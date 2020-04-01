Индивидуальные экскурсии по Москве

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Полюбоваться панорамами вашей мечты

Алексей
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Алексей – представитель гидов
Тем, кого тоже манят городские пейзажи с высоты, я покажу Москву, которую вы еще не видели.

Вы выберете крышу из нашего большого списка: например, полюбуетесь огнями вечерней Москва-Сити или яркими кремлевскими звездами, семью сталинскими высотками или Новым Арбатом.

Красиво, интересно, безопасно и в любое время суток!
1300 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 20 человек
Можно с детьми
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Moscow-top. Экскурсия по крышам
Moscow-top. Экскурсия по крышам

Что вас ожидает

Виды на ваш вкус
В нашей «коллекции» доступы на 50 крыш: на некоторых открываются урбанистические панорамы, на других на первый план выходят исторические достопримечательности. Мы заранее обсудим ваши пожелания, и я предложу одну из подходящих крыш. Например, с такими видами:

  • Москва-Сити вблизи
  • Стадион Лужники, Москва-Сити и Новодевичий монастырь
  • Красная площадь
  • Сталинские высотки — пересчитаем все 7 штук
  • Киевская площадь и мост Богдана Хмельницкого через Моску-реку
  • Новый Арбат с домами-книгами

Безопасность и нескучный диалог
Каждый наш гид давно проводит прогулки по крышам и сделает ваше приключение комфортным — главное соблюдать озвученные правила. А еще мы, конечно, поговорим о городе: без сухих энциклопедических данных, но с интересными фактами о достопримечательностях, о биографии Москвы, о её устройстве и столичном ритме жизни.

Организационные детали

  • Стоимость указана за посещение 1 крыши. Если вы хотите посетить больше, то цена оговаривается индивидуально.
  • Во время экскурсии вы должны строго следовать всем указаниям гида
  • Пожалуйста, предупредите, если с вами будут дети
  • Выбирайте удобную одежду и нескользящую обувь без каблука
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные предложения

  • Фотосессия на крыше: профессиональный гид-фотограф; свыше 100 оригинальных фото и 15 с ретушью. Стоимость — от 4000 руб.
  • Романтическое свидание на крыше: вечер при свечах, корзина фруктов, бутылка вина, шампанского или сока; услуги саксофониста по запросу. Гид проводит вас на крышу, оставит наедине и заберет после звонка. Стоимость — от 5500 руб.
  • Организация праздника на крыше: девичника, дня рождения, мастер-класса и т.д. Стоимость — от 2000 руб. с человека
Moscow-top. Экскурсия по крышам
Moscow-top. Экскурсия по крышам
Moscow-top. Экскурсия по крышам
Moscow-top. Экскурсия по крышам
Moscow-top. Экскурсия по крышам
Moscow-top. Экскурсия по крышам
Moscow-top. Экскурсия по крышам
Moscow-top. Экскурсия по крышам
Moscow-top. Экскурсия по крышам
Moscow-top. Экскурсия по крышам
Moscow-top. Экскурсия по крышам
Moscow-top. Экскурсия по крышам
Moscow-top. Экскурсия по крышам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Гид по Москве с 2015 года. Безумно нравятся виды столицы с высоты и общение с единомышленниками. Работаю с командой — мы проводим прогулки в Москве, Петербурге и Казани. Будем рады всем, кто тоже любит крыши!
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