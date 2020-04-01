Индивидуальные экскурсии по Москве

Что вас ожидает

Виды на ваш вкус

В нашей «коллекции» доступы на 50 крыш: на некоторых открываются урбанистические панорамы, на других на первый план выходят исторические достопримечательности. Мы заранее обсудим ваши пожелания, и я предложу одну из подходящих крыш. Например, с такими видами:

Москва-Сити вблизи

Стадион Лужники, Москва-Сити и Новодевичий монастырь

Красная площадь

Сталинские высотки — пересчитаем все 7 штук

Киевская площадь и мост Богдана Хмельницкого через Моску-реку

Новый Арбат с домами-книгами

Безопасность и нескучный диалог

Каждый наш гид давно проводит прогулки по крышам и сделает ваше приключение комфортным — главное соблюдать озвученные правила. А еще мы, конечно, поговорим о городе: без сухих энциклопедических данных, но с интересными фактами о достопримечательностях, о биографии Москвы, о её устройстве и столичном ритме жизни.