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Из Москвы во Владимир (Боголюбово)

4.6
7 отзывов
Кругозор
Кругозор – Гид из Москвы
Отправляемся в древнюю столицу Руси — Владимир.

Вы увидите знаменитые белокаменные храмы и сокровища великокняжеской резиденции Боголюбово.

Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с Успенским и Дмитриевским соборами, Свято-Боголюбским монастырем и прогуляетесь 👣 по Боголюбскому лугу к церкви Покрова-на-Нерли - символу России по признанию ЮНЕСКО.
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  • 👥Групповая
  • 🧘На выходные
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 2 460 ₽ за человека

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Из Москвы во Владимир (Боголюбово)
Из Москвы во Владимир (Боголюбово)

Что вы увидите

  • Боголюбово:
  • посещение Свято-Боголюбского монастыря - бывшей резиденции князя Андрея Боголюбского
  • Церковь Покрова-на-Нерли – символ России (пешая прогулка в благоприятные погодные условия, внешний осмотр)
  • Владимир:
  • Успенский собор с фресками Андрея Рублева (интерьеры)
  • Дмитриевский собор (внешний осмотр)
  • Золотые Ворота (посещение музея и диорамы)
  • прогулка по пешеходной Георгиевской улице (в свободное время)
Владимир - древняя столица ⭐️ Руси и средоточие народной памяти.
Достопримечательности Владимира – всемирно признанные шедевры древнерусского зодчества, послания наших далеких предков, зашифрованные в камне и редкие образцы их вечного искусства!
Владимиро-Суздальская архитектурная школа в мире признана уникальной, и целый ряд памятников древнерусского зодчества Владимирской области внесены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как Белокаменные памятники Владимира и Суздаля.
Белокаменный Успенскийсобор, возведенный князем Андреем Боголюбским в 1160 году, был самым главным храмом Северо-Восточной Руси и даже резиденцией митрополита. После нападения монголо-татар собор сильно пострадал, но в начале XV века, пострадавшие от пожара настенные фрески Успенского собора восстанавливают знаменитые иконописцы – Андрей Рублев и Даниил Черный. Фрески сохранились до сих пор. В 1918 году под слоем штукатурки были обнаружены подлинные фрески со сценами Страшного Суда.
Вы полюбуетесь и самым знаменитым памятником Владимира – Золотыми Воротами. Несмотря на то, что до наших дней Золотые ворота сохранились частично, они и по сию пору поражают своей мощью, красотой и великолепием.
Боголюбово - дворцовая резиденция храбрейшего и мудрейшего русского князя Андрея Боголюбского. Именно из Боголюбова «некоронованный царь Руси» вершил великие дела по объединению разрозненных княжеств под единой властью. Сейчас дворцовая резиденция князя – красивейший действующий Свято-Боголюбский женский монастырь, в котором мы насладимся красотой Палат Андрея Боголюбского и посетим древнейший собор Рождества Пресвятой Богородицы.
К юго-востоку от Боголюбова, на холме посреди бескрайнего поля, у места впадения Клязьмы в Нерль, стоит одинокая белоснежная церковь ⛪ Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли, построенная в 1165 году. Эта церковь не только самая значимая из достопримечательностей 🏛️ Владимира. Это – символ России по признанию ЮНЕСКО. Шедевр мирового каменного храмового зодчества и вершина творчества владимиро-суздальских мастеров, церковь Покрова на Нерли самый лиричный памятник архитектуры, образец гармонии и «поэма в камне». Сегодня вы сможете вблизи насладиться красотой невероятного шедевра и благодатью удивительного святого уголка Руси, близкого и дорогого для сердца каждого русского патриота.
Что входит
  • транспортное обслуживание (автобус - иномарка)
  • путевая информация
  • входные билеты в музеи
  • услуги гида-сопровождающего.
Что не входит
  • Доплата за иностранного гражданина (выбирается дополнительно к основному билету)
  • Обед (выбирается дополнительно по желанию)
Начало и место завершения
🚩 ст. метро «Шоссе энтузиастов».
Из Москвы во Владимир (Боголюбово)
Из Москвы во Владимир (Боголюбово)
Из Москвы во Владимир (Боголюбово)
Из Москвы во Владимир (Боголюбово)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кругозор
Кругозор
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7 отзывов оставили туристы

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