Эта экскурсия понравится любителям творчества Михаила Булгакова и тем, кто интересуется самым загадочным романом 20-го века «Мастер и Маргарита».

Вас ждет прогулка по Булгаковской Москве по следам героев культового романа. Многие из адресов, упомянутых писателем, реально существовали и существуют по сей день. В романе встречаются подробные описания московских улиц, зданий и заведений, а прототипами персонажей стали известные современники Булгакова.

Замысел романа «Мастер и Маргарита» откроется в полной мере лишь в атмосфере сталинской Москвы. Вы совершите путешествие во времени в 30-е годы прошлого столетия и посмотрите на столицу глазами Михаила Булгакова и его героев.