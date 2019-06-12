В путешествии на комфортабельном теплоходе вместимостью до 100 человек вы отправитесь в двухчасовой круиз по живописным излучинам Москвы-реки. Полюбуетесь видами на современные небоскребы и сталинские высотки, природные заказники и старинные обители. А если пожелаете, на борту вам подадут обед или ужин с напитками — соответствующий тип билета вы можете выбрать при бронировании.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Речная прогулка — от делового центра до парка Горького

Поездка на теплоходе украсит любой день и подарит романтическое настроение. Рассекая по волнам Москвы-реки, вы увидите столицу во всем ее многообразии: оцените фасады зданий-символов разных эпох, насладитесь лесными чащами у подножия главного университета страны и пейзажами самого посещаемого парка города. На борту двухпалубного корабля есть места с открытыми и закрытыми площадками, также к вашим услугам ресторан.

Маршрут прогулки

Причал «Международная выставка» (Экспоцентр, Москва-Сити) — Центр международной торговли — Дом Правительства России — Правительство Москвы — гостиница Украина — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — стадион Лужники — церковь Св. Троицы на Воробьевых горах — МГУ — Нескучный сад — Президиум РАН — церковь Св. Николая Чудотворца в Хамовниках — Крымский мост и обратно в сторону Экспоцентра.

Меню обеда/ужина (опционально)

Холодные закуски: салат «Мечта капитана» (листья салата, томаты, перец болгарский, огурцы, зелень, с фирменной заправкой) или закуска пикантная «Юнга» (соленые огурцы, морковь, пикантная капуста).

Горячее блюдо на выбор: шашлык ассорти (свинина, курица) с соусом; запеченная куриная грудка «Нежность» под сливочно-сырной шубкой; куриная грудка, перец болгарский, томаты, сыр, сливки.

Десерт: пирожное «Медовик»

Горячий напиток на выбор: чай или кофе.

Организационные детали