Владимир - древняя столица ⭐️ Руси и средоточие народной памяти.

Достопримечательности Владимира – всемирно признанные шедевры древнерусского зодчества, послания наших далеких предков, зашифрованные в камне и редкие образцы их вечного искусства!

Владимиро-Суздальская архитектурная школа в мире признана уникальной, и целый ряд памятников древнерусского зодчества Владимирской области внесены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как Белокаменные памятники Владимира и Суздаля.

Белокаменный Успенскийсобор, возведенный князем Андреем Боголюбским в 1160 году, был самым главным храмом Северо-Восточной Руси и даже резиденцией митрополита. После нападения монголо-татар собор сильно пострадал, но в начале XV века, пострадавшие от пожара настенные фрески Успенского собора восстанавливают знаменитые иконописцы – Андрей Рублев и Даниил Черный. Фрески сохранились до сих пор. В 1918 году под слоем штукатурки были обнаружены подлинные фрески со сценами Страшного Суда.

Вы полюбуетесь и самым знаменитым памятником Владимира – Золотыми Воротами. Несмотря на то, что до наших дней Золотые ворота сохранились частично, они и по сию пору поражают своей мощью, красотой и великолепием.

Боголюбово - дворцовая резиденция храбрейшего и мудрейшего русского князя Андрея Боголюбского. Именно из Боголюбова «некоронованный царь Руси» вершил великие дела по объединению разрозненных княжеств под единой властью. Сейчас дворцовая резиденция князя – красивейший действующий Свято-Боголюбский женский монастырь, в котором мы насладимся красотой Палат Андрея Боголюбского и посетим древнейший собор Рождества Пресвятой Богородицы.

К юго-востоку от Боголюбова, на холме посреди бескрайнего поля, у места впадения Клязьмы в Нерль, стоит одинокая белоснежная церковь ⛪ Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли, построенная в 1165 году. Эта церковь не только самая значимая из достопримечательностей 🏛️ Владимира. Это – символ России по признанию ЮНЕСКО. Шедевр мирового каменного храмового зодчества и вершина творчества владимиро-суздальских мастеров, церковь Покрова на Нерли самый лиричный памятник архитектуры, образец гармонии и «поэма в камне». Сегодня вы сможете вблизи насладиться красотой невероятного шедевра и благодатью удивительного святого уголка Руси, близкого и дорогого для сердца каждого русского патриота.