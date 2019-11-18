Музей-панорама «Бородинская битва» гордится уникальной экспозицией. Подобных действующих музеев-панорам всего шестьдесят в мире. В России находятся ещё четыре панорамы, кроме Москвы ещё в Волгограде, Севастополе и Хабаровске.

«Бородинская панорама» пользуется особой любовью москвичей. Посетители на экспозиции наглядно и понятно узнают историю войны 1812 года. Главный экспонат - огромное полотно Франца Алексеевича Рубо рассказывает о важном событии войны – Бородинской битве или битве за Москву.

Пройдя по залам музея, вы поближе познакомитесь с императорами, генералами и маршалами, офицерами и партизанами. Вы оцените и сравните военную форму русских и французских солдат.

Станете свидетелями Бородинского сражения, окажетесь в деревне Семёновская, увидите Багратионовы флеши и самих главнокомандующих битвой – Наполеона и Кутузова. Вам предстоит заглянуть и в полевой госпиталь, куда привезли смертельно раненого Багратиона.

Экспозиция музея расскажет о пожаре Москвы, об отступлении Великой Армии и последнем сражении у переправы через реку Березина.

В конце экскурсии произошедшие более двухсот лет назад события станут для вас близкими и понятными. Вы погрузитесь в славные и трагические для России дни 1812 года.