Что вас ожидает

Хроники места

Мы начнем с площади Киевского вокзала — вы узнаете, как этот уголок города менялся с годами и почему. Затем я расскажу о строительстве самого здания, поделюсь курьезными и необычными случаями из жизни этого вокзала. Конечно, обратим внимание на его внешний облик. Что символизируют скульптуры? Как заводят часы на вокзальной башне? Об этом и других любопытных деталях — на экскурсии.

Киевский вокзал изнутри

Мы осмотрим пассажирские залы и бывший ресторан, разберемся в устройстве огромного дебаркадера и обсудим, почему его конструкция стала прорывом для своего времени. Вы найдете отголоски дореволюционной России и детали советского декора. Раскроете, почему на вокзале есть классовое разделение, кто «наблюдает» за пассажирами, где находятся путевые музы и даже как вокзал связан с Наполеоном.