Показать всёПодворье Патриарха Московского и Всея Руси храма Троицы Живоначальной в ОстанкиноНа автобусеОбзорныеПо рекам и каналам
Групповая
Смотровая площадка swissotel «Красные холмы»
Начало: М. Павелецкая радиальная, в центре зала
Расписание: Ежедневно в 12:00 и 14:00
Завтра в 09:00
24 мая в 09:00
3300 ₽ за человека
Билеты
Билет на смотровую Останкинской телебашни
Взгляните на Москву с высоты птичьего полета, наслаждаясь панорамой 360 градусов и мультимедийными экспозициями
Завтра в 09:00
24 мая в 09:00
1200 ₽ за билет
Билеты
Экскурсия на Останкинскую башню с билетом
Получите уникальный опыт осмотра Москвы с высоты птичьего полета и познакомьтесь с историей знаменитой телебашни
Начало: Ул. Академика Королева, д. 15, корп. 2
Расписание: Ежедневно каждый час с 10.00 до 21.00.
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:00
1700 ₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика15 мая 2025Экскурсия впечатляет. Большой обзор, Москва как на ладони. Две смотровые площадки, открытая и закрытая. Ещё есть ресторан "7небо" можно попить
- ВВиктория11 мая 2025Захватывающее путешествие, открылся такой вид, что и словами не передать. Какая красота! Экскурсовода приятно было слушать, грамотно поставлена речь. Большое спасибо всему коллективу!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Подворье Патриарха Московского и Всея Руси храма Троицы Живоначальной в Останкино»
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