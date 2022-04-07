В след за Мастером и Маргаритой

Пешеходная

Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
В след за Мастером и Маргаритой
В след за Мастером и Маргаритой
В след за Мастером и Маргаритой
В след за Мастером и Маргаритой

Что вас ожидает 🤩

  • Патриаршие пруды
  • Театр Варьете
  • Сад «Аквариум»
  • Дом 302 Бис
  • Знаковые места из романа
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Эта экскурсия понравится любителям творчества Михаила Булгакова и тем, кто интересуется самым загадочным романом 20-го века «Мастер и Маргарита».

Вас ждет прогулка по Булгаковской Москве по следам героев культового романа. Многие из адресов, упомянутых писателем, реально существовали и существуют по сей день. В романе встречаются подробные описания московских улиц, зданий и заведений, а прототипами персонажей стали известные современники Булгакова.

Замысел романа «Мастер и Маргарита» откроется в полной мере лишь в атмосфере сталинской Москвы. Вы совершите путешествие во времени в 30-е годы прошлого столетия и посмотрите на столицу глазами Михаила Булгакова и его героев.

Программа

  • Патриаршие пруды, где состоялась встреча литераторов с Воландом,
  • место, где Берлиоз попал под трамвай,
  • дом, где располагалась «нехорошая квартира»,
  • здание общества писателей МАССОЛИТ,
  • переулок, где произошла встреча Мастера и Маргариты,
  • дом, где жила Маргарита Николаевна,
  • сад «Аквариум»,
  • театр Варьете, где Воланд давал сеансы черной магии,
и много других знаковых мест.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 12:00

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