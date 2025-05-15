Сейчас в Москве в категории "Подворье Патриарха Московского и Всея Руси храма Троицы Живоначальной в Останкино" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 3300. Туристы уже оставили гидам 1796 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5