Посещение территории Кремля и актуальные выставки с экскурсией — заказывайте входной ваучер онлайн на удобное время и избегайте длинных очередей.

Электронный ваучер дает возможность получить входной ваучер на территорию московского Кремля и посещение временных выставок минуя основную очередь к кассам. Покупайте онлайн и не мерзнете в ожидании!

Часы работы: ежедневно кроме четверга, получение входного билета в специальной кассе с 9:30 до 16:30.

В летний период (с 16 мая по 30 сентября) кассы Музея работают c 9:00 до 17:00.

Выходной: четверг

На этой экскурсии 🧭 вы: