Индивидуальные экскурсии по Москве

Виды на ваш вкус
В нашей «коллекции» доступы на 50 крыш: на некоторых открываются урбанистические панорамы, на других на первый план выходят исторические достопримечательности. Мы заранее обсудим ваши пожелания, и я предложу одну из подходящих крыш. Например, с такими видами:
Безопасность и нескучный диалог
Каждый наш гид давно проводит прогулки по крышам и сделает ваше приключение комфортным — главное соблюдать озвученные правила. А еще мы, конечно, поговорим о городе: без сухих энциклопедических данных, но с интересными фактами о достопримечательностях, о биографии Москвы, о её устройстве и столичном ритме жизни.
Дополнительные предложения