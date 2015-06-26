Ретро-квест для жителей и гостей Коломны — это приключение по современным улицам с погружением в мистическое прошлое города. Главной героине квеста — слегка рассеянной и доброй бабушке Екатерине Афанасьевне — нужна помощь. Проводите бабушку домой, ориентируясь по старинным снимкам, и вы увидите Коломну с нового ракурса.

Квест начнётся с главной туристической улицы Коломны, улицы Лажечникова, и пройдёт через единственный в России Кремль XVI века, на территории которого живут горожане. Маршрут проходит через старейшую библиотеку и колокольню церкви Иоанна Богослова, самую высокую в городе. При желании вы сможете посетить музей истории библиотеки и подняться на смотровую площадку колокольни.

Исследуя город, вы увидите археологическое окно часовни Александра Невского, фундамент которой обнаружили в 2017 году. Во время квеста вы также сможете полюбоваться домами известных купцов Коломны, узнать историю их жизни и подробнее изучить развитие и упадок коломенского купечества.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).