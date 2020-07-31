1 отзыв оставили туристы

Хроники Лужников Наш гид расскажет историю 📖 главного стадиона Москвы и России — в ней много увлекательного. Как появилось название «Лужники»? Как спорткомплекс связан со Сталиным и группой «Кино»? Вы узнаете ответы на эти и другие вопросы; представите дни, когда в Лужниках торжественно открыли Всемирный фестиваль молодежи в далеком 1957 году и когда с трибун на воздушных шарах улетел олимпийский Мишка.
Стадион от газона до крыши Словно футболисты, мы выйдем из-под трибун к суперсовременному газону. Посмотрим на поле стадиона с разных ярусов и поговорим о гениальных инженерах, благодаря которым Лужники получили высшую оценку ФИФА. А еще вы раскроете, сколько стоит содержание газона Лужников и кто за это платит. В финале вас ждет прогулка 👣 по крыше стадиона, которая подарит живописные панорамы Москвы: отсюда видно небоскребы Сити, сталинские высотки, храм Христа Спасителя и другие достопримечательности 🏛️.
Организационные детали
На экскурсию ⛳ допускаются дети старше 14 лет в сопровождении родителей
Прогулка по крыше проходит со страховочным оборудованием
Друзья, мы гуляем по крыше в хорошую погоду. Легкий дождь и слабый ветер нам не помеха, экскурсия состоится; но вот скорости ветра более 17 м/с, а также при проливном дожде прогулка по крыше не проводится из соображений безопасности и может быть перенесена на другое время/дату. Просим учитывать это при бронировании.
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Воробьевы горы
Экскурсия проводится в субботу в 13:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
Это очень необычная экскурсия. Даже нам, москвичам, было интересно заглянуть в чашу спортивной арены, а потом в страховочном костюме вскарабкаться на крышу. Виды на Москву оттуда улётные. Гиды Ольга и Дима-замечательные. И погода не подвела. Восторг. Полёт. Рекомендую и москвичам и гостям столицы