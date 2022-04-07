Святые места Радонежья

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Рекомендуем взять с собой на экскурсию: удобную одежду и обувь.

19:00 – Ориентировочное время прибытия в Москву.

Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Святые места Радонежья
Святые места Радонежья
Святые места Радонежья
Святые места Радонежья
Святые места Радонежья
Святые места Радонежья
Святые места Радонежья
Святые места Радонежья

Что вас ожидает 🤩

  • Церковь преображения господня в Радонеже
  • Покровский Хотьков монастырь
  • Свято-Троицкая Сергиева лавра
  • Гефсиманский Черниговский cкит
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 5 дней до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас посетить крупнейший центр русского православия – Сергиев Посад. Этот небольшой городок, расположенный в 52 км от Москвы привлекает множество паломников и туристов. Сюда приезжают, чтобы посетить Троице-Сергиеву лавру и поклониться святым мощам чудотворца преподобного Сергия Радонежского. На территории лавры можно увидеть более 50 сооружений, среди которых выделяются три главных собора.

Дорога в Троице-Сергиеву лавру проходит через Покровский Хотьков монастырь с главной святыней – могилами преподобных Кирилла и Марии.

В соседнем селе Радонеж находится Преображенская церковь, построенная в память о чудесном явлении святого старца отроку Варфоломею.

Экскурсию по святым местам к мощам чудотворца Сергия Радонежского бронируйте заранее на нашем сайте.

Программа

  • Церковь преображения господня в Радонеже с памятником Сергию Радонежскому.
  • Покровский Хотьков монастырь.
  • Обзорная экскурсия по территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры во время которой вы посетите Троицкий и Успенский соборы, а также храм, построенный в честь преподобного Сергия, с Трапезной палатой.
  • Гефсиманский Черниговский cкит: удивительный храмовый ансамбль в “русском стиле” 19-20 вв. В рамках экскурсии вы увидите верхний храм Черниговской иконы, пещерные кельи с Иверской часовней, подземные храмы Михаила Архангела, Антония и Феодосия Печерских, подземный святой источник.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 09:00

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