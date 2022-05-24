Путешествие по волнам в закатные часы и под звуки саксофона сделает ваш вечер особенным. В трехчасовом круизе московские символы откроются вам с самых впечатляющих ракурсов. А отражаясь в речных водах, огни столицы погрузят в сказку мерцающего города.
Причал «Международная выставка» (Экспоцентр, Москва-Сити) — Центр международной торговли — Дом Правительства России, Мэрия Москвы — гостиница Украина — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — стадион Лужники — церковь Св. Троицы на Воробьевых горах — МГУ — Нескучный сад — Президиум РАН — церковь Св. Николая Чудотворца в Хамовниках — парк Горького — памятник Петру I — Кремль — парк Зарядье и обратно в сторону Экспоцентра.