«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз на люкс-теплоходе

Речная прогулка от Москвы-Сити до парка Зарядье и обратно с живой музыкой и опциональным ужином

Приглашаем вас в атмосферное путешествие по вечерней Москве-реке.

На комфортабельном теплоходе «Соболь» вместимостью до 100 человек вы проедете от комплекса небоскребов до исторического центра, наслаждаясь видами столицы в подсветке и живой музыкой на борту.

Прекрасным дополнением к круизу станет ужин, который вы сможете заказать, выбрав соответствующий тип билета.
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз на люкс-теплоходе
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз на люкс-теплоходе
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз на люкс-теплоходе
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз на люкс-теплоходе
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз на люкс-теплоходе
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз на люкс-теплоходе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Романтическая «кругосветка» по Москве

Путешествие по волнам в закатные часы и под звуки саксофона сделает ваш вечер особенным. В трехчасовом круизе московские символы откроются вам с самых впечатляющих ракурсов. А отражаясь в речных водах, огни столицы погрузят в сказку мерцающего города.

Маршрут прогулки

Причал «Международная выставка» (Экспоцентр, Москва-Сити) — Центр международной торговли — Дом Правительства России, Мэрия Москвы — гостиница Украина — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — стадион Лужники — церковь Св. Троицы на Воробьевых горах — МГУ — Нескучный сад — Президиум РАН — церковь Св. Николая Чудотворца в Хамовниках — парк Горького — памятник Петру I — Кремль — парк Зарядье и обратно в сторону Экспоцентра.

Меню ужина (опционально)

  • Холодные закуски: салат «Мечта капитана» (листья салата, томаты, перец болгарский, огурцы, зелень, с фирменной заправкой) или закуска пикантная «Юнга» (соленые огурцы, морковь, пикантная капуста).
  • Горячее блюдо на выбор: шашлык ассорти (свинина, курица) с соусом; запеченная куриная грудка «Нежность» под сливочно-сырной шубкой; куриная грудка, перец болгарский, томаты, сыр, сливки.
  • Десерт: пирожное «Медовик»
  • Горячий напиток на выбор: чай или кофе.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Соболь» вместимостью до 100 человек
  • Шеф-повар оставляет за собой право вносить изменения в меню с сохранение объема и качества блюд
  • Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой (обязательно при себе иметь чек из магазина). Безалкогольные напитки и продукты питания приносить с собой не разрешается.
  • Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения (9 мая, 12 июня, День города)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Международная выставка»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥ГрупповыеВодные🧒Можно с детьмиНа теплоходеНа теплоходе для детейНа теплоходе с ужином🌇Вечерние🍤Гастрономические🏙Москва-Сити🗽ДостопримечательностиЗарядье😎VIP-туры🎶Музыкальные теплоходы🛳Круизы🎵Музыкальные

Еще несколько похожих предложений в Москве

Речная прогулка «Доброе утро, Москва!» от Москва-Сити до Зарядье
1 час 18 минут
⛴ На теплоходе
Групповая
Teplohod
4.5
2 отзыва
Речная прогулка «Доброе утро, Москва!» от Москва-Сити до Зарядье
Приглашаем вас на ежедневную речную прогулку «Доброе утро, Москва!» по центру столицы от Москва-Сити до парка Зарядье
Завтра
25 мая
26 мая
от 149 за 1 человека
Круиз по центру Москвы с ужином или обедом от парка «Зарядье»
2.5 часа
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Teplohod
4.4
12 отзывов
Круиз по центру Москвы с ужином или обедом от парка «Зарядье»
Какая она, Москва с борта теплохода
Сегодня
Завтра
25 мая
от 1 290 за 1 человека
Вечерняя прогулка на теплоходе с живым саксофоном
3 часа
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Билет на борт
Teplohod
Нет отзывов
Вечерняя прогулка на теплоходе с живым саксофоном
Если вы хотите внести капельку романтики в повседневность - проходите на борт теплохода «Соболь»
27 мая
28 мая
29 мая
от 1 090 за 1 человека
Речная прогулка «Вечерняя Москва»
1 час 18 минут
⛴ На теплоходе
Групповая
Teplohod
4.1
20 отзывов
Речная прогулка «Вечерняя Москва»
Приглашаем вас на ежедневную речную прогулку «Вечерняя Москва» по центру столицы. Самое выгодное предложение на
Сегодня
25 мая
26 мая
от 600 за 1 человека
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
3 часа
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
🛳 Круизы
Билет на борт
Teplohod
4.3
23 отзыва
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
Если вы хотите внести капельку романтики в повседневность - проходите на борт теплохода «Соболь»
27 мая
28 мая
29 мая
от 1 090 за 1 человека
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
2.5 часа
⛴ На теплоходе
Групповая
Teplohod
4.4
50 отзывов
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
Хотите увидеть Москву с необычного ракурса
Сегодня
Завтра
25 мая
от 590 за 1 человека
Круиз на теплоходе в Серебряный Бор от Москва-Сити
4 часа
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Спутник
5
5 отзывов
Круиз на теплоходе в Серебряный Бор от Москва-Сити
Приглашаем отправиться вместе с нами в увлекательное, речное путешествие от Делового центра Москва-Сити
29 мая
12 июня
19 июня
750 за 1 человека
«Парк Горького малый причал» - обзорная прогулка на теплоходе с гидом
1 час
⛴ На теплоходе
Групповая
Teplohod
4.3
7 отзывов
«Парк Горького малый причал» - обзорная прогулка на теплоходе с гидом
С наступление лета количество теплоходов на Москва-реке увеличивается. Речная прогулка - одно из летних развлечений
Сегодня
Завтра
25 мая
790 за 1 человека
Речная прогулка по югу Москвы на теплоходах "Натали" и "М-270"
1.5 часа
⛴ На теплоходе
Групповая
Спутник
4
5 отзывов
Речная прогулка по югу Москвы на теплоходах "Натали" и "М-270"
Предлагаем вам посмотреть на столицу с другого ракурса и отправиться на прогулку по Москве-реке
Сегодня
Завтра
25 мая
600 за 1 человека
Теплоходная прогулка «River tour» по Москве-реке
1 час 20 минут
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Дарим
5
2 отзыва
Теплоходная прогулка «River tour» по Москве-реке
Мини-круиз на теплоходе позволит вам отвлечься от суеты мегаполиса и полюбоваться красавицей-Москвой
Завтра
25 мая
26 мая
от 800 за 1 человека
Прогулка по югу Москвы от парка Коломенское и Марьино
1 час 20 минут
⛴ На теплоходе
Групповая
Дарим
Нет отзывов
Прогулка по югу Москвы от парка Коломенское и Марьино
Приглашаем на речную прогулку по югу столицы от причалов Марьино, Коломенское
Завтра
25 мая
26 мая
630 за 1 человека
Жемчужина Москвы« - речная прогулка от причала »Патриарший мост
1 час
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
Teplohod
5
2 отзыва
Жемчужина Москвы« - речная прогулка от причала »Патриарший мост
Есть несколько способов познакомиться с городом - пешая прогулка, автобусная экскурсия и речная прогулка
Сегодня
Завтра
25 мая
790 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ