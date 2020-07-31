1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Хроники Лужников

Наш гид расскажет историю 📖 главного стадиона Москвы и России — в ней много увлекательного. Как появилось название «Лужники»? Как спорткомплекс связан со Сталиным и группой «Кино»? Вы узнаете ответы на эти и другие вопросы; представите дни, когда в Лужниках торжественно открыли Всемирный фестиваль молодежи в далеком 1957 году и когда с трибун на воздушных шарах улетел олимпийский Мишка.

Стадион от газона до крыши

Словно футболисты, мы выйдем из-под трибун к суперсовременному газону. Посмотрим на поле стадиона с разных ярусов и поговорим о гениальных инженерах, благодаря которым Лужники получили высшую оценку ФИФА. А еще вы раскроете, сколько стоит содержание газона Лужников и кто за это платит. В финале вас ждет прогулка 👣 по крыше стадиона, которая подарит живописные панорамы Москвы: отсюда видно небоскребы Сити, сталинские высотки, храм Христа Спасителя и другие достопримечательности 🏛️.

Организационные детали