Божественная архитектура Замоскворечья

Раскрыть изобразительную символику храмов с искусствоведом и исследователем культового зодчества

Церкви окружают нас в российских и европейских городах, и мы привыкли воспринимать их как часть ландшафта, но их суть, значение и сигналы, которые они нам посылают, сложнее и глубже, чем кажется на первый взгляд.

На прогулке по Замоскворечью — заповеднику старинных храмов — вы увидите, как богат мир непредметных смыслов, заложенных в визуальных формах и знаках.
Божественная архитектура Замоскворечья
Божественная архитектура Замоскворечья
Божественная архитектура Замоскворечья
Божественная архитектура Замоскворечья
Божественная архитектура Замоскворечья
Божественная архитектура Замоскворечья
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Описание

Что вас ожидает

Погружение в тему с профессионалом

Как искусствоведу мне интересно исследовать разные культурные феномены на предмет их возникновения, трансформации, развития во времени и современного восприятия. Я хорошо разбираюсь в вопросах архитектуры, в том числе, культовой, воспринимая ее как бы со стороны: я изучаю ее как объект, не являясь при этом частью религиозного сообщества.

Осмысленный мир, в котором мы живем

Мы находимся в христианской культуре, даже если не причисляем себя к верующим, и она влияет на нас, когда мы этого даже не замечаем. Например, все знают, что православные кресты на маковках церквей имеют сложную «кружевную» форму, но мало кто задумывается о том, что каждый завиток на кресте что-то значит. Цвет и количество куполов кажутся случайными, но и они имеют смысл. Да и сама форма церкви с колокольней возникла не просто так, а была обусловлена сначала необходимостью, а потом экономическими причинами. Об этом и о многом другом я расскажу на экскурсии, знакомя вас с церковной символикой, архитектурой и неизменно влюбляя в них.

Мы будем гулять по Большой Полянке, Большой Ордынке и Пятницкой улице, а завершить встречу я предложу в атмосферном кафе «Звон».

Организационные детали

  • На маршруте есть лавочки для отдыха, а также палаточки с едой и питьем, вписывающиеся в тематику — при церквях
  • Я могу провести экскурсию для групп больше 6 человек — дополнительная плата за каждого составит 700 рублей
  • С собой барышням рекомендуется иметь головные уборы, поскольку мы заходим внутрь некоторых храмов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Большой Полянки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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