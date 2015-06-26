Вперед, в прошлое: аудиоквест по Коломне с мистическим финалом

Вперед, в прошлое

Вперед, в прошлое: аудиоквест по Коломне с мистическим финалом
Вперед, в прошлое: аудиоквест по Коломне с мистическим финалом
Вперед, в прошлое: аудиоквест по Коломне с мистическим финалом
Вперед, в прошлое: аудиоквест по Коломне с мистическим финалом
Вперед, в прошлое: аудиоквест по Коломне с мистическим финалом
Вперед, в прошлое: аудиоквест по Коломне с мистическим финалом
Вперед, в прошлое: аудиоквест по Коломне с мистическим финалом

Что вас ожидает 🤩

  • Фундамент часовни Александра Невского
  • Иоанно-Богословский храм
  • Улица Лажечникова
  • Дом Озерова
  • Грановитая Башня
  • Библиотека имени И. И. Лажечникова
  • Маринкина Башня
  • Коломенский Кремль
Ретро-квест для жителей и гостей Коломны — это приключение по современным улицам с погружением в мистическое прошлое города. Главной героине квеста — слегка рассеянной и доброй бабушке Екатерине Афанасьевне — нужна помощь. Проводите бабушку домой, ориентируясь по старинным снимкам, и вы увидите Коломну с нового ракурса.
Квест начнётся с главной туристической улицы Коломны, улицы Лажечникова, и пройдёт через единственный в России Кремль XVI века, на территории которого живут горожане. Маршрут проходит через старейшую библиотеку и колокольню церкви Иоанна Богослова, самую высокую в городе. При желании вы сможете посетить музей истории библиотеки и подняться на смотровую площадку колокольни.
Исследуя город, вы увидите археологическое окно часовни Александра Невского, фундамент которой обнаружили в 2017 году. Во время квеста вы также сможете полюбоваться домами известных купцов Коломны, узнать историю их жизни и подробнее изучить развитие и упадок коломенского купечества.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Лайфхак, как бесплатно попасть в музей истории старейшей библиотеки Коломны
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Билет на смотровую площадку колокольни Иоанна Богослова
Где начинаем и завершаем?
Начало: улица Лажечникова, 5
Завершение: Комсомольская улица, 18
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные👩‍🏫Для школьников🙍‍♂️Для подростков👵Для пенсионеров⚙️Необычные🏡Выездные👨‍👩‍👧‍👦Семейные🕵️Квесты🥰РомантическиеИнтерактивные🎧Аудиогиды

Еще несколько похожих предложений в Москве

Масленица в Мистическом Замке
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Мистический
Нет отзывов
Масленица в Мистическом Замке
6 марта Масленица в Мистическом Замке! Вас встретят DJIvanCarevich, Боярыни
2 000 за 1 человека
«История со вкусом»: автобусный тур в Коломну
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
VS-TRAVEL
5
5 отзывов
«История со вкусом»: автобусный тур в Коломну
В 115 километрах от Москвы находится один из старинных городов Подмосковья - Коломна. Здесь сохранились древний кремль
10 июля
2 590 за 1 человека
История Измайлово с 17 века до 60-х годов прошлого столетия
1.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Анатолий
4
10 отзывов
История Измайлово с 17 века до 60-х годов прошлого столетия
Прогулка по району с элементами ностальгического путешествия в прошлое
20 июня
22 июня
23 июня
24 июня
975 за 1 человека
Мистические окрестности Тверского бульвара
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Marina
5
1 отзыв
Мистические окрестности Тверского бульвара
Погулять по живописному району, обратить внимание на детали зданий и открыть местные загадки
3 июля
4 июля
5 июля
6 июля
5 000 за 1-20 чел.
Коломенское междуречье
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
VS-TRAVEL
4.8
4 отзыва
Коломенское междуречье
Посещая древнюю Коломну, словно прикасаешься к прошлому Руси, окунаешься
26 июня
15 июля
2 450 за 1 человека
Квест для детей «Москва мистическая»
3 часа
🚗 На машине
Квест
Елена
4
1 отзыв
Квест для детей «Москва мистическая»
Услышать таинственные истории, ответить на вопросы, найти все артефакты и добраться до клада
24 июня
26 июня
27 июня
30 июня
7 700 за 1-10 чел.
Спектакль-экскурсия «Мечтатели»: между прошлым и будущим
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Мария
Нет отзывов
Спектакль-экскурсия «Мечтатели»: между прошлым и будущим
Стать сказочным героем и погулять по центру Москвы
Завтра
26 июня
2 июля
10 июля
2 450 за 1 человека
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Мария
5
1 отзыв
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы
Отправиться на день в древний, уютный и вкусный подмосковный город
10 авг
11 авг
12 авг
13 авг
9 800 за 1-3 чел.
Мистическое Коломенское
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Спутник
4.6
95 отзывов
Мистическое Коломенское
А вы знали, что первые люди в Москве появились в Коломенском 7000 лет назад
Сегодня
Завтра
21 июня
25 июня
от 600 за 1 человека
Экскурсия в Коломну
12 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Tez Tour
Нет отзывов
Экскурсия в Коломну
Смешанная: автобусная и пешеходная
2 590 за 1 человека
Мистическая Москва (вечерняя)
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Мос-Тур
4.5
13 отзывов
Мистическая Москва (вечерняя)
Все классические экскурсии выглядят практически одинаково. Вы гуляете по истории столицы
Сегодня
25 июня
2 июля
9 июля
990 за 1 человека
Сокольники: прошлое и настоящее
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Мила
Нет отзывов
Сокольники: прошлое и настоящее
Прогуляться по парку и узнать историю каждого уголка
Завтра
20 июня
21 июня
22 июня
3 000 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ