Приглашаем вас посетить крупнейший центр русского православия – Сергиев Посад. Этот небольшой городок, расположенный в 52 км от Москвы привлекает множество паломников и туристов. Сюда приезжают, чтобы посетить Троице-Сергиеву лавру и поклониться святым мощам чудотворца преподобного Сергия Радонежского. На территории лавры можно увидеть более 50 сооружений, среди которых выделяются три главных собора.

Дорога в Троице-Сергиеву лавру проходит через Покровский Хотьков монастырь с главной святыней – могилами преподобных Кирилла и Марии.

В соседнем селе Радонеж находится Преображенская церковь, построенная в память о чудесном явлении святого старца отроку Варфоломею.

Экскурсию по святым местам к мощам чудотворца Сергия Радонежского бронируйте заранее на нашем сайте.