Любимая столица« - на люкс-теплоходе »Соболь

Речная прогулка от Москва-Сити до Крымского моста и обратно с сервисом на борту

В путешествии на комфортабельном теплоходе вместимостью до 100 человек вы отправитесь в двухчасовой круиз по живописным излучинам Москвы-реки.

Полюбуетесь видами на современные небоскребы и сталинские высотки, природные заказники и старинные обители.

А если пожелаете, на борту вам подадут обед или ужин с напитками — соответствующий тип билета вы можете выбрать при бронировании.
Любимая столица« - на люкс-теплоходе »Соболь
Любимая столица« - на люкс-теплоходе »Соболь
Любимая столица« - на люкс-теплоходе »Соболь
Любимая столица« - на люкс-теплоходе »Соболь
Любимая столица« - на люкс-теплоходе »Соболь
Любимая столица« - на люкс-теплоходе »Соболь
Любимая столица« - на люкс-теплоходе »Соболь
Любимая столица« - на люкс-теплоходе »Соболь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Речная прогулка — от делового центра до парка Горького

Поездка на теплоходе украсит любой день и подарит романтическое настроение. Рассекая по волнам Москвы-реки, вы увидите столицу во всем ее многообразии: оцените фасады зданий-символов разных эпох, насладитесь лесными чащами у подножия главного университета страны и пейзажами самого посещаемого парка города. На борту двухпалубного корабля есть места с открытыми и закрытыми площадками, также к вашим услугам ресторан.

Маршрут прогулки

Причал «Международная выставка» (Экспоцентр, Москва-Сити) — Центр международной торговли — Дом Правительства России — Правительство Москвы — гостиница Украина — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — стадион Лужники — церковь Св. Троицы на Воробьевых горах — МГУ — Нескучный сад — Президиум РАН — церковь Св. Николая Чудотворца в Хамовниках — Крымский мост и обратно в сторону Экспоцентра.

Меню обеда/ужина (опционально)

  • Холодные закуски: салат «Мечта капитана» (листья салата, томаты, перец болгарский, огурцы, зелень, с фирменной заправкой) или закуска пикантная «Юнга» (соленые огурцы, морковь, пикантная капуста).
  • Горячее блюдо на выбор: шашлык ассорти (свинина, курица) с соусом; запеченная куриная грудка «Нежность» под сливочно-сырной шубкой; куриная грудка, перец болгарский, томаты, сыр, сливки.
  • Десерт: пирожное «Медовик»
  • Горячий напиток на выбор: чай или кофе.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Соболь» вместимостью до 100 человек
  • Шеф-повар оставляет за собой право вносить изменения в меню с сохранением объема и качества блюд
  • Алкогольные напитки (кроме пенных) можно принести с собой (обязательно при себе иметь чек из магазина). Безалкогольные напитки и продукты питания приносить с собой не разрешается.
  • Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения (9 мая, 12 июня, День города)
  • Прогулку в отдельной кают-компании с кондиционером на 10 человек необходимо бронировать заранее

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Международная выставка»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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