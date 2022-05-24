Приглашаем вас в атмосферное путешествие по вечерней Москве-реке. На комфортабельном теплоходе «Соболь» вместимостью до 100 человек вы проедете от комплекса небоскребов до исторического центра, наслаждаясь видами столицы в подсветке и живой музыкой на борту. Прекрасным дополнением к круизу станет ужин, который вы сможете заказать, выбрав соответствующий тип билета.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Романтическая «кругосветка» по Москве

Путешествие по волнам в закатные часы и под звуки саксофона сделает ваш вечер особенным. В трехчасовом круизе московские символы откроются вам с самых впечатляющих ракурсов. А отражаясь в речных водах, огни столицы погрузят в сказку мерцающего города.

Маршрут прогулки

Причал «Международная выставка» (Экспоцентр, Москва-Сити) — Центр международной торговли — Дом Правительства России, Мэрия Москвы — гостиница Украина — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — стадион Лужники — церковь Св. Троицы на Воробьевых горах — МГУ — Нескучный сад — Президиум РАН — церковь Св. Николая Чудотворца в Хамовниках — парк Горького — памятник Петру I — Кремль — парк Зарядье и обратно в сторону Экспоцентра.

Меню ужина (опционально)

Холодные закуски: салат «Мечта капитана» (листья салата, томаты, перец болгарский, огурцы, зелень, с фирменной заправкой) или закуска пикантная «Юнга» (соленые огурцы, морковь, пикантная капуста).

Горячее блюдо на выбор: шашлык ассорти (свинина, курица) с соусом; запеченная куриная грудка «Нежность» под сливочно-сырной шубкой; куриная грудка, перец болгарский, томаты, сыр, сливки.

Десерт: пирожное «Медовик»

Горячий напиток на выбор: чай или кофе.

Организационные детали