскому вокзалу
Экскурсия по Киевскому вокзалу
Экскурсия по Киевскому вокзалу
Экскурсия по Киевскому вокзалу
Экскурсия по Киевскому вокзалу

Что вас ожидает

Хроники места

Мы начнем с площади Киевского вокзала — вы узнаете, как этот уголок города менялся с годами и почему. Затем я расскажу о строительстве самого здания, поделюсь курьезными и необычными случаями из жизни этого вокзала. Конечно, обратим внимание на его внешний облик. Что символизируют скульптуры? Как заводят часы на вокзальной башне? Об этом и других любопытных деталях — на экскурсии.

Киевский вокзал изнутри

Мы осмотрим пассажирские залы и бывший ресторан, разберемся в устройстве огромного дебаркадера и обсудим, почему его конструкция стала прорывом для своего времени. Вы найдете отголоски дореволюционной России и детали советского декора. Раскроете, почему на вокзале есть классовое разделение, кто «наблюдает» за пассажирами, где находятся путевые музы и даже как вокзал связан с Наполеоном.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Киевская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Оксана
Оксана
Дорогие друзья, я лицензированный экскурсовод в Москве (аккредитация Ассоциации гидов и переводчиков), коренная москвичка, москвовед. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Москве на русском, сербском и хорватском языках. Работаю с командой профессиональных увлечённых гидов. На экскурсиях мы откроем вам тайны, о которых знает не каждый москвич. Любим свой город, любим знакомить гостей с нашей прекрасной столицей. Кремль, Красная площадь, Китай-город, Замоскворечье, усадьбы и дворцы — про эти и другие места мы расскажем вам то, что не найти в справочнике, книге или интернете. По признанию гостей, после наших экскурсий они открывают для себя новую Москву — красивый современный город с богатейшей историей. Обзорные экскурсии проводим на собственном транспорте: микроавтобусе Hunday Grand Starex (7 пассажиров) или на автомобиле Mercedes A класса (2-3 пассажира). По вашему желанию экскурсии могут дополнить фотографии, сделанные профессиональным фотографом.
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