1 отзыв оставили туристы

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Стадион «Лужники»: экскурсия + подъем на крышу

Изучить легендарную спортивную арену снаружи и внутри, а после полюбоваться панорамами столицы

5
1 отзыв
Ольга
Ольга – экскурсионное агентство из Москвы
Эта экскурсия ⛳ — возможность осмотреть весь стадион 🏟️ «Лужники».

Главный олимпийский комплекс страны, Центральный стадион, домашнее поле «Спартака» и сборной СССР, самый вместительный стадион Восточной Европы: вы узнаете о судьбе и рекордах Лужников, пройдете по трибунам и к газону, оцените масштабы комплекса и подниметесь на крышу за новыми видами Москвы.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 950 ₽ за человека

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Стадион «Лужники»: экскурсия + подъем на крышу
Стадион «Лужники»: экскурсия + подъем на крышу

Что вас ожидает

Хроники Лужников
Наш гид расскажет историю 📖 главного стадиона Москвы и России — в ней много увлекательного. Как появилось название «Лужники»? Как спорткомплекс связан со Сталиным и группой «Кино»? Вы узнаете ответы на эти и другие вопросы; представите дни, когда в Лужниках торжественно открыли Всемирный фестиваль молодежи в далеком 1957 году и когда с трибун на воздушных шарах улетел олимпийский Мишка.

Стадион от газона до крыши
Словно футболисты, мы выйдем из-под трибун к суперсовременному газону. Посмотрим на поле стадиона с разных ярусов и поговорим о гениальных инженерах, благодаря которым Лужники получили высшую оценку ФИФА. А еще вы раскроете, сколько стоит содержание газона Лужников и кто за это платит. В финале вас ждет прогулка 👣 по крыше стадиона, которая подарит живописные панорамы Москвы: отсюда видно небоскребы Сити, сталинские высотки, храм Христа Спасителя и другие достопримечательности 🏛️.

Организационные детали

  • На экскурсию ⛳ допускаются дети старше 14 лет в сопровождении родителей
  • Прогулка по крыше проходит со страховочным оборудованием
  • Друзья, мы гуляем по крыше в хорошую погоду. Легкий дождь и слабый ветер нам не помеха, экскурсия состоится; но вот скорости ветра более 17 м/с, а также при проливном дожде прогулка по крыше не проводится из соображений безопасности и может быть перенесена на другое время/дату. Просим учитывать это при бронировании.
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Воробьевы горы
Стадион «Лужники»: экскурсия + подъем на крышу
Стадион «Лужники»: экскурсия + подъем на крышу
Стадион «Лужники»: экскурсия + подъем на крышу
Стадион «Лужники»: экскурсия + подъем на крышу
Стадион «Лужники»: экскурсия + подъем на крышу
Стадион «Лужники»: экскурсия + подъем на крышу
Стадион «Лужники»: экскурсия + подъем на крышу
Стадион «Лужники»: экскурсия + подъем на крышу
Стадион «Лужники»: экскурсия + подъем на крышу
Стадион «Лужники»: экскурсия + подъем на крышу
Стадион «Лужники»: экскурсия + подъем на крышу

Экскурсия проводится в субботу в 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

31 июля 2020
Это очень необычная экскурсия. Даже нам, москвичам, было интересно заглянуть в чашу спортивной арены, а потом в страховочном костюме вскарабкаться на крышу. Виды на Москву оттуда улётные. Гиды Ольга и Дима-замечательные. И погода не подвела. Восторг. Полёт. Рекомендую и москвичам и гостям столицы

Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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