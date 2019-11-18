Музей-панорама «Бородинская битва»: билет и аудиоэкскурсия

Музей-панорама «Бородинская битва»

Музей-панорама «Бородинская битва»: билет и аудиоэкскурсия
Музей-панорама «Бородинская битва»: билет и аудиоэкскурсия
Музей-панорама «Бородинская битва»: билет и аудиоэкскурсия
Музей-панорама «Бородинская битва»: билет и аудиоэкскурсия
Музей-панорама «Бородинская битва»: билет и аудиоэкскурсия
Музей-панорама «Бородинская битва»: билет и аудиоэкскурсия
Музей-панорама «Бородинская битва»: билет и аудиоэкскурсия
Музей-панорама «Бородинская битва»: билет и аудиоэкскурсия

Что вы увидите 🤩

  • Музей-панорама «Бородинская битва»
  • Полотно Франца Рубо «Бородинская битва»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Музей-панорама «Бородинская битва» гордится уникальной экспозицией. Подобных действующих музеев-панорам всего шестьдесят в мире. В России находятся ещё четыре панорамы, кроме Москвы ещё в Волгограде, Севастополе и Хабаровске.
«Бородинская панорама» пользуется особой любовью москвичей. Посетители на экспозиции наглядно и понятно узнают историю войны 1812 года. Главный экспонат - огромное полотно Франца Алексеевича Рубо рассказывает о важном событии войны – Бородинской битве или битве за Москву.
Пройдя по залам музея, вы поближе познакомитесь с императорами, генералами и маршалами, офицерами и партизанами. Вы оцените и сравните военную форму русских и французских солдат.
Станете свидетелями Бородинского сражения, окажетесь в деревне Семёновская, увидите Багратионовы флеши и самих главнокомандующих битвой – Наполеона и Кутузова. Вам предстоит заглянуть и в полевой госпиталь, куда привезли смертельно раненого Багратиона.
Экспозиция музея расскажет о пожаре Москвы, об отступлении Великой Армии и последнем сражении у переправы через реку Березина.
В конце экскурсии произошедшие более двухсот лет назад события станут для вас близкими и понятными. Вы погрузитесь в славные и трагические для России дни 1812 года.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Билет в музей-панораму «Бородинская битва»
  • Интерактивные аудиоэкскурсии в приложении WeGoTrip
  • Подробная навигация, в какой точке панорамы лучше встать, чтобы увидеть ключевые моменты
Что не входит?
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кутузовский проспект, 38 строение 1
Завершение: Музей-панорама "Бородинская битва"
Что важно знать?
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ.
  • Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылками для доступа к экскурсиям и билету.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме пятницы
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме пятницы

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