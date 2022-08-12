Церкви окружают нас в российских и европейских городах, и мы привыкли воспринимать их как часть ландшафта, но их суть, значение и сигналы, которые они нам посылают, сложнее и глубже, чем кажется на первый взгляд. На прогулке по Замоскворечью — заповеднику старинных храмов — вы увидите, как богат мир непредметных смыслов, заложенных в визуальных формах и знаках.

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Описание

Что вас ожидает

Погружение в тему с профессионалом

Как искусствоведу мне интересно исследовать разные культурные феномены на предмет их возникновения, трансформации, развития во времени и современного восприятия. Я хорошо разбираюсь в вопросах архитектуры, в том числе, культовой, воспринимая ее как бы со стороны: я изучаю ее как объект, не являясь при этом частью религиозного сообщества.

Осмысленный мир, в котором мы живем

Мы находимся в христианской культуре, даже если не причисляем себя к верующим, и она влияет на нас, когда мы этого даже не замечаем. Например, все знают, что православные кресты на маковках церквей имеют сложную «кружевную» форму, но мало кто задумывается о том, что каждый завиток на кресте что-то значит. Цвет и количество куполов кажутся случайными, но и они имеют смысл. Да и сама форма церкви с колокольней возникла не просто так, а была обусловлена сначала необходимостью, а потом экономическими причинами. Об этом и о многом другом я расскажу на экскурсии, знакомя вас с церковной символикой, архитектурой и неизменно влюбляя в них.

Мы будем гулять по Большой Полянке, Большой Ордынке и Пятницкой улице, а завершить встречу я предложу в атмосферном кафе «Звон».

Организационные детали